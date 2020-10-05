香港藝術節│表演藝術數碼平台覓新機　大館7個演出網上免費睇

一場疫情令到全球多個藝術展延期，今年第48屆香港藝術節，也由原來二月在大館舉行的節目延至今個月上演，並第一次於網上平台免費播放。隨著近日疫情走勢平穩，大館亦會如期開放場地，配合網上演出給予觀眾數碼和現場兩種體驗。面對移師數碼平台播放，演出模式的轉變，「香港藝術節@大館」項目經理鄺為立表示，一切最重要是「不忘初衷」。 文：賴家俊 圖：香港藝術節@大館

表演節目《人圖》原訂於大館現場表演，現改為錄像播放。(香港藝術節@大館)

今年「香港藝術節@大館」原訂有七個現場表演項目：《尋窿探罅》、《倒行逆「思」》、《人圖》、《米羅實驗室》、《小心輕放 創作進行中》、《音域沐浴》、《卡》，多個活動配合不同的裝置展覽、工作坊和導賞，希望能透過藝術家以藝術視野，燃點觀眾想像，以更富想像的眼光來重看大館這座歷史建築。不過因應疫情影響，表演節目最終轉為錄像拍攝，在網上免費播放。

展覽由現場表演移師網上錄像播放，上述七個原創項目如何保留創作初衷，讓觀眾能透過藝術來體驗不一樣的大館，是策展團隊和藝術家首要考慮。

「香港藝術節@大館」項目經理鄺為立。(照片由受戶者提供)

「我們向所有參展藝術家問同一個問題，你的作品為何當日會放在大館？在這地方呈現的意義是怎麼？這個作品與大館的歷史、空間和當下意義究竟有何關係？」

「香港藝術節@大館」項目經理鄺為立表示，原本二月的展覽是預設在七個主要表演外，在整個大館佈滿了多個令人意想不到的隱藏演出，讓觀眾可以在一個不經意的流動過程中享受藝術節，有更有趣體驗。雖然現在無法達成這個願望，而上述演出在拍攝錄像後，亦與原來現場表演有極大不同，但網上展仍然希望讓大家感受到大館不同面貌，藝術家亦因為這個宗旨，在大館拍攝時不斷修改創作，以呼應這次藝術節主題。

舞台設計開拓數碼舞台

藝術家亦因為初嘗錄像拍攝，而要與熟悉數碼平台語言的拍攝團隊合作，擦出新火花。鄺為立表示，在網絡平台上沒有了現場觀眾，過往有些舞台的方法用不上，藝術家要透過與拍攝團隊合作作新嘗試。如何讓屏幕令一方的觀眾看得有感受，能與表演者一同馳騁想像？

鄺為立表示，這次數碼創作過程中，很多時是藝術家放手給拍片人來決定呈現方法，這個契機豐富了不同界別的交流。他認為數碼與現場是兩種不同的體驗，無法互相替代，但在全球都在開拓網上創作的趨勢下，網展亦有些新經驗可資將來借鑑。例如網絡和劇院的觀眾是有不同的「閱讀習慣」，舞台上觀眾可以專心看個半小時演出，但數碼視像如何讓觀眾專心去看一個演出？

「下一步舞台設計師不只是考慮3D的舞台，還要精心設計數碼『舞台』。現在直播軟件有很多不同格仔視窗，看到另一方的觀眾， 可能將要考慮怎樣把這些格仔移動而帶動表演節奏，豐富數碼體驗。」

隨著大館再度開放，今年藝術節最新安排了兩個免費現場節目上演，讓觀眾對比與錄像版本的不同。兩天展期內，大館會在洗衣場石階投影牆播放同時已上線專頁的數碼錄像，而為了豐富來訪觀眾的體驗，亦在同場安排了項目《小心輕放 創作進行中》和《音域沐浴》分別共三場演出。