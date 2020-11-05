【美國大選】公驢VS大象　政治諷刺漫畫確立民主共和兩黨形象

今屆美國總統大選激烈，全球關注，大家無時無刻緊釘美國地圖，留意紅藍兩黨代表顏色的得票分布。紅色代表共和黨、藍色代表民主黨，是2000年總統大選後才確立用來標識兩黨的符號，若果追溯兩黨代表標誌，遠較顏色劃分有更悠久的歷史，必定是「大象」和「公驢」莫屬。

共和黨大象和民主黨公驢是美國視覺文化標志性符號代表，兩黨之爭又被常喻為「驢象之爭」。不說不知，這兩個圖像和美國另外兩代經典文化符號：山姆大叔和聖誕老人的原型，全部奠定自一位德國漫畫家Thomas Nast(1840-1902)的手筆。

圖左起：共和黨黨徽、民主黨前黨徽。(Wikimedia Commons)

畫家創作山姆大叔原型

有「美國卡通之父」之稱的Thomas Nast生於1840年，他的漫畫作品多以政治、社會議題、宗教為主，並主張廢除奴隸制，反對種族隔離。1862-1886年，Thomas在《哈潑周刊》任職政治漫畫家。他畫過內戰、移民、種族歧視、黨派紛爭、政局混亂，以及許多政客嘴臉。在他筆下，美國政壇成了一個龐大而雜亂的動物馬戲團，各種各樣的動物形象被用來諷刺政黨，使得他的漫畫備受美國民眾追捧，幽默的風格備受好評。而以驢和象比喻民主和共和兩黨並非他的創見，但他卻是將這兩種動物形象化地與兩黨掛勾，並成功推廣開去的第一人。

Thomas早年已在作品中單獨以公驢代表民主黨，但直到19世紀70年代，他才在刊於《哈潑斯周刊》的漫畫中同場畫出公驢和大象，並以牠們比擬美國民主黨和共和黨，當中以1874年發表的漫畫《第三任期恐慌》(The Thrid-Tern Panic)奠定該兩種動物的象徵意義。

Thomas Nast《The Thrid-Tern Panic》,1874(Wikimedia Commons)

畫中一頭身上寫著「共和黨人的選票」的大象，正被一頭身披獅皮的公驢嚇得躲閃不迭、搖搖欲墜，好像馬上就要掉下一個寫着「通貨膨脹」和「混亂」的懸崖。這是Thomas第一次把共和黨比作大象，諷刺共和黨大而無當、保守愚昧，不斷朝著錯誤的方向蹣跚而行，體格越龐大，摔得就會越慘；同時諷刺當時民主黨媒體《紐約先驅報》散播恐慌，攻擊時任共和黨總統格蘭特尋求第三任期等同奪權專制的說法，被其嚇怕的「都是愚蠢的動物」。1876年，他又發表了一則漫畫，笨重的共和黨大象踩踏在民主黨老虎的身上，而隨後共和黨人還真贏得了總統大選。

此後，Thomas多次在作品中以驢和象代表兩黨。例如在 1879年的一幅漫畫中，他畫了在大選中領先的民主黨總統候選人緊緊抓著一隻公驢的尾巴，公驢身上寫著「民主黨」。候選人正試圖阻止公驢飛奔向寫著「財政危機」的懸崖中。這則漫畫是對美國1880年大選前夕的金本位和通貨膨脹現象的暗諷。同一幅畫中，還出現了共和黨大象，它躺在地上，身上帶有傷口，看上去很呆滯。在Thomas畫中，公驢是笨頭笨腦的貶義詞，諷刺民主黨是個傻瓜政黨，同時又以大象代表共和黨是一個背離了其植根的社會自由主義政黨。

Thomas Nast於1879年另一幅諷刺民主黨和共和黨的漫畫。(americanhistory.si.edu)

2010年民主黨棄用公驢黨徽

Thomas雖然多次以公驢作貶義符號諷刺民主黨，但民主黨最終仍然選擇以公驢為黨徽。有說因該黨創黨人Andrew Jackson(1767-1845)在生時被政敵戲謔稱為「驢蛋」（Jackass），Andrew Jackson卻喜歡上這稱號，有一段時間甚至以公驢作為自己的象徵。雖然很快無疾而終，但後來民主黨便以公驢作為政黨象徵。在該黨人眼中驢是聰明、勇敢又頑固的動物，民主黨於是以公驢形象黨徽，一直到2010年10月29日，才改用以藍色D字為主的黨徽。

而另一方的共和黨，他們視大象擁有尊嚴、力量和智慧等優點，而且早於Thomas的漫畫以前，1864年林肯準備連任參選時，便在競選海報上使用大象來作政治符號，使這個政治形象有更具權威來源，因此也用大象作為黨徽。

美國是世界上最早出現政黨的國家，也是實行兩黨制的典型國家。對於凝聚政黨成員，政治理念以外，文化及形象符號也是重要元素，因此「驢象之爭」給人的印象，至今仍然鮮明烙印在大家心中。

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