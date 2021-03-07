福島311十周年｜福島核災廢墟時間停留死者倖存者十年前生活日常

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-07 09:00

編按：今年是日本福島大地震十周年。距3月11日不足一個月，上月福島縣以東的海域發生大地震，當地民生又再映入世人眼裏，10年前的記憶又再回帶。本版轉載 moom bookshop 引介《回顧我們的足跡：福島核災區 2011 – 2016》，讓我們回顧這場因天災而引發的後患......

2011 年的3月11日，日本發生了規模 9.0 的大地震，不僅此地震是日本有觀測紀錄以來規模最大的地震，所引起的海嘯也最為嚴重。在駭人的地震與海嘯之後，日本要面對的是隨即而來的福島第一核電廠事故。

文：moom bookshop ｜ 圖：《回顧我們的足跡：福島核災區 2011 – 2016》

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此次核災是自 1986 年車諾比（港譯：切爾諾貝爾）核電廠事故以來最嚴重的核子事故，土地、海水、空氣皆受到一定程度的污染，迫使日本政府必須將核電廠方圓廿公里的區域作為緊急疏散區。

撤離後的福島杳無人煙，就像是一個運轉故障的時間齒輪，所有的景色停格在地震發生的那一瞬間。攝影師 Carlos Ayesta 與 Guillaume Bression 自事件後開始關注福島，他們定期訪問核電廠周邊的無人地帶，並完成一系列作品〈Retracing our Steps（回顧我們的足跡）〉，這一作品結合了六個章節，包含「回顧」、「兩千五百萬立方米」、「令人不安的自然」、「靜止的時間」、「惡夢」與「無人之地」。

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他們詢問從前的居民、傾聽他們的聲音，並試圖請他們回到家鄉，那些曾經充滿喧囂的遊樂場、叫賣聲此起彼落的商店街⋯⋯在攝影機面前，他們走入彷彿是上輩子那麼遙遠的熟悉場景，就像是往日的一個平凡午後一般，上班族光顧的拉麵店、職人的工作桌、媽媽每日必訪的超市，喚回那些被凍結的記憶。然而這些日常的行為舉止與詭譎甚至令人感到超現實的場景，產生了強烈的對比：活在當下的人們，與已經死去的城鎮。

這些作品也同時令人反思核事故所帶來的影響，對於自然的破壞、人們的生命以及不可抹滅的哀痛。《Retracing Our Steps: Fukushima Exclusion Zone 2011 – 2016（回顧我們的足跡：福島核災區 2011 – 2016）》一書由德國出版社 KEHRER 出版，呈現出近年來這個重大天災所引發的核事故紀錄。

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。圖片來源】

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