【防彈少年】金南俊捐一億韓元　助美術館印4000冊絕版書推廣藝術

今年九月，愛好藝術的南韓偶像團體防彈少年團（BTS）成員金南俊，在27歲生日時捐贈一億韓圜（約港幣70萬元）予韓國國立現代美術館（MMCA），以弘揚閱讀文化，資助館方重新出版已絕版或需要重新發行的藝文書籍。事隔兩個月，國立現代美術館已重印8本書（約4000冊），並發文稿感謝金南俊對藝術的支援。

熱愛韓國藝術的金南俊，不時在社交媒體分享自己參觀多個藝術展，是韓國娛圈公認的藝術迷。他希望透過是次捐助重新發行書籍，幫助更多能青少年能透過圖書接觸美術。這些重新發行圖書和金南俊親筆信，將捐贈給400處離市中心較遠的公共圖書館及小學、國中、高中圖書館，也將於國立現代美術館的書店販售。

金南俊經常在社交媒體，分享自己參觀大小藝術展。（圖片來源：@choi_bts2/Twitter）

韓國國立現代美術館在感謝稿中表示，金南俊對藝術文化的支持，將有助平常較少接觸美術館的青少年認識藝術，並鼓勵他們參觀美術館。這除了能擴大參觀觀眾人數外，亦有助落實文化平權，讓藝術文化透過書籍，走入大眾。

韓國國立現代美術館在金南俊一億韓圜捐助下重印8本書籍 (圖片來源：@debora80 / Twitter)

韓國國立現代美術館在金南俊一億韓圜捐助下重印8本書籍 (圖片來源：@debora80 / Twitter)

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