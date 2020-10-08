大劉賣名畫升值8倍　投資David Hockney《水花》進帳2億

傳媒報道指熱愛收藏的知名富商劉鑾雄（大劉），今年不斷拍賣手上非經常觀賞珍藏品，當中包括兩幅14年間升值近8倍名畫。這兩幅名畫分別是今年拍賣出去的英國畫家大衛霍克尼（David Hockney）《水花》和法國華裔畫家常玉作品《綠色背景四裸女》。這兩幅名畫有何來頭？能以天價成交？

英國畫家大衛霍克尼（David Hockney）作品《水花》。(網上圖片)

英國畫家大衛霍克尼（David Hockney）。(資料圖片)

大劉於2006年以2900萬港元買入名畫《水花》，今年二月以2.3億港元賣出。《水花》為英國畫家大衛霍克尼於1966年所繪三部曲系列的第二幅，是二十世紀極具象徵意義的普普藝術畫作。畫家以無打底的畫布為寬邊框，鑲起簡練的線條和沉靜的色塊，以精細絕妙的筆觸把跳水者躍入水中並令水花濺起的一刻定格於畫布上，大衛霍克尼曾表示「我喜歡畫這種歷時只有兩秒的東西；我足足花了兩個星期去畫這件歷時兩秒鐘的事。」

霍克尼現年83歲，被視為21世紀其中一位最有才華的藝術家，以繪畫風景人物聞名，2018年他的作品《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》在紐約以約7億港元天價成交，打破在世藝術家作品的最高拍賣價紀錄。

法國華裔畫家常玉創作於1950年代作品《綠色背景四裸女》。(網上圖片)

而另一幅大劉於2005年以1630萬買入，今年以2.58億港元成交的名畫《綠色背景四裸女》，是已故法國華裔畫家常玉創作於1950年代作品。《綠色背景四裸女》以對角線式構圖，俯臥四位裸女，她們姿態、髮色、臉容各有不同，或枕臂養神、或細語交談、或手支香腮，似乎正在輕鬆寫意地佯倘於夏日的青翠草地，享受一場溫暖愜意的日光浴。本作誕生之同時，常玉還創作了畫面相近而尺幅略小的《裸女與高跟鞋》以及《四裸女》。