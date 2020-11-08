《薩卡拉陵墓揭秘》（Secrets of the Saqqara Tomb）是Netflix近日一部非常受歡迎的考古紀錄片。片長雖然接近兩個小時，但就絕無冷場。不慬打破許多對於埃及的刻板印象之外，也探視了埃及文化的生死觀。萬物皆有靈性，原來除了法老，貓咪和幼獅也會被做成木乃伊，以供日後轉生。

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埃及最古老金字塔

薩卡拉（阿拉伯語：سقارة‎；英語：Saqqara）位於開羅以南約30公里，面績約7公里乘1.5公里。當地矗立的階梯型金字榙，乃埃及最古老的金字塔。早在公元前27世紀便已經建成。

古埃及定都孟菲斯（阿拉伯語： ممفس）年間，薩卡拉乃孟菲斯的「死者之城」，是活人和死人混居的小城市。埃及第一王朝就已經有貴族在此下葬，到第二王朝時則成為了國王墓塚。其後薩卡拉的重要性逐漸被吉薩（阿拉伯語：الجيزة‎）及國王谷（阿拉伯語：وادي الملوك）取代。但裡面遺留下來的陵墓和文物，一直都是考古學家的研究對象。

2018年，一隊由德國及埃及學者組成的考古團隊，成功從薩卡拉發現了7個陵墓。《薩卡拉陵墓揭秘》，便是講述這段扣人心弦的發掘旅程。

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尋找自我的文化根源

不同於一般的考古紀錄片，今次《薩卡拉陵墓揭秘》完全是以埃及本地的考古團隊作焦點。對於他們來講，走進薩卡拉不單是要滿足知性上的好奇，還是一場尋根之旅。因此他們對於墓內的所有遺物，都投放了特殊的情感。影片中便有一幕，當考古學家Hamada Mansour意外令到棺木上的木塊剝落時，他們俱露出了心痛的表情。

而在考察的過程間，也體現了埃及人的自然生死觀。現時薩卡拉一共發掘了13副棺木，包括一個名為Wahtye的祭司，以及其他疑似為第26王朝的貴族或社會賢達等。另外最令人感到有趣的，是墓內藏有大量貓木乃伊和歷史上首次發現的兩具幼獅木乃伊。

古代埃及人認為，萬物俱有靈性，所以創造了各式各樣的神明，當中大部份都以動物的形相作為象徵。學者估計，薩卡拉很可能是貓的集中地，而貓在埃及文化之中，素來都享有崇高地位。很多人都信奉貓神芭絲特（Bastet），相信貓神能夠為家庭帶來平安。將貓和幼獅做成木乃伊，顯然也是出於對牠們的尊重，寄望牠們某日能夠返回現世。

不過這趟旅程也令到Hamada與家中的貓貓產生「隔膜」。他笑言每次工作結束後回家，貓咪都會立即拔足逃跑。畢竟「我剛把你的祖先從土中挖出來放進倉庫，牠（家貓）怕我也會這樣對付牠。」

現時《薩卡拉陵墓揭秘》依然在Netflix熱播中，對歷史文化有興趣的朋友（和貓奴），不妨看一看，或許會顛覆你從前對埃及的固有印象。