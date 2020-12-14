陳綺貞｜當我面對新的未來時　又會到出發的地方｜簡單生活節

兩年一度、一連兩天的簡單生活節，12月13日圓滿結束。幾乎每屆都出席的文青界女神陳綺貞，不覺從少女標本（滾石唱片．1998年）到神枱級歌手，出唱片又出詩+相集又出散文集（印刻出版，2014年），眨眼來到2020年，今天仍站在台上，帶著自己的故事，為別人開解治癒，大約就是台式文藝的力量。

不在他方。時報出版（網上圖片）

12月12日晚，陳綺貞在台上分享第一次站在會場架在草坪上的舞台時，是2006年第一屆簡單生活節：「當我面對新的未來時......又會到出發的地方。」轉眼已到了2020年。近年，陳綺貞頗受緋聞影響，事發後就沒有公開演出過；今屆簡單生活節邀請她為壓軸歌手，今日報道都以事後「首次公開演出」為題，或又有人會舊事重提？

陳綺貞「復出」可以是很不文藝的一回事：傳媒必把她的舊事再次炒作；她應邀站在台上，可說是十分勇敢的。她所選歌單，讀者細讀歌詞，想起她近年的生活，想像歌詞與現實的連繫，相關或毫無關係，重要或不重要，大家暫可拋開「作者論」，閉上眼睛，細聽陳綺貞這麼多年來為我們創作的音樂？

+ 7 + 7 + 7

香港只有隔岸聽歌，本版從歌單中精選幾首，是或不是味兒，在公認糟到透頂的2020年，都在心頭。香港聽眾無法參與，唯有在網上尋索，得知歌單超過十首歌曲，就讓我們留在網絡，重溫好歌好詞——

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：溫室花朵

精選歌詞——

我的容顏最嬌媚／我的眼前一片漆黑／我的愛情最甜美／我的靈魂已枯萎美麗的花園／有陽光、空氣和水／我是一朵帶刺的玫瑰 溫室花朵，陳綺貞曲詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：躺在你的衣櫃

精選歌詞——

你的毛衣跟著我回家了／我把它擺在我的房間／它就要覆蓋了我的冬天／它就要刺痛了我最敏銳／愛的幻覺／陪你遠走高飛／拍照留念／天熱了靜靜的／躺在你的衣櫃 躺在你的衣櫃，陳綺貞曲詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：Sentimental Kills

精選歌詞——

Everytime when I fall asleep／I wish I really have a beautiful dream／To make me happy Sentimental Kills，陳綺貞曲詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：Self

精選歌詞——

是我用真實的編造了謊言／也是我用殘破的猜測這世界／就讓我回應你已失序的狂野／虛偽瞬間／是我 self，陳綺貞曲詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：Self

精選歌詞——

而我回來的太快／我怎麼回來的那麼快／我怎麼可以／我怎麼可以回來的那麼快 花的姿態，吳佳穎、陳綺貞詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：百分之八十完美的日子

精選歌詞——

我選擇我最想要的／可是一個人呢反而笑開了／我丟棄對我最好的／可是一關上燈全部都回來了 百分之八十完美的日子，陳綺貞曲詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：旅行的意義

精選歌詞——

你勉強說出你愛我的原因／卻說不出你欣賞我哪一種表情／卻說不出在什麼場合我曾讓你分心／說不出／離開的原因 旅行的意義，陳綺貞曲詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：失敗者的飛翔

精選歌詞——

你的影子巨大／像喧囂的髒話／在一片歡樂的景像之中／我卻覺得勉強／在離別的前夕／找不憂傷的台階下／失敗者的飛翔 失敗者的飛翔，陳綺貞曲詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：最初的起點

精選歌詞——

手牽手／肩並肩／用光所有的時間／一低頭／一眨眼／不用說我通通瞭解／拍拍手轉一圈／也許夢就會實現／回到我們最初那個起點 最初的起點，陳綺貞曲詞

陳綺貞【2020 簡單生活節】歌單瀏覽：九份的咖啡店

精選歌詞——

這樣的午夜／我坐在九份的咖啡店／這裡的街道／有點改變／這裡的人群／喧鬧整夜／望著朦朧的海岸線／是否還能回到從前 九份的咖啡店

「簡單生活節」簡介——

「Simple Life簡單生活節」十多年來持續專注青年生活，推動風格多元的音樂與生活創作，體現食衣住行育樂各面向，透過溫暖感動的體驗，讓大眾走進美好生活的場景。每屆以大型活動的規模量體，協助小規模創作單元的能見度，以音樂為核心，結合生活型態多元創作，讓當代青年的創意能量一次綻放；同時，藉由整合各界資源的行銷方式與媒體規劃執行，將台灣美好的生活方式與創意高度，向海內外擴散傳播與輸出。從2006年以來，簡單生活節每屆鮮明的標語都反應了台灣當下青年生活的處境與願景。在世界變動日益頻繁的氛圍中，今年的簡單生活節活動選在第一屆的「主場」台北華山舉辦，與大家一起回歸初心「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」，精心策劃將近50組音樂人與超過140組創作人與品牌、設計師與藝術家匯聚，並因應人數限制、觀眾實聯認證等防疫必要措施，重啟售票模式，願在有限的票券內帶給所有人安全、舒適且豐盛的體驗。秉持著十四年持續不斷的生活與城市策展、多元音樂、發揚青年創意的主旨，簡單生活節邀你一起在年底的這兩天，記起生活中的微光與希望，向 2020 年的所有紛擾說 bye bye。

簡單生活節又完了，2020年又完了，陳綺貞的故事又告一段落了。以上全都是她的創作，今後她會不會寫歌？我們還會聽她哪些舊歌？陳綺貞還會唱下去嗎？不妨在留言區分享一下，編輯會把大家的話，傳給她。

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回顧昔日——