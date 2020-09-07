劍橋大學圖書館與Google合作　牛頓手稿等高清藏品網上免費睇

英國劍橋大學圖書館近日宣布，為響應大英博物館和白宮等大型機構透過網上平台免費向全球開放館藏，將會於「Google Arts & Culture」網上平台展示多個珍貴藏品高清圖像。

有600年歷史的英國劍橋大學。(資料圖片)

樓高17層，有600年歷史的劍橋大學圖書館是英語系世界最悠久歷史圖書館之一，館藏愈一千萬本圖書、地圖及手稿等，藏品涉及2000多種語言及涵蓋人類四千年文明。

這次免費網上展示平台，將會展出劍橋大學圖書館多個館藏，當中包括該館所藏最具歷史手寫文物、一個4000年前的泥板，以及英國已故科學家牛頓(Sir Isaac Newton)的筆記簿。由九月起，讀者只需要透過「Google Arts & Culture」，可以按網站分類，欣賞不同類別藏品，放大圖片觀看細節。圖書館方已上載140張高清藏品圖像，未來數月將會陸續上載藏品到這免費平台，預料劍橋大學的藝術和考古博物館菲茨威廉博物館(Fitzwilliam Museum)等校內機構稍後亦會參加這計劃。

「Google Arts & Culture」是美國網絡公司Google 在2016年推出的服務，以網站、手機App到 YouTube 頻道為平台，收藏涵蓋世界超過2,500間藝廊和博物館藏品。網站更如網上藝術百科全書，不斷更新大量名家故事與作品、即時串連各式主題，讓大家看藏品之餘能更進一步了解藏品歷史文化。文字和圖像外，Google更聯同全球500多家博物館和美術館，利用VR技術，讓用家在疫情期間，可以通過VR實景線上看展，讓虛擬實境美術館成為藝展愛好者新熱點。

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