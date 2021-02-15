1980年代中國孩子穿越童年尋回國家發達前｜秋山亮二

1981至1982年間，日本攝影師秋山亮二前後5次拜訪中國多個城市，拍攝當地的孩子們，留下了近8000張的彩色照片。並在1983年，篩選出其中116幅影像，集結出版《你好小朋友》。
文：moom bookshop ｜ 圖：秋山亮二《你好小朋友》《你好小朋友2: 光景宛如昨》
隨著時間的推移，作為攝影師的我，視角也發生了改變。我覺得雖然那說不定也是我作為一個人的成長，但隨著年歲漸長，我也在自己的作品中重新看到了一些東西。
2018年，絕版多時的《你好小朋友》由京都出版社青艸堂規劃重新復刻再版，攝影師也因此機會重新整理過去拍攝的底片。在重新編輯的過程中，攝影師發現一個有趣的地方，攝影是凝固不動的東西，但攝影作品卻是有生命的，會一直活下去。那幾千張的底片靜靜地守候在那將近40年，今日拾起卻可因心境的不同，看見有別過往的新發現。⠀
《你好小朋友2: 光景宛如昨》便是收錄了攝影師自8000張底片中重新挑選的影像，距今38年從未公開面世。當秋山亮二與出版社編輯人員一同觀看作品時，不光是沈浸於小朋友生動的神態，目光也時而越過他們，被背景裡具有時代烙印的綠牆、宣傳畫、縫紉機、熱水瓶乃至大人們的著裝和身姿而吸引。這些照片描繪了中國兒童在改革開放之初，經濟發展之前的天真無邪模樣，這樣的社會背景在中國的快速發展下，儼然已不復返，也成為令人懷念的美好時代。
「誠如秋山先生所言，幾千張底片一直靜靜等待著他重新發現。令人驚訝的是時間賦予了它們新的生命活力。這本定名為《你好小朋友2: 光景宛如昨》的攝影集，與《你好小朋友》在照片選擇和編輯概念上不盡相同。如果說《你好小朋友》是秋山先生彼時彼刻與中國的相遇，那麼可以說《光景宛如昨》是秋山先生此時此刻對那場相遇的追憶與思索。」——取自後記
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