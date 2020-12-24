【聖誕節】可口可樂插畫變吉祥物　聖誕老人由送錢變送禮物

聖誕將至，除了與家人共晉聖誕大餐外，親友間互寄聖誕咭也是大家慶節習慣，而聖誕咭最常見的角色聖誕老人，大家也不會陌生。原來這個胖老人背後，是以歷史人物為原型，經兩名美國漫畫家的藝術創作下，在上世紀成為 Coca-Cola 的品牌標誌，後來變成大家熟悉的聖誕老人。

首位出現於世的聖誕老人St. Nicholas（WhyChristmas）（網上圖片）

紅衣主教為聖誕老人原型

歐洲民間傳說，聖誕老人原型來自一名1600年前的紅衣主教，他的名字叫Sinter Klaas（原名是St. Nicholas）。Nicholas 常常幫助貧窮的人家，他會偷偷將黃金從窗外丟進窮人家的屋內，這被認為是最原始聖誕老人，可是由於沒太多人見過他，因此被流傳成不同的形象，其中一個說法指他是聖誕老人紅衣服形象和從煙囪送禮物的起源。

後來主教過世後被尊稱為聖人，荷蘭人將他塑造成樂善好施、會留下禮物給乖巧孩子的老人，歐洲不少國家將12月6日（荷蘭兒童節）設為聖尼古拉斯節，並模仿他送禮物給孩子。後來，因新教改革，才把贈送禮物的日子才改為聖誕節前夕。

在17世紀，歐洲人開始在冬季流行用長青的綠色植物（冬青木和榭寄生）來裝飾家居，成為聖誕樹的起源。他們認為綠色是大自然的無限恩賜，能夠帶來好運並且驅趕寒冬，因此帶有魔法與祝福的聖誕老人便衣全身綠衣綠帽亮相。在19世紀前的歐洲文學作品中，提及聖誕老人都還是穿著綠色服飾。

The coming of Santa Claus, by Thomas Nast（網上圖片）

時至20世紀，聖誕老人仍還未有一個較為固有的形象，我們現在見到比較固定的形象，有賴 Coca-Cola 宣傳策略所賜。

政治漫畫家奠定聖誕老人形象

美國第一代聖誕老人是一個肥胖快樂的老人，由「美國卡通之父」、曾創作美國民主和共和兩黨代表標誌的 Thomas Nast 創作。Thomas 於 1896 年創作了一個聖誕老人角色，老人身材肥胖，一臉白鬚，穿著鑲白毛紅外套，爬入煙囪將禮物放入小孩懸掛的襪子裡。和現代聖誕老人相比，唯一的差異是他戴的不是紅帽子，而是花環。Thomas把漫畫刊登在《哈普周刊》中，奠定了聖誕老人原型。

John Leech：〈現在的耶誕精靈〉(The Ghost of Christmas Present)，《小氣財神》，1843年 WIKI。（網上圖片）

時至1920年代，Coca-Cola推出聖誕廣告，在《星期六晚郵報》（The Saturday Evening Post）之類的書報刊登購物相關的廣告，並採用 Thomas Nast 筆下的聖誕老人形象，作為首個聖誕老人廣告。

然而直到上世紀初，美國人甚少在寒冬選擇喝瓶可樂，可樂公司又不能在冬季停產，為了避免銷量大幅下滑的情況，開始要鼓勵消費者冬季消費可樂。Coca-Cola 於1931年間，請來藝術家 Haddon Sundblom 創作出新版聖誕老人，公司要求凸顯他真實的一面，而非只是一位穿了聖誕老人制服的人物。

1931年可口可樂的聖誕廣告。(coca-cola.hk)

Sundblom 筆下的聖誕老人，結合了 Coca-Cola 的紅白標誌，並且肥胖、有白色大鬍子、看起來相當開心的老人當作產品的代言人。1931年，聖誕老人在廣告中手持可口可樂，並寫上可樂公司1929年推出的經典文案：The Pause That Refreshes（享受清涼一刻）。

由1931年至1964年，Coca-Cola 廣告展示出聖誕老人不同的性格，例如他會派玩具（有時他更玩著玩具！）、在休息時一邊讀信一邊喝「可口可樂」、探訪未睡而為了守候他的小朋友，甚至偷偷打開百姓家的雪櫃。Sundblom 的油畫，被 Coca-Cola 放於不同的報章與雜誌上大肆宣傳，聖誕老人的經典紅白配色形象因而漸漸深入民心。