【攝影】鏡頭下香港電影黃金年代　盧玉瑩捕出電影人隱藏背影

八十年代是香港電影黃金期，我們現在所說的「新浪潮電影」領軍人物：徐克、許鞍華、嚴浩、譚家明等等，橫空出世，當時以新秀之姿把嶄新的拍攝風格帶入影圈，未幾將這股清新風氣匯入主流電影。而六七十年代的電影畫報，所刊照片要麼是大明星，要麼是大導演，而且刻意擺好姿勢，讓讀者看到的是風姿綽約一面，但對幕後芸芸眾生，卻鮮有一鱗半爪之記錄。 可是，七十年代有位年青人卻別樹一格，她以鏡頭拍下明星幕後最自然的驚鴻一瞥，或捕捉了台前幕後為理想胼手胝足的無名小子。四十年後的今天，這些當年影像成為一眾天王巨星、大導演未走紅前的吉光片羽。拍下這些珍貴紀錄者，便是相集《電影人》攝影師─盧玉瑩。 文：賴家俊 圖：受訪者提供

大約2018年，Facebook出現一個名為「盧玉瑩映像」專頁，發布了多張拍於七十至八十年代初的黑白照，照片中的人物都是現在大家耳熟能詳的電影明星或導演。這批照片惹起年輕一代網民關注，照片發布者盧玉瑩再為大家焦點關注，亦有更多聲音希望她能再版那本記錄八十年代初影壇的攝影集《電影人》。即是之故，盧玉瑩今年再版第三版《電影人》，並找來第一版發行徐克寫序，原訂於今天書展再見大家。

影集《電影人》作者盧玉瑩。

香港拍攝獨立電影第一代人

談起盧玉瑩，大家焦點會是她拍過無數精彩的黑白照片，但拍照以外，她亦是香港獨立電影的先驅，她和一眾朋友所創立的「火鳥電影會」，是香港華人青年主辦歷史最長久電影會，是七十年代一個重要影展平台，下開電影文化中心和香港藝術中心的電影活動。當時大家交流拍攝作品，吳宇森、張叔平、嚴浩、徐克等年青人，是影會放映會的常客，香港電影的新火苗，在這黑暗的放映室燃點開來。

「我小時候是學繪畫的，作品也入選藝展。我十分喜歡視覺藝術，也經常去Studio One看電影(編按：第一映室，七十年代專門播放藝術電影的影室)，我沒有學師而只是去看書和雜誌學習，便嘗試自己拍實驗電影。後來與一眾志同道合的朋友成立『火鳥電影會』，大家不斷拍攝獨立短片，並舉辦影展。」

那年頭，沒有現在的社交媒體，交通也不及現在方便。但一眾醉心電影創作的年青人，透過唐書璇所辦雜誌《大特寫》、中文大學校外電影課程，以及《中國電影週報》等平台，很快凝聚起來。雖然名符其實「小圈子」，但大家齊心合力發揮所長，辦電影會、出版《電影雙周刊》，向公眾介紹電影，分享看電影方法。

承蒙盧玉瑩女士提供這張多年來她拍攝《電影人》唯一工作照，亦是第一次向傳媒發布的照片。中間戴眼鏡的是盧玉瑩，旁為演員馬斯晨。

多年後重看在銀壇的攝影路，盧玉瑩笑言是男仔「蝦我」。

「拍攝電影，要好多人合作，我個子也細小，拍得不過癮。後來發現拍硬照，可以一個人處理所有事，一直拍好滿足。當年不是人人有相機，影相要花好多錢，我們去片場拍攝是做義工。現在回想起來，不知是不是成班男仔縮骨，叫我一個女人去片場拍照。」

這幾年在片場紀實拍攝，促成她在1979-1983年期間，在《電影雙周刊》開設專欄〈曝光人物〉。每期由她拍攝一位電影人，讓公眾認識更多電影從業員。她回想當年專欄一出，被攝者事前不知會獲刊登，結果影圈間人人爭相盼能亮相，見到自己的照片便滿心歡喜，「是一個能隨意拍攝，大家互信的時代。」

