世界各地聖誕老人各有特色　芬蘭版前身卻為邪靈　更有相關恐怖片

「穿紅色大衣、滿臉鬍子的胖子，在聖誕節從煙囪爬下，為乖孩子送上禮物」，這個聖誕老人的形象已經深入民心。但又有否想過原來世界各地的「聖誕老人」各有不同，有些甚至曾是邪靈化身？

英國的聖誕爸爸（Father Christmas）

聖誕爸爸（Father Christmas）（WiKi）

英國的聖誕爸爸可以追溯到16世紀。身穿綠色大衣或猩紅色長袍的胖個子，聖誕爸爸代表著和平、歡樂、食物、美酒和狂歡。

每家人會為他留杯雪利酒或啤酒，還有一盤肉餡餅作為謝禮，也會留下紅蘿蔔給他的馴鹿吃。

傳統上，寫給聖誕爸爸的信會直接燒掉，並魔法寄到北極。但是，現在寄信的任務已由英國的皇家郵政代為辦理。

如今，聖誕爸爸和聖誕老人幾乎無法區分，但其來歷卻有所不同。最初，聖誕爸爸是一個身穿綠色長袍的快樂老人，不送禮物，但會帶來好消息。查爾斯·狄更斯（Charles Dickens）的著作《聖誕頌歌》（A Christmas Carol）就最有名的「聖誕爸爸」之一。但現在除了英國和加拿大，聖誕爸爸與聖誕老人基本上已無分別。

俄羅斯的冰霜祖父（Grandfather Frost）

冰霜祖父（Grandfather Frost）（WiKi）

在俄羅斯，聖誕老人被稱為ДедМороз（Dyed Moroz）或冰霜祖父（Grandfather Frost）。過去他與異教徒的歷史緊密相關，更曾是一名邪惡的巫師，專門綁架孩子並索取贖金。

現時，冰霜祖父擁有長長的魔杖和長而明亮的藍色或紅色大衣。在他的孫女「雪女孩」( Снегу́рочка）的陪同下，為孩子們舉辦新年派對和預備禮物。兩人住在城鎮Veliky Ustyug，他們乘著「三駕馬車」，即以三頭白馬拖著的馬車，進行年度旅行。他們二人共同對抗會偷取兒禮物的女巫 Baba Yaga。

在1917年以前，冰霜祖父確實與聖誕節有關，但現在與新年更為有關。通常，他會在除夕或前一天到達，親自分發禮物或將其放在聖誕樹下。

在俄羅斯，另外一個人物Babouschka（字面意思是：祖母或老婦人）也會在聖誕節期間帶來禮物。

意大利的聖誕女巫 (La Befana )

在意大利，一個叫 La Befana 的女巫就代替了聖誕老人探望孩子的工作，不過因東方基督教的原因，她會在主顯節（即1月6日）派禮物。在意大利全國各地，她的故事各不相同。最常見的是，她為拜訪小耶穌的三位智者在旅途中提供了住處，因此被稱作善良的女士。

La Befana 被描繪成外表醜陋、騎著掃帚的老女人，就像萬聖節中的女巫一樣。她經常穿著黑色披肩，並提著一袋禮物。 La Befana 不喜歡被人看見，據說她會用掃帚趕走偷看她的孩子。

像聖誕老人一樣，La Befana 亦會沿著煙囪爬下，為好孩子送上禮物、無花果和糖果，也會給壞孩子一塊煤。她更會在走之前打掃地方，也寓意把那年的問題通通掃走。相比牛奶，她更喜歡意大利葡萄酒。

芬蘭的尤爾山羊 （Joulupukki）

現時看到的Joulupukki，基本上就是芬蘭的聖誕老人，外表可以說與聖誕老人無甚差別。唯一的不同是他不會從煙囪潛入，而是會敲門詢問孩子們乖不乖。

但是，與俄羅斯的冰霜祖父一樣，他曾是邪惡的邪靈尤爾山羊(Yule Goat)，會頂著羊角和披著動物皮，去敲門索取禮物並恐嚇小朋友。這個故事更被改為芬蘭驚嚇電影《Rare Exports: A Christmas Tale》:

但最終這邪惡形象就變成了現今近似聖誕老人的角色，這歸功於1920年代的芬蘭電台節目，以類似聖誕老人的服裝和馴鹿普及了Joulupukki 的形象，又因為馴鹿實際是芬蘭的動物，所以這新版本的 Joulupukki 很快就為眾人所接受。

德國等地的耶穌小孩 (Christkind)

耶穌小孩 (wiki)

按維基語，這個傳說流傳在德國、捷克、奧地利、瑞士、義大利、匈牙利、法國、葡萄牙等地。這個傳統起源自宗教改革時代，自馬丁·路德開始，為了反對傳統上聖尼古拉的形象，新教徒開始將發放禮物的角色，交由天使來負責，因此出現耶穌小孩。其造型通常是一個金髮天使，相傳他會在平安夜帶禮物給小孩。

【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】