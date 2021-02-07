廢墟觀光｜切爾諾貝爾核災現場影像　旁觀他人之痛苦

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-02-07 00:00

圖片來源：https://moom.cat/l/M8Alu0

在此書《Chernobyl: A Stalkers’ Guide》中，攝影師 Darmon Richter 深入探索了車諾比（港譯：切爾諾貝爾，下同）這處現代異域，乃至前人未竟之處；當川流的旅客叢集在一小塊被劃定的觀光區域時，還有幾乎等同於一個小國般寬廣的野生秘境靜靜棲息著。自核災之後，深具年代感的村落與蘇聯時期的烏托邦社會主義式遺跡，無人聞問地坐落在車諾比的森林當中，那些巨大又荒誕的冷戰建築更在其上蔽下了陰影。

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文：moom bookshop ｜ 圖：Darmon Richter《Chernobyl: A Stalkers’ Guide》

Darmon Richter 將其無數次踏查這塊區域所留下的影像，搭上工程師、科學家、警察與那些被疏散人員們的見證與口述，並且逡巡於烏克蘭與白俄羅斯的疏散區裡，在蓊鬱的密林中找尋那些被遺忘的鬼城以及蘇聯國威的殘餘。他甚至自行摸索出了獨門秘徑，用以進入那些戒備最森嚴的發電廠內部，並加入了車諾比的「潛行者」們，開始了直取這塊神秘區域中心，高風險卻深具魅力的非法旅行。⠀

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攝影師 Darmon Richter 生於英國牛津，原本就讀心理治療的他秉著探索之心，走訪了北韓與海地等國，被共產主義建築的粗礪、神話性、烏托邦式設計給吸引，它們被遺棄後的模樣，彷彿是那永遠存在於空想裡的美好藍圖。Darmon Richter 更組織了多場探索這些建築遺址的旅行團，此書《Chernobyl: A Stalkers’ Guide》便是其結束二十次烏克蘭之旅後的首本作品。⠀

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。圖片來源】

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