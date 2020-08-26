經過幾個月的隔離，莫說人要出來放鬆下，植物可能都要調劑心情！位於巴塞隆拿的利塞烏大劇院，就舉辦了一場別開生面的音樂會，向全場超過2000棵植物進行演奏，希望藉此重新連繫人與自然，讓植物也聽聽我們在疫情期間的辛酸！

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植物也要聽音樂

利塞烏大劇院（Gran Teatre del Liceu）坐落於巴塞隆拿的蘭布拉大道（La Rambla），1847年正式開幕，乃世界上最知名的劇院之一。今年3月，因應著新冠肺炎疫情的關係，西班牙宣布全國進入緊急狀態，劇院亦遭到關閉，直至6月22日才獲準解封。

為了隆重其事，利塞烏大劇院當日舉行了一場盛大的演出，聽眾卻不是人類，而是2292棵從當地運來的觀葉植物盆栽。由四位專業的弦樂家，向它們演奏義大利著名作曲家普契尼（Giacomo Puccini）的作品《菊》（Crisantemi），並全程網上直播。演奏會結束後，所有植物都會捐贈予前線的醫護人員，以感謝他們多個月來的付出。

是次演出由西班牙概念藝術家Eugenio Ampudia籌劃，他在居家隔離期間，留意到花園內的植物比平時生長得快，雀鳥也活躍起來。而因為市道停擺，他與大自然相處的時間多了，於是得出靈感，希望以音樂的形式，重塑人和自然的關係。讓植物也能夠傾聽人類在疫情期間的思潮起伏。

利塞烏大劇院的創作總監Víctor García de Gomar，就盛讚Ampudia是一位非常有才華的藝術家，並表示今次演出除了不失一貫的專業水平外，亦為劇院成員帶來了久違的笑容。

【點擊圖片了解利塞烏大劇院，以及是次演奏會的資訊】

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誰說植物不懂藝術！

向植物彈琴似乎是一件頗為趣怪的事，但其實不少生物學家都研究過聲音以至音樂對植物的影響。例如提出進化論的達爾文，就曾經叫兒子向幼苗吹奏低音管。雖然最後並無結論，但他相信音頻的確會對植物造成反應。而某些新近的研究則提出，利用特定的音頻可以加速幼苗成長。植物之間也許亦是透過音頻的震動，去認知彼此的存在。

另一方面，昆蟲的腳步聲及咬食聲，亦被證實會引起植物警覺，從而作出相應的防衛機制。植物對於聲音的敏感由此可見一斑。更有網友在BBC的地球頻道（BBC Earth）上留言，表示親友曾經分別向兩棵植物演奏古典樂和搖滾樂。結果聽古典樂的一株茁壯成長，而聽搖滾樂的則頹然枯萎……

可能植物真的比我們想像中更具藝術細胞，大家如果家中有花草植物，不妨向它們唱歌彈琴啊！

如果大家有種植花草植物，不妨向它們唱歌彈琴啊！（圖片擷取自 Twitter）

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