英國兒童作家獲得終身成就獎　希望大人小朋友都能由繪本喚起童心

曾創作「大象艾瑪」及「貝恩先生」等經典繪本角色的英國作家David McKee，近日獲得著名兒童閱讀慈善機構BookTrust頒發終生成就獎。他在接受訪問時表示，自己作品的對象從來都不限於小朋友。只要能夠保留一顆童心，不論大人抑或兒童，都一定能夠在繪本中尋得樂趣。

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大象艾瑪與貝恩先生

現年85歲的David Mckee，1935年出生在英國德文郡（Devon），現時居於法國。他最初想成為一名教師，後來在大學修讀藝術時，發覺向雜誌投稿手繪漫畫是條不錯的出路。於是他就此開始了自己的創作生涯，並在1964年出版了第一本兒童類作品「尋名大嘴鳥」（Two Can Toucan）。

受到德國藝術家Paul Klee的影響，David Mckee在1968年推出了「花格子大象艾瑪」（Elmer the Patchwork Elephant）的首部作品。故事講述一隻天生七彩的大象艾瑪，尋找灰色的旅程。結果這個故事大受歡迎，有小朋友甚至親自寫信給McKee，表示艾瑪有點獨特的外型，讓他們很有共鳴。

後來McKee以日常生活為靈感，創作了「貝恩先生」（Mr Benn），同樣深得大眾喜愛。BBC更在60及70年代期間，邀請了McKee擔任貝恩先生的改篇動畫監製。他當時笑稱會另外向專家請教如何製作動畫，而他自己則認為過份花俏的畫面，只會影響故事的敘述。因此貝恩先生多採取基本的鏡頭運用，例如拉近、縮小、定鏡等，以此突出原畫的細節。

【點擊圖片，欣賞David Mckee的不同作品】

繪本是屬於大人和小朋友

對於今次獲獎，McKee感到十分驚喜，他甚至笑言主辦方可能頒錯了人。回溯半生的創作歷程，McKee表示許多故事的素材，其實一早存在於四周，只等待合適的人將它們發掘出來。例如他的另一部經典作品《不是現在，伯納德》（Not Now, Bernard），便是在洗澡的時候突然構思出來。

許多人都會覺得，繪本是小朋友的專屬讀物，但原來Mckee從來都沒有將小朋友當成目標讀者。他認為繪本的真正樂趣，就是不論大人抑或小朋友，都能分享當中的喜悅。因為「小朋友就是未來的大人，而大人也可以保留住童真」。

McKee的同行 Michael Morpurgo稱讚，單是大象艾瑪就足以令到McKee成為世界上最出色的兒童作家之一，而他的成就卻不止於此。幾乎全英國所有的小朋友、教師乃至祖父母，都曾被他的作品觸動。BookTrust的代表Diana Gerald亦表示，McKee對兒童書籍的貢獻橫跨文化、世代及語言。

現時McKee仍未有退休的計劃，他正在創作新一個大象艾瑪的故事，內容是艾瑪照顧兩隻小小的大象。

「我停下來可以幹甚麼呢？這就是我的人生。寫作、繪畫、填色，我感到很愉快。」

現時85歲的David McKee依然沒有退下來的打算。（英國衛報）

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