【攝影】記得廢墟泳池女孩照片嗎？藝術家將懾人統一美學帶到飯堂

斯洛伐克攝影師Maria Svarbova首本攝影作品《Swimming Pool》大受歡迎，因內裡收錄了著名的「In the Swimming Pool」系列，而她近日又推出《Dining Room》系列，把綁馬尾的女孩們，由泳池帶到飯堂。

Maria Svarbova近日的《Dining Room》則似是「In the Swimming Pool」系列的延續。（maria.svarbova@instagram）

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洛伐克攝影師Maria Svarbova首本攝影作品集《Swimming Pool》中的「In the Swimming Pool」系列，一列綁馬尾的女孩們，在建築於蘇聯時期的老舊泳池中列隊、游泳，作品大受歡迎，把歷史與現代糅合起來。近日的《Dining Room》則似是「In the Swimming Pool」系列的延續，同樣是廢棄的建築物，把女孩們由泳池帶到簡陋又空蕩蕩的飯堂，一式一樣的女孩同樣穿着整齊的一套衣服，或列隊，或端坐，與背景的格格不入令人震撼。重溫《Swimming Pool》系列：

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斯洛伐克攝影師Maria Svarbova生於1988年，作品曾在《Vogue》、《Forbes》與《The Guardian》上刊登，也曾打人「福布斯30位30歳下精英榜」（藝術範疇）之一，並獲多個獎項。她最喜歡的創作的地方就是斯洛伐克，而她最受歡迎的作品集《Swimming Pool》就是在斯洛伐克拍攝，她認為，雖然沒有體驗過社會主義時代，但那時期遺下的建築物對她來說就是社會主義的回憶；至於那些僵硬、不帶情緒的模特兒，則是傳達對人在社會中所扮演角色的反思。