美國攝影師捕捉水中人體美學　如畫般的夢幻畫面展示生命動力

常言道「欺山莫欺水」，因為水有無窮的力量，恍惚凡人並無能力駕馭這股大自然的力量。可是，夏威夷卻有一位攝影師，她選擇與水的能量融為一體，用與別不同的拍攝方式，拍下潛入水中的人們，在任意流動的水流中如何伸展軀體美態，拍出多幅恍如巴洛克時期油畫的攝影作品。

出身自夏威夷的Christy Lee Rogers，從小在環海的家鄉長大，因此迷上了水的狀態，相信它是人們賴以生存的力量。在過去的十多年，她不斷磨練自己的攝影技術，並贏得多個獎項，當中包括2019年SONY世界攝影獎年度公開攝影師獎。多年來她以水為題材，拍攝人們浸入水中時身軀自由擺動的形態美， 從而創造出在失重環境中探索人類運動的圖像。這個水中代表作系列，更曾獲美國蘋果公司委託，拍攝一系列人體在水下展現美態的作品。

「與大多數水下攝影師相比，我與他們不同的是我是在水上拍攝，並使用現場光的折射來捕捉畫面，所以大家會看到作品呈現彎曲的效果。」Rogers 分享了她的拍攝心得。

每一次Rogers都會拍到不同美態的作品，她表示這是因為她並無意完全主導臨場變化多端的狀況，她並不強求駕馭當中的一切，而是順其自然。雖然當中大多數照片是無法可用，但最終仍可以拍到了宛如夢幻的美麗畫面。

今年因應新冠病毒對全球影響，Rogers已經拍攝了最新系列並將其命名為「人類」，以體現疫情流行期間人類充滿生命力的力量，並將這系列其中一幅作品《光之騎士》(Riders of the Light)捐贈給紐約市的重症醫院，另外亦把系列作品《金星冒起》(Venus Rising)部份照片售出收益，損贈給慈善機構。

Christy Lee Rogers作品《光之騎士》(Riders of the Light)

Christy Lee Rogers作品《金星冒起》(Venus is Rising)

Christy Lee Roger過往作品，《Evolution》影集其中一幅作品。

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