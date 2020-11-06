Staycation 桌遊首選　辨認「明朝體字型」拼圖大鬥專注

98年出身的日本書法家「もにゃいずみ 書家」（Monyaizumi），經常大玩漢字創作，最近她便推出「明朝体神経衰弱」拼圖，遊戲如其名，要大家認明朝體字型認到神經衰弱。

「もにゃいずみ 書家」經常在 Twitter（@Monyaizumi）分享個人作品，還經常創作新漢字，例如她便曾用毛筆創作 Gundam 漢字「ガンダム」，在複雜的筆劃下隱約見到高達頭像；亦曾因為愛喝珍珠奶茶，在女字旁加上一杯珍珠奶茶創造新字，訓讀是「たぴおか（Tapioka）」，音讀是「タ（ta）」，意思是珍珠奶茶。

最近，她推出商品設計拼圖「明朝体神経衰弱」，玩家要將不同明朝體顯示的「明」字放入拼圖框內。可是字體間只有妙微差距，辨識難度極高，要極高的專注力才能夠玩到，她表示：「拼圖除了檢查每種字體外，還考慮遊戲特性（例如正確性的判斷）」，這設計絕對是朋友聚會時玩樂遊戲之餘玩大家的首選遊戲！

明體（中國大陸一般稱宋體），是漢字印刷字體的風格類別。最初是在復刻臨安書棚本時將筆劃加以直線化，呈現出硬朗表情的一種字體。筆畫有粗細變化，而且一般是橫細豎粗，末端有裝飾部分（即「字腳」或「襯線」），點、撇、捺、鉤等筆畫有尖端，屬於白體，常用於書籍、雜誌、報紙印刷的正文排版。

除了大玩字型創作和產品開發外，Monyaizumi 還會收費幫人寫字，一個字1000日圓，有興趣讀者可在 Twitter 聯絡她。

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