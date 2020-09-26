蔬菜動物堆砌為肖像畫　為何詭異畫作仍深受王室歡迎？

從一面看，是盤蔬菜；反轉來看，卻是幅微笑的肖像畫。這是文藝復興時期的畫家朱塞佩・阿爾欽博托（Giuseppe Arcimboldo）的《蔬菜園丁》（The Gardener）。

《蔬菜園丁》與阿爾欽博托

普通一看，這是個放得有點高的蔬菜盤，當中有洋蔥、蘿蔔、芹菜蘿蔔、蒜頭等等的蔬菜；但是翻轉過來，這幅畫完全變成了別的東西。洋蔥變成豐滿的臉頰，而芹菜蘿蔔是球莖狀的鼻子。碗現在是一頂帽子，就放在笑臉的頭上。

16世紀時流行肖像畫及靜物畫，阿爾欽博托巧妙地結合了兩者，創造了一種令人印象深刻的畫風，並啟發了20世紀的超現實主義者。

阿爾欽博托原是彩色玻璃和壁畫設計師，當時也沒有什麼暗示，指他會發展出這種獨特的風格。直到1562年，他為聖羅馬帝國皇帝馬克西米連二世（Emperor Maximilian II）擔任宮廷肖像畫家的職位時，他才開始繪畫。他以動物、死物，或更多時以食物來組成複合面孔，並以黑色背景做底色，做出一幅又一幅的「堆砌物的肖像畫」。

他的王室顧客都喜歡這種奇特和不尋常的畫作，馬克西米利安二世皇帝和他的兒子魯道夫二世都對此風格感到高興。他們給了阿爾欽博托不少錢去畫這些肖像畫，但不只是為了藝術。這些畫作中選用的新穎物品（如動物標本、特別的植物、文物），通常都是歐洲探險家從不同地方（如美洲）帶回來的。這些物品不但滿足了文藝復興時期的人對神秘事物的好奇心，也同時展示了王室及貴族的權威。

阿爾欽博托《自畫像》（Wikimedia Commons）

堆砌物肖像畫《四季》與《四元素》

《四季》（The Four Seasons）與《四元素》（The Four Elements）是他為皇帝畫的兩個「堆砌物的肖像畫」系列。《四季》以季節性產品入畫，畫了由初春到寒冬的各種植物，例如《春天》就是以花作臉頰，《夏天》的耳朵是玉米，《秋天》的頭是白南瓜，後兩者都是美洲帶過來的植物：

《四元素》則全部在1566年完成，畫家用了各式各樣的物件堆砌成人臉，代表四元素。他以鳥作為《風》、燃燒的木和炭作為《火》、地上的走獸作為《地》，以及水中的動物作為《水》。這些排列亂中有序，除了排出了人臉，也同時展示出皇帝是絕對的統治者，連生物死物都為皇帝所控：

怪異的《廚師》

他也有一些比較輕鬆的畫。《廚師》（The Cook）（1570年）的風格類似於《蔬菜園丁》，是一幅可倒轉看的畫。從一邊看來，它是一堆烤豬仔和雞肉；把畫翻轉，那是一張怪異的臉（甚至有點邪惡）：烤小雞變了怪鼻，豬尾巴變了捲髮，銀色拼盤變了大帽子，檸檬更是帽的裝飾。

阿爾欽博托在他的一生中享有盛譽，但他的名聲在他1593年去世後並沒有持續很長時間。反而，他的作品在20世紀初變得更加突出，因為他的超現實風格影響了很多畫家，如達利（Salvador Dalí）就是其中之一。

達利（Salvador Dalí）《偏執狂的臉》（© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2007）

達利：我和瘋子最大的不同，就是我沒有瘋

【英國畫家William Hogarth經典《時髦的婚姻》，六幅畫訴說一個上流不幸婚姻故事！】