貓貓：「伊斯蘭國」的宣傳武器　新世代右翼政客的寵兒

可愛萌萌的貓貓，堪稱是21世紀最受歡迎的生物。不論是否養貓之人，都能透過各式各樣的渠道，感受貓的美好。結果連恐怖分子都要借助牠們的魅力！

2014年，伊斯蘭國的成員便曾開設一個名為「貓之伊斯蘭國」的 Twitter 專頁，開宗明義以貓作文宣。近年某些歐洲極右政客，亦會經常分享貓的照片。究竟又萌又傲嬌的貓咪，是緣何與恐怖主義及種族仇恨扯上關係？

（Unsplash: Ramiz Dedaković@ramche）

聖戰者也愛貓！

「貓之伊斯蘭國」（Islamic State of Cats）專頁於2014年6月25號開設，現時已經停止運作。裡面上載了大量伊斯蘭國成員與貓的合照，以及他們之間的相處點滴。這些自詡為「聖戰者」（mujahideen）的武裝分子，不僅「逗趣地」將相片中的貓稱呼為「喵戰者」（mewjahids），還讓牠們把玩各式各樣的健身工具以至槍械。而除了前線的聖戰者外，婦女和小孩有時亦會出現在合照之中。他們與貓咪其樂融融的模樣，跟一般的幸福家庭並無二致。

直至現時為止，「貓之伊斯蘭國」的管理員身份依然成謎。究竟他們真是伊斯蘭國的成員，還是一般互聯網上的支持者，始終難以查清。但可以肯定的是，「貓之伊斯蘭國」確實大大影響了聖戰組織在海外的發展。2014年5月，一個22歲的佛羅里達州男子，去到敘利亞的伊德利卜（Idleb）發動炸彈襲擊。他事前曾穿上炸彈腰帶，抱住貓咪合照一張。而他在聖戰組織內的綽號「Abu Hurayra al-Amriki」，當中「Hurayra」亦是代表貓的意思。

綽號「Abu Hurayra al-Amriki」的男子（Al Arabiya Network）

養貓就是有愛心

除了武裝分子，貓咪有時亦會受到排外政客的青睞。主張把所有難民驅逐出境的前義大利總理 Matteo Salvini，他的支持者便曾經在其 Facebook 帳戶上分享大量貓咪相片，以此沖淡他的強硬形象。法國著名極右政黨「國民前線」（Front National）的領導人 Marine Le Pen，亦多次在博客談論與寵物貓咪的生活點滴。荷蘭反穆斯林政團「為自由而戰」（Party For Freedom）的主席 Geert Wilders，更為自己的兩隻貓咪成立 IG 粉絲團。

法國著名極右政黨「國民前線」（Front National）的領導人 Marine Le Pen 與貓（Martin Bureau/AFP vis Getty）

En dit zijn onze twee nieuwe lieve poezemeisjes!!



Suggesties voor hun namen mailen naar: poezennamen@gmail.com pic.twitter.com/erWQFHq82c — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 9, 2017

事實上，貓咪的魅力連俄羅斯普京也無法抗拒。2018年，普京為俄羅斯接壤克里米亞的大橋進行通車儀式前夕，一隻聲稱是由當地工人飼養的流浪貓 Mostik 便率先登橋祝賀，贏得互聯網的廣泛關注。事後看來，這顯然是俄羅斯當局的宣傳策略之一。究竟是午什麼原因，讓貓咪成為了政客們的新寵兒，影響力橫跨全球？

Mostik 的 IG 專頁（IG@cat_the_most）

最基本的原因，是貓咪在今天的世代底下，已經成為了可愛與溫馨的代名詞。正如文首所述，不論是否養貓之人，現在都能透過各種途徑感受貓的美好。牠們在民眾心目中的地位，堪稱超越一切政治光譜。就算某黨或某人的立場再激進，只要你看到他們向貓咪釋出善意，心裡的防線總會鬆動一點。這種「洗白策略」（Whitewashing）對於以暴力和種族仇恨掛帥的團體來講，尤其適用。

其次，作為全球最受歡迎的生物，貓在任何網絡平台上，都是最熱門的搜尋對象。由是者，所有與貓相關的圖片或者討論，很快就能滲透到全球每一個角落。結果連帶上傳者背後的身份及意識形態，也能旋即引起搜尋者的興趣。當日「貓之伊斯蘭國」之所以如此成功，就是因為貓咪的相片實在太容易流出，就算用防火牆亦阻止不了。

（Unsplash: Borna Bevanda@bbevanda）

貓咪很好 但人不好

當然，本文不是指責貓咪乃邪惡化身，需要為世上所有的暴力襲擊負上責任。既然各個光譜的人都能與貓咪建立親密關係，那就恰好證明貓咪本身的確是中性（一如許多的宗教信仰和民族）。只是身處這個網絡時代，牠們也在無意之間被部份人塗上了異樣的色彩。說起來，貓其實也很無奈。

科技日新月異，宣傳的手段也層出不窮。有時看似保守、古板的團體，卻正正掌握了最前沿的「營銷工具」。雖然近年伊斯蘭國已經轉趨沉寂，但恐怖主義和仇恨政治始終存在。只要公共政治出現重大漏洞，它們便會乘勢而起，將我們身邊最可愛、最嬌嗲的夥伴，化成最強的軟性武器。這點實在值得大家留神。

（Unsplash: MIKHAIL VASILYEV@miklevasilyev）

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