這幾年在片場的日子，讓她拍了不少難忘的作品。盧玉瑩如數家珍談及過往創作點滴，分享她最難忘的作品。

「這張1983年拍攝的作品，拍攝地點令我最難忘。當年黃志強執導《打擂台》，拍攝當日在中環仍在建築的地鐵工地拍攝，我見可以走到中環地下六層樓拍攝，貪得意走去。結果拍攝場地又焗又熱，十分難受，但能拍到一張作品，感到十分過癮。」

盧玉瑩 攝：黃志強

談及拍攝電影人，盧玉瑩最怕拍大明星，大明星已有很多人拍過，要挑出與眾不同的作品，挑戰好大。

「這張狄龍的作品，當年他已是大明星。有次我去他家拍攝，見到他整屋都是相片，太太像經理人在旁看著，我便叫他拿著一幅相通屋走，結果行到他自己房間，我見到床頭有張相，房間的裝潢也似女人房，有花花牆，很特別，那一剎間我知道機會來了，便按下快門拍了這張照片，我相信現在再拍狄龍也拍不到這樣。」

盧玉瑩 攝：狄龍

攝影是捕捉畫面的學問，很多人會用較長焦段離遠搜尋他的「獵物」，但盧玉瑩偏偏愛走到最前最近，一旦捕到時機，便如豹一樣迅速趨前，給人壓迫感的按下快門拍攝。

她坦言自己拍攝風格「好變態」，只有28mm焦段能滿足自己的感覺，也喜歡搶拍衝往被攝對象前。她愛抓拍，對構圖、用光和每一個點都有執著要求，畫面未能去到她可按下快門的時刻，寧願慢慢站著不動，靜待時機。受到歐洲攝影的影響，身為女攝卻不喜歡作品太「溫柔」，習慣在片場摸黑拍攝，多年來愛用高對比ISO 400菲林遊走暗處。由拍攝到沖曬，也喜愛粗微粒感覺，要用4號相紙沖印出硬朗的作品。

時代在變，擔任中學教師多年，盧玉瑩經常與年輕人接觸，大讚新一代觸覺視野都比上一代好。但勉勵年青一代攝影人，數碼年代不要太快按快門，在拍攝前先要好好組織構思，平時多吸收多思考才能拍出好作品；現在照片軟件泛濫，網上充斥各種質素良莠不齊的相片，她亦建議大家看照片時要謙虛，看看別人相片好的地方，就算不是太好的相片也要仔細看、慢慢看，要看到別人作品好的和不好的地方，這樣才能有進步。

新版《電影人》為每張照片寫感受

年屆七十，盧玉瑩笑言已是雲淡風清之年，再出第三版《電影人》，點滴在心頭。

「這次出版方要求我每張相片寫段文字，我以前有寫專欄，但已擱筆多年，隔幾十年可以再寫文章，十分開心雀躍。這百幾個被攝者我都有不同角度去寫，雖然我在85年左右離開了電影圈，照片中有些故人也離去，當中有令我添神傷，但亦讓我注滿感情。」

新一版相集，她找來第一版發行的徐克寫序，想不到大家心靈契合，徐克在序中回顧了八十年代香港電影人的心聲和感情，而盧玉瑩則以照片去表達八十年代電影工作者的感情，她希望能在人生晚年，留給電影界一個美麗的東西。

徐克在新版《電影人》序寫道：「 盧玉瑩，把我們隱藏在背後的『影』都捕捉出來了!」盧玉瑩為此拍下這張照片。

在香港電影起飛的年代，盧玉瑩已和當年的新秀結伴前行。創立電影會，給大家一個交流平台，現在見到大家在影壇開花結果，作為旁觀者也感到開心。回想從前走過的蹊徑，盧玉瑩衷心鼓勵年青人。