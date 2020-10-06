香港藝術館新展　40幅國畫看明清主流畫派

劉作籌先生是香港著名收藏家，十月起香港藝術館舉辦「鑑藏人生──虛白齋主人劉作籌」展覽，選取虛白齋藏品中超過40件書畫珍品，帶領觀眾認識著名收藏家劉作籌（1911—1993）蒐藏的品味，分享他豐碩的收藏成果和故事，回顧他的鑑藏人生。

虛白齋主人劉作籌先生（1911–1993）不只是收藏家，更是鑑賞家。他畢生與中國書畫結緣，熱愛中國傳統文化，醉心書畫蒐藏。他學識與胸襟兼備，既有廣博的文學和歷史知識，亦充分掌握書畫家的藝術特色，對中國古書畫鑑賞獨具慧眼。

虛白齋藏中國書畫涵蓋由六朝時期至20世紀的作品，其中明（1368 – 1644）、清（1644 – 1911） 二朝的主要流派，如「吳門畫派」、「松江畫派」、「清初四僧」、「正統畫派」和「揚州八怪」等傑作最為豐富，全面反映中國書畫藝術傳統發展的脈絡。

1989年，劉作籌把畢生珍藏捐贈香港藝術館，從而擴展了藝術館廣東書畫以外的藏品，他希望此捐贈不但對書畫藝術愛好者及專家們提供鑑賞及研究機會，更冀能藉此推動香港之美學教育。

【展覽詳情】 展覽名稱：鑑藏人生──虛白齋主人劉作籌 地點：尖沙咀香港藝術館 開放時間： 星期一至三、五：10:00am – 6:00pm 星期六、日及公眾假期：10:00am – 7:00pm 聖誕前夕及農曆新年除夕：10:00am – 5:00pm 星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

「鑑藏人生──虛白齋主人劉作籌」展覽藏品。圖為黃賓虹（1865—1955）的《江南春樹圖》。(香港藝術館)

「鑑藏人生──虛白齋主人劉作籌」展覽藏品。圖為查士標（1615—1698）的畫作《清溪泛舟圖》。(香港藝術館)

「鑑藏人生──虛白齋主人劉作籌」展覽藏品。圖為王翬（1632 – 1717）和惲壽平（1633 – 1690）的畫作《山水花卉冊》。(香港藝術館)