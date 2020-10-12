穆斯林畫師揭開藝術家真面目　性感少女背後其實是粗獷大叔？

藝術家、文學家、音樂家⋯⋯一聽到這些稱謂，腦中不期然浮起一派優雅脫俗的形象。如果背景再來點法國音樂，就更加顯得天衣無縫。不過這些可能都是升斗市民一廂情願的想法！ 現居英國的穆斯林畫家 Mxrixha，近日便在 Twitter 上發起一個名為「Art vs. Artist」的挑戰活動。邀請不同藝術家分享自己的畫作，並附上一張真人近照。結果現實與理想之間，果然是存在很大差距呢！

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穆斯林畫家的疑惑

Mxrixha 是一位非常虔誠的穆斯林畫家，這個身份令她對藝術家的主流形象經常產生疑惑。以她本人為例，她的畫作除了帶有一定信仰色彩之外，整個畫風基本上就與她的外形無關。然而，社會大眾卻很習慣以藝術品的風格，去推敲創作者的身份。這種想法令她衍生了今次「Art vs. Artist」的構想。

她在 Twitter 上載了一張自己與作品的對比照片，並設計了一個名為「#artvsartist」的主題標籤（Hashtag），邀請不同的藝術家一同參與。其後 Mxrixha 的帳戶一度因為不知名原因遭到刪除，幸好她重開之後至今運作正常，而「Art vs. Artist」亦成功引起反響。短短一個星期內，已經有超過100萬人讚好，並得到超過16萬次轉發。

Mxrixha 是一位非常虔誠的穆斯林畫家，這個身份促成了她發起今次的「Art vs. Artist」挑戰活動。（Twitter）

現時只要在 Twitter 的搜尋器打上「#artvsartist」，就能看到過千個相關貼文。除了英語地區之外，亞洲地區的畫家如日本、印尼等，亦有份參與。可算是近兩個月來，最為成功的網絡挑戰活動。

【點擊圖片，觀看部份與「#artvsartist」相關的貼文】

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少女畫風 大叔畫家

事實上，類似的挑戰此前已經出現過。2015年，日本的 Twitter 便牽起過一個「畫圖＆畫圖人」的風潮。多名日本畫師及漫畫家，首次揭露出自己的廬山真面目。結果以繪畫蘿莉、美少女成名的畫師，真人卻是一個粗獷狂野的大叔。而專門繪畫性感美男子的漫畫家，實際則是一個艷麗少女。種種理想與現實的落差，不僅讓人覺得有趣，同時亦為社會對藝術家的主流想像，帶來一點反思。

【點擊圖片，觀看日本畫師與其作品的部份「落差對照」】

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