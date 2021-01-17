蜂巢藝術｜6萬隻蜜蜂自行築巢　竟打造出埃及傳奇皇后的半身人像

蜜蜂是大自然界的模範勞工，而由牠們所打造的六角形蜂巢，更是幾何美學的至高表現。斯洛伐克藝術家Tomáš Libertíny，便「聘請」了6萬隻蜜蜂，以兩年時間打造出一個純蜂蠟的埃及皇后娜芙蒂蒂（Nefertiti）半身人像。除卻基礎的骨架外，當中所有雕刻，都是由蜂群按照築巢的天性自行建成。堪稱是人文藝術與自然生態的完美結合。

6萬隻員工

Tomáš現居於荷蘭的阿姆斯特丹，他一直都對蜂蠟這種物料很感興趣。他認為，蜂蠟兼具了簡單與複雜的美感。以蜂蜜蠟燭為例，它沒有多少人工的元素，純粹就是自然化學的一種表現形式。然而，正是它的元始屬性，讓它充滿了無窮的塑造潛力。

於是乎自2005年開始，他便製作了一系列的蜂巢作品（Made By Bees）。而今次的娜芙蒂蒂頭像，則總共花了兩年時間完成。整件作品的別緻之處，不單在於採用純蜂蠟物料，更重要是它的確是由一群蜜蜂親手築起。換句話說，這個娜芙蒂蒂頭像確實是一個可供蜜蜂生存的有機蜂巢。

這個娜芙蒂蒂的別緻之處，不單在於採用純蜂蠟物料，更重要是它的確是由一群蜜蜂親手築起。換句話說，這個娜芙蒂蒂頭像確實是一個可供蜜蜂生存的有機蜂巢。（圖片擷取自Tomáš Libertíny的官方網頁）

按Tomáš介紹，他先以3D打印技術塑造出娜芙蒂蒂的基本骨架，然後再動員了6萬隻蜜蜂為他進行餘下的工作。他表示過去的藝術家，雖然擁有無窮的想像力，但卻往往會被錘子、鑿子（hammer and chisel）等工具限制創作，他自己也是如此。而今次的作品就正好打破一切框架，讓大自然活用自身的鬼斧神工。

蜂巢殊不簡單

Tomáš之所以會選擇娜芙蒂蒂作為創作對象，很大程度跟她的女性權威有關。這位埃及法老阿肯那頓（Akhenaten）的皇后，生前與丈夫一同推行了著名的宗教改革，將埃及的多神教傳統，轉為獨尊太陽神阿頓（Aten）的一神信仰。而在阿肯那頓死後，娜芙蒂蒂則憑借養子圖坦卡門（Tutankhamun）一度獨攬大權，乃當時罕見的女性領袖，死後仍然受到埃及人民及史學家的重視。這個娜芙蒂蒂頭像的原型，便是於公元前1345年打造而成，現時永久存放於柏林國家博物館群（Staatliche Museen zu Berlin）。

Tomáš認為娜芙蒂蒂的影響力，非常切合蜂巢藝術的自然母性（Mother Nature）主題。當然，要打造這樣一件近乎純天然製成的藝術品，過程絕不簡單。首先，蜂蠟的結構及蜂群的習性，很容易就會受到天氣影響。其次，蜂群不會按照製作者的意願行事，所以建造的流程會時常「出錯」，成品也強差人意。故此這兩年來Tomáš要不斷請教專業的養蜂人，並適時作出調整，才能確保這幫大自然的夥計，可以順利完成任務。

【以下是蜜蜂的「施工」情況，怕蟲及密集恐懼症患者慎入！】

這件作品於2019年首次在鹿特丹藝術廳（Kunsthal Rotterdam）亮相，當時它仍然處於「施工」階段。參觀者可以透過玻璃罩，見到蜂群的工作過程。及至上年年尾，它終於正式「竣工」，並被擺放在阿姆斯特丹的Rademakers Gallery。

有興趣的朋友，亦可登入Tomáš Libertíny的個人網站，欣賞包括娜芙蒂蒂在內的一系列蜂巢藝術品。