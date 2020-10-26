俄羅事教堂建戰爭博物館　宗教力量強化軍事形象惹爭議

人人皆稱俄羅斯是戰鬥民族，最近這個北方巨熊便在「軍人迪士尼樂園」內建博物館，讓人意想不到的是，博物館竟然建於教堂！

這座博物館是今年落成，位於俄羅斯莫斯科州庫賓卡愛國者公園（Patriot Park）內的俄羅斯武裝力量總教堂（俄語：Главный храм Вооружённых сил России/ 英語：Cathedral of the Armed Forces）。這所位東正教教堂是俄羅斯國防部長Sergei Shoigu的作品，本來計劃5月開幕，用以紀念蘇德戰爭勝利75周年，及俄羅斯歷代戰爭中的軍事成就。由於疫情原因，延至今年6月22日，也就是德軍對蘇聯發動襲擊的紀念日舉行開幕儀式。

Cathedral of the Armed Forces/@VeruVichova/Twitter

整座教堂到處帶有象徵意義。教堂以金屬地板和卡其綠立柱包裝，冠以金色穹頂，並且是全球藏有最多馬賽克畫的教堂，當中許多作品描繪俄羅斯歷史，尤其是二戰時期的戰役。教堂中殿高75米，代表勝利75周年；穹頂直徑19.45米，代表勝利年份1945年。另設有展覽館，介紹俄羅斯戰史。

教堂內滿布與軍事題材有關的壁畫。例如在其中一幅主要壁畫上，天使們注視著手持武器的俄羅斯士兵，彷彿在護佑他們，而在他們旁邊的壁畫則描繪了二戰後蘇聯主導的一系列戰爭，包括蘇聯軍事介入1956年匈牙利革命、干預1968年布拉格之春、兩次車臣戰爭、2008年格魯吉亞戰爭，以及最近的2014年克裡米亞被併入俄羅斯等事件。構圖的佈局暗示蘇俄歷次對外戰爭都是「神聖」和「正義」的行為，教區主教 Stefan就此回應表示：「我們不討論戰爭的起因和目的，那不重要。」

教堂座落的愛國者公園於5年前落成，有「軍事迪士尼樂園」別稱。與俄羅斯武裝力量總教堂同時開放的，還有巨型互動博物館「1418 步向勝利」（1418 Steps to Victory）。當中設有多個展室，在大屏幕上播放多個近似電腦遊戲形式的戰爭再現情節，孩子更可與投降納粹士兵模型合照。

在普京掌管俄羅斯的 20 年間，俄羅斯把「衛國戰爭」（1941 至 1945 年蘇德戰爭）取得勝利，用來建立新俄羅斯民族身份認同，現在更用上宗教聖地來強化這種軍事力量。而為了吸引年輕人，公園還提供軍事遊戲，讓大家重溫當年戰勝德軍的榮光。這公園深收俄羅斯人歡迎，自從5年前開園以來，遊人絡繹不絕，週末時每天大約有2萬遊客來訪。

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