【情傷】中國多個失戀博物館撞展品　競爭激烈變打卡點發圍

在互聯網世界，療癒戀情的文章大多深受歡迎，點擊率奇高。然而讓人意想不到的是，這股閱讀文化亦蔓延至博物館展覽上，內地近年因為市場收益導向，各省市爭相狂開「失戀博物館」，圖在「療癒經濟」上分一杯羮。可是由於當中展品的內容高度同化、欠缺特色，無法持續吸引人流，而頻頻倒閉，倖存的博物館唯有轉型網紅「打卡」熱點求存。

「失戀博物館」近年在中國如雨後春笋，遍佈上海、廣州、深圳、南京、濟南、南昌、昆明、西安、長沙、哈爾濱⋯⋯等幾十個城市，有些城市還不只一座，由於題材特別，近年頻登新聞，一度成為網上熱搜。

（網上圖片）

展品離不開爛鏡、爛心、爛婚紗

可是，各地的「失戀博物館」相互間競爭激烈，很多時卻難以有新突破，造成各館藏展品有高度相似和可預期性，「展覽」欠缺特色而讓遊客失去新鮮感。例如若搜尋新浪微博可發現：哈爾濱失戀博物館裡有人用1000張女友照片拼出大幅女友像；而在外灘的失戀博物館內，也有人用1314張照片拼了女友像。當然這兩人的長相不同，不然真的以為兩位「苦主」有關。

其他如用一張張談戀愛期間買的車票貼成的車票牆、各種符合戀人心理的文案、爛鏡爛心、破舊的婚紗、愛侶間昔日的短訊拼圖等等，相類展品在各個「失戀博物館」均俯拾皆是，濫竽充數。

根據《江淮晨報》，安徽首家失戀博物館也在今年5月關門，但創辦人強調是個人因素。他當初在合肥創立這個失戀博物館，是因為自己感情遇到問題，現在關門，「也算是走出了情傷，所以覺得沒必要再開下去了」。

內地《現代快報》去年12月便報道，南京第一家失戀博物館2016年開幕，當時吸引不少人流，但這家店去年底因經營不善已經關門，當地其他近10間的失戀博物館也已有半數閉館或即將倒閉。

要在「療癒經濟」分一杯羹談何容易

該報引述東南大學經濟管理學院教授周勤，他表示這些失戀博物館吸引的都是年輕人，而且都是暫時性的；此外，無論是形式或展品，它們都存在同質化嚴重的問題，很難形成持續消費力，目前市場上的失戀博物館已經過度飽和。

東南大學經濟管理學院教授周勤（東南大學）

內地媒體評論認為，由於要在「療癒經濟」分一杯羹並不容易，業者唯有把博物館營造成網紅打卡地點，藉此吸引觀眾前來。為了不斷吸引觀眾參觀，經營者轉而在空間佈置上花心思，朝向網紅店發展，以滿足民眾於社交媒體「打卡」需求，從中催谷門票收入，並販售「許願膠囊」之類的小物，務求引發遊客一時間的情感共鳴，滿足他們拍照打卡需要。

問世間情為何物？未知曾經歷失戀的讀者，認為參觀這些博物館，能一抒情傷嗎？

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