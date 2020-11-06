加洲自然藝術家以沙灘作畫布　創造巨型幾何圖案藝術

不少人到沙灘都會在沙上塗鴉，畫上不同圖案或寫上不同名字。不過可以肯定的是，這些塗鴉與這位加州自然藝術家創作的巨型花紋藝術有很大的區別。

Andres Amador 被稱為「地景藝術家」，這意味著他使用「天然材料來創造景觀」。他以耙子為主要工具，在北加州和世界各地的海灘上，將大規模的幾何圖案的設計化為現實。

▍從雕塑、建築物體悟幾何樂趣 化沙灘為畫布創作

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在風景畫創作之前，Andres曾做過雕塑工作，這個工作講求高度「幾何」。在研究創建形狀的方式時，Andres 偶然發現了古人用來設計巨型廟宇和建築物的設計方法。例如「麥田怪圈」便包含了許多這類技術，而那深深吸引Andres的興趣。然後一天，當Andres在沙灘上與朋友分享自己所學到的東西時，他突然意識到可以視沙灘為一幅大畫布來作任何創作。

他的作品最大可以跨越10萬英尺，以「行動中的幾何」方式設計，圖案以增長原理進行擴展，然後成為一個個獨特的實體。Andres 曾經說過：「沒有兩件作品是完全相同的。」

「每一個作品在創作時所需的步驟都是獨一無二的。設計的靈感來自於不同方面，例如大自然、人為景觀、文化設計等。有時我會在泥土中的裂縫間展開創作，有時我會用自己開發的技術來進行巨型創作，然後在探索的同時出現新的設計。

這種「有計劃」和「一時興起」混合在一起的創作模式，也使Andres 喜歡在某一種非常特殊的海灘類型上創作。「我理想的地點有我能與之互動的特徵：巨石或山坡的尖刺。」 而且他更喜歡遠離人口密集區的海灘。

Andres的作品本質上是短暫的，一旦潮漲來臨，他的圖案就會永遠地被衝走，而他已經學會接受這種情況。「最終，當一件作品完成後，我就會放手讓它離開。對我來說，創造這行為本身就伴隨著能量和吸引力。」

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