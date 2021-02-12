源來係咁│俯首甘為孺子牛：魯迅將父愛故事變為「人民服務」名言

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-12 06:00

今日是牛年大年初一，祝大家牛年大吉！中國古代以農立國，耕牛性格溫順，勤力苦幹，是人類的好伙伴，所以在中文中有大量以牛為比喻的描述，常見如「牛高馬大」、「牛刀小試」、「九牛一毛」等等。在眾多的中文成語中，「俯首甘為孺子牛」相信大家的誤解最多，今次便和大家談談這句說話原意。

「俯首甘為孺子牛」是魯迅將古典比喻改寫的句子。原句出自他於1932年10月的詩作《自嘲》：「運交華蓋欲何求，未敢翻身已碰頭。破帽遮顏過鬧市，漏船載灑泛中流。橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛。躲進小樓成一統，管他冬夏與春秋。」

「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛。」是魯迅名句。(網上圖片)

很多人會將此兩句解讀為「橫眉冷對別人的指責與攻擊，做個甘為大眾服務，無私奉獻的人。」很多人將「孺子牛」誤解為幼小的牛，誤認為魯迅把默默苦趕的小牛用此來比喻認真工作的人，而後人形容某人工作認真的時候，都會用上「孺子牛」這個詞。

可是，「孺子牛」本來並沒有這個意思，而是源自一個父親疼愛孩子的故事。這典故源自《左傳‧哀公六年》：齊景公有個庶子名叫荼，齊景公非常疼愛他。有一次齊景公和荼在一起嬉戲，齊景公作為一國之君竟然口裡銜根繩子扮牛，讓荼牽著走。不料，兒子不小心跌倒，把齊景公的牙齒拉折了，齊景公滿口是血。這時兒子嘩嘩大哭，景公顧不及自己傷勢，上前把孺子拉到自己懷裡疼他，兒子不哭了，景公再與他玩耍起來。

齊景公臨死前遺命立荼為國君。景公死後，陳僖子要立公子陽生，齊景公的大臣鮑牧對陳僖子說：「汝忘君之為孺子牛而折其齒乎？而背之也！」。（難道你忘了先王因為做孺子牛而崩落一顆牙齒的事嗎？你這是背叛先王的遺命！）魯迅後來將父親甘願為孺子服務扮作牛的故事，昇華為指那些無私奉獻，貢獻群眾的人。

魯迅昇華了「孺子牛」的含義，也啟發藝術家以影像詮釋「孺子牛」。例如中國著名山水畫家、以畫牛而聞名的李可染（1907-1989），便曾以此故事而創作了一系列的《孺子牛》、《俯首甘為孺子牛》圖，透過畫作將「孺子牛」更形象化為牧童騎在牛上景象。

畫壇大師將「孺子牛」形象化

李可染一生愛畫牛，並把自己的畫室命名為「師牛堂」。他畫的牛形神兼備，意境深遠，充滿詩意。他曾在畫《五牛圖》時題字：「牛也，力大無窮，俯首孺子而不逞強。終生勞瘁，事人而安不居功。純良溫馴，時亦強強，穩步向前，足不踏空，形容無華，氣宇軒昂，吾崇其性，愛其形，故屢屢不厭寫之。」

以畫牛而聞名的已故國畫大師李可染。(Wikimedia Commons)

在李可染的筆下，牛背上稚氣的牧童悠然自得，寥寥數筆便勾出一牧童安逸的田境韻味。牧童與牛是中國詩畫傳統題材，是典型農村場景，這兩個元素融入畫作中，容易讓觀賞者喚起兒時在家園的感覺，而李可染的作品基建於傳統題材上而拓展更進一步空間，藉由牧童與牛親密無間，展現人與自然融和的關係。

【源來係咁】系列的宗旨，並非要指責今人誤用典故，只是希望讓讀者對不同的成語金句，有更進一步的了解。以後會為大家帶來更多有趣的典故和考證，記緊留意01藝文頻道！

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