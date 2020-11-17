芝加哥圖書館取消逾期罰款　一年後還書及借書量大升

在傳統教育理念中，認為要對不負責任的行為施以懲罰，才能有效阻止這行為的出現。因為這個理念，在圖書館遲還圖書，館方會徵收罰款，以敦促讀者準時還書。可是，美國芝加哥公共圖書館（Chicago Public Library）卻反其道而行，取消徵收遲還書罰款，怎料實施一年後，還書率和借書率都相比之前提高。

自2019年10月1日起，芝加哥公共圖書館取消遲還書費用罰款，所有積欠的有關罰款都一筆勾消，館方希望取消了遲交罰款，能鼓勵更多人還書借書。

芝加哥公共圖書館（@chipublib/Twitter）

一年後，有鼓舞的數據出現。館方表示政策更改後的前五個月，每個月有1650本書歸還，比原來每月900本還書量大增；累積10美元以上罰款的圖書館持卡人中，有11000人在取消罰款後申請續證。首五個月借出圖書數量為 36 萬 1 千本，比去年高出 7%。

芝加哥的公共圖書館會使用遲還書罰款來作維持資金，料取消罰款使館方每年損失80萬至90萬美元（港元62萬至69萬）。但是，圖書館更重視增加社區參與，而不是損失收入。代理圖書館專員 Mary Ellen Messner 表示：「芝加哥市民正與社區圖書館建立聯繫，並在沒有焦慮或財務壓力下使用該資源。」在新冠疫情流行期間，閱讀書籍變得更為重要。

（Unsplash: Zaini Izzuddin@izzuddindanial）

可是，因為疫情影響，以上數據是政策落實後由上年10月至今年3月的記錄，隨著各區圖書館重新開放，圖書結實體書借閱量雖然比平時要低，但數碼下載借書量卻大大高於過去幾年。儘管如此，當地圖書館仍對此政策反應正面，認為可令更多芝加哥人使用圖書館服務。

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