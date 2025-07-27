6種屬於西藏的「紅」　紅山上布達拉宮磅礡雄偉　袈裟紅點亮信仰

鳳涅盤：凰佛火仙燄劫初成



紅色，是西方無量光佛的佛身顏色，也象徵點燃文明之始的火燄。它是信眾虔心供上的一盞酥油燈，也是護法神大顯天威、燒盡六道諸惡的威能，更是身披法袍的喇嘛日復日持誦修行、守護信仰，將雪域燃放成一片絳紅色的地圖。

6種西藏的「紅」，探尋藏傳佛教的熾紅信仰之光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6種屬於西藏的「紅」 見證千年不滅的信仰（Gettyimages；01製圖）

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第二普陀山：紅山上的紅宮

一談到拉薩，大約所有人的腦海中都會立刻浮現「布達拉宮」磅礡雄偉的建築形象。這座巍然矗立於紅山（瑪布日山）上的宮殿始建於七世紀初、松贊干布統一藏地諸邦並遷都之際；據稱原來的建制包含大小房舍計一千間，並以觀世音菩薩所在之地「布達拉」定名（布達拉即漢譯中常出現的「普」）。

爾後隨著吐番王朝的覆落，布達拉宮亦一度破敗；降及五世達賴喇嘛羅桑嘉措時期，為鞏固其政教合一的統治地位，他大興土木、重修布達拉宮，確立了今日宮殿空間的主要布局。五世達賴喇嘛圓寂以後，攝政的桑傑嘉措更在既有基礎上持續擴建「紅宮」，用以安放高僧靈塔。

如今，紅宮憑藉著居中的位置以及輝煌閃耀的金頂群，成為布達拉宮最醒目的標地物之一；除了設置歷代達賴喇嘛的靈塔，當中的聖者殿供奉一尊天然形成的檀木觀音像，三界興盛殿的佛龕內現存一道書以藏、滿、蒙、漢四文的「當今皇帝萬歲萬萬歲」牌位，而壇城殿銅質鎏金的密宗三大金剛壇城，其地位和藝術價值同樣殊勝非凡。紅山上的紅宮，不僅是全人類共有的世界文化遺產，也是藏傳佛教曼陀羅宇宙觀的絕佳體現。

寂靜與忿怒：熾紅濃烈的信仰

大北線上藏寺林立，從歷史最悠遠的昌珠、桑耶到十二鎮魔寺，走入藏地寺廟，除了極盡宗教藝術之饗宴，亦不難感受到因著信仰而自然煥發、普照的殿堂佛光。

袈裟紅

「辯經」是一樁古老的佛門教育訓練，主要分為問、答雙方，採用對辯或立宗辯等形式開展，並以佛經教義為主要論辯內容。對不諳藏語的外地人而言，眼見一群杏眼圓睜的紅衣喇嘛不時揮動肢體、昂揚僧袍與念珠，姿態彷彿群聚罵架般；其實他們無非是藉由一問一答釐清因明邏輯，逼近至上佛理。目前公認拉薩色拉寺的辯經活動最為精彩、最值得一觀。

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血海紅

藏密護法神形象千奇百怪，但在信眾眼中，祂們的猙獰與威猛適足以凸顯佛法的慈悲──格魯派最殊勝的女性護法神吉祥天母（班丹拉姆）即為箇中代表。在唐卡造像中，紅髮倒豎的吉祥天母一手持飾有綵帶的三股叉，一手持盛滿鮮血和活人心臟的嘎巴拉骨碗，騎乘黃驢自翻湧的血海間降臨，令觀者陡然生起畏怖之心！作為大昭寺的主要護法，目前拉薩還為吉祥天母專設了節日，每年藏曆十月十五日，在僧眾和信徒的簇擁下，大昭寺內供奉多時的女神像將按例行路線出關巡遊，屆時所有的婦女皆可隨意向過路的男士伸手討錢，作為捐獻給吉祥天母的禮物。

邊瑪紅

在藏區，一堵堵下白（黃）上紅、俗稱「邊瑪牆」的牆體乍見十分吸睛，事實上，在過去它們只被允許應用於寺院或貴族宅邸等特定建築。其中的「邊瑪」，指的是當地一種檉柳科灌木，將其枝條去皮曬乾後復經截切、紮綑、染色等工序，即可用於砌築。它的功能在於減輕牆體重量、降低坍塌風險，而完成品本身既樸拙又強烈的色調對比，無疑也構成另類的視覺美。

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燈燭紅

流行於蒙藏地區的酥油燈，是以酥油為燃料的傳統照明燈具；酥油多提煉自氂牛乳中的油脂，平時呈明黃固態，燃燒之際則散發出溫潤的奶香。除卻應用於日常，光量穩定的酥油燈也是不可或缺的禮佛供品，不少藏傳佛寺甚至設有專門的點燈室，讓信眾得以布施光明、虔誠祈禳──那一盞盞搖曳的燭燄，不啻就是他們微弱卻又堅牢的本心。

唐卡紅

「唐卡」是一種倚托於紙、布或絲絹所表現的平面藝術，興起於吐番王朝，並以宗教為主要表現題材，因此在一般藏傳佛教的寺院殿堂中均不難見到。「紅唐卡」指的是運用朱紅顏料敷染其背景的繪畫類唐卡，設色多半鮮妍瑰豔，充滿了吉慶與法喜；和幽深莫測、善於表達神靈忿怒尊的黑唐卡相比，紅唐卡多著墨於佛本生故事。

寧瑪紅

「寧瑪」在藏語中意味著「古老」，顧名思義，「寧瑪派」為藏傳佛教流派中最早落地生根的一支。八世紀左右，它的創始者蓮花生大士應藏王迎請自印度動身前往宣教，迄今藏地各處仍流傳著祂所行的諸項奇蹟，以及為免密法失傳而埋下的「伏藏」。由於該派僧眾舊時習於佩戴紅帽，故俗稱「紅教」。

【本文獲「旅讀」授權轉載。】