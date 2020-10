Banksy最近頻頻「亮相」拍賣會!除了經典作《Show me the Monet》日前以980萬美元成交外,他的另一幅雙面版畫《Girl with Balloon & Morons Sepia》亦在倫敦以123萬英磅高額成交,比前年拍賣後自碎的《Girl with Balloon》更貴。今次作品是由他的兩幅舊作合併而成,其中一面還寫上了「不敢相信你們這群白痴真的會買這幅糞作」,盡顯他的諷刺本色!

天價二合一

是次拍賣會由美國著名拍賣行富藝斯(Phillips)主辦,今個月20號於倫敦舉行。全晚共有38件拍品,而Banksy這幅《Girl with Balloon & Morons Sepia》便是第8號拍品。

《Girl with Balloon & Morons Sepia》於2007繪製,全球只有8幅。它由Banksy的兩張經典舊作合併而成,一張便是於前年拍賣後自碎的《Girl with Balloon》(2002),而另一幅則是2006年於洛杉磯展出的《Morons Sepia》。後者以1987年梵高名作《向日葵》(Sunflowers)的拍賣會作背景,畫面的重點卻落在拍賣官旁邊的一個畫框之上。裡面寫了一句「不敢相信你們這群白痴真的會買這幅糞作」(I can’t believe you morons actually buy this sh_t),顯然是要諷刺當代的藝術競投風氣。Banksy將之與《Girl with Balloon》重新合併,或許是亦是要加強對消費主義文化的嘲弄。

最終《Girl with Balloon & Morons Sepia》以123萬英磅(約1,240萬港幣)成交,打破了前年《Girl with Balloon》被粉碎前的104萬英(約1053萬港幣)成交紀錄,在當日拍賣的成交額中排名第六。按拍賣方介紹,此作的特別之處,乃正面的《Girl with Balloon》是由噴漆繪製而成,在燈光照射下會融入背面的《Morons Sepia》,令女孩跟拍賣官的手指處在同一方向。這亦是8幅版畫當中,唯一用上這種手法的作品。

+ 2 + 2 + 2

「莫奈你又值多少?」

Banksy近期在拍賣會中可謂「屢有斬獲」。除了今次的《Girl with Balloon & Morons Sepia》外,他的另一幅作品《Show Me the Monet》(2005),稍早前亦在倫敦、巴黎的蘇富比(Sotheby’s)雙城拍賣會上,以天價980萬美元(約7600萬港幣)成交。這亦是Banksy目前名下第二高價格的畫作,僅次於2009年的《Devolved Parliament》。

《Show Me the Monet》以莫奈(Monet)的經典作品《Les Nymphéas》為藍本,在橋下繪製了被棄置的超市購物車和橘色三角錐,似乎也是在諷刺藝術市場的消費主義生態。本作原先的估價為650萬美元(約5,037萬港幣),最後大幅超出預期,由一位不具名的競標者投得。