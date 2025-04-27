古人點解鍾意用「瓷枕」？原來有「2原因」　揭秘枕頭7000年歷史

人類一生中有三分之一的時間都在睡眠，一顆看似平平無奇的枕頭，卻可能影響你一整天的狀態。它能是安睡時的寢具，也能是通往榮華富貴的鑰匙。



過年返鄉一週，我心心念念的全是台北租屋處的枕頭。除了身處地震搖滾區的因素外，還有一個令我無法安眠的主因──家裡軟塌扁平的枕頭。枕頭最初型態早在人類誕生之前就已經出現，原始功用僅為端正姿勢、預防肩頸痠痛，後來則演變出各種功能。它是甄宓的金縷玉帶枕，寄託著人們潛意識中最幽微的情感，它是王公貴胄趨吉避凶的珍寶，更是歐洲貴族彰顯身分的日常用品。一顆看似平平無奇的枕頭，卻悄悄述說著人們心底最深層的盼望。

世界睡眠協會將每年的3月第3個週五定為世界睡眠日，希望藉此讓大眾認識睡眠的重要性。現代人睡眠必不可少的枕頭，最初甚至「長在」動物自己身上！

上得了廳堂，下得了閨房

早在人類誕生以前，樹棲型人猿就已經使用曲折的手臂、石塊、草束與獸皮作為枕頭，除了能維持姿勢擁有良好睡眠品質，同時防止昆蟲進入口、鼻、耳中。

黑猩猩使用曲折的手臂當作枕頭（Wikimedia Commons@Daniel Ramirez）

七千多年前的美索不達米亞平原上，曾出現石枕，古埃及人墓葬中則發現木頭、象牙製作的枕頭。湖北的新石器時代遺址黃岡螺螄山墓葬中曾挖掘出石枕，《說文解字‧木部》也有該字解釋：「枕，臥所以薦首者。」在在顯示枕頭歷史之悠久，與人類連結之深刻。

在東方，對於枕頭的應用與詮釋更將枕頭推上藝術品層次。從最初的石枕、木枕，到戰國時期的竹枕、銅枕、玉枕，西漢時期甚至出現漆枕和絲織枕頭，如馬王堆出土的黃褐絹地「長壽繡」枕頭。但神州大陸最為出名的枕頭類型，還是非瓷枕莫屬。至今最早瓷枕文物為出土於隋開皇張盛墓的三彩花瓣紋枕，目前收藏於中國國家博物館中。此後，瓷枕於唐朝時廣泛流傳，到宋朝時製作瓷枕與玉枕的工藝更是大為興盛。

宋金元時期的瓷枕大部分產自河北的磁州窯，瓷枕為磁州窯獨有的一個系列，磁州窯瓷枕甚至飄洋過海抵達日本。但是到了明清時期，瓷枕風潮退燒，取而代之的是絲質與布質枕頭大量盛行，平民百姓會在枕頭內放入秸稈或蕎麥，繡花枕頭也在此時風行。在紫禁城中，瓷枕則成為重要的收藏文物，像是台北國立故宮博物院的北宋定窯白瓷嬰兒枕，即是清朝乾隆帝珍愛重視的寶物之一，蘊藏著居安思危之意。

一顆枕頭，各自表述

現代人睡慣西式軟枕後，難以理解又硬又高的瓷枕真能拿來睡覺嗎？唐宋時期的瓷枕作用繁多，其一是消暑，李清照《醉花陰》提到：「玉枕紗廚，半夜涼初透」；其二是養生，如李時珍《本草綱目》中的「明目枕」；其三是藏物，古人藏匿金銀財寶之處；其四是維持女子髮型，像是如意頭型枕、葉形枕、蓮紋枕等都是常見樣式，古人厚實的長髮，則能緩解瓷枕帶來的堅硬感。日本江戶至昭和時代，藝妓習慣枕著「箱枕（はこまくら）」入睡，防止髮髻散亂。除此之外，枕頭更有著趨吉避凶的重要作用。

《舊唐書‧卷三十七‧志第十七》記載，

「韋庶人妹七姨，嫁將軍馮太和，權傾人主，嘗為豹頭枕以辟邪，白澤枕以辟魅，伏熊枕以宜男。」



各種祥獸造型的枕頭應運而生，唐朝時流行豹頭枕、虎枕，宋朝時風行獅枕、人型枕與蛟龍枕，清朝更出現臥貓枕。東晉王嘉所著的《拾遺記》曾提到，

「漢誅梁冀，得一玉虎頭枕，云單池國所獻，檢其頷下，有篆書字。云是帝辛之枕，嘗與妲己同枕之。是殷時遺寶也。」



商紂與妲己可能枕過的玉虎枕，則是具有避邪祈福的作用。而清乾隆帝喜愛的嬰兒枕，則寓意著光耀門楣的期許。在日本，有專吃人惡夢的妖怪「貘」，往昔人們會將其繪製於枕頭上，或是製作出貘造型的貘枕。

江戶時代的「南天獏蒔枕」， 枕頭上繪有能吃掉惡夢的妖怪貘，以及能驅除惡靈的南天竹（ColBase）

開啟夢境之門的鑰匙

枕頭也是人們連接夢境的一扇門，畢竟想要安然入夢就要先睡得好。鄉野奇譚中，宓妃留枕一事讓世人動容，相傳曹魏時甄宓將自己的金縷玉帶枕留給曹植以做念想，呼應著曹植著作《洛神賦》。唐朝文人沈既濟《枕中記》，夢中人享盡榮華富貴的一生，將黃粱一夢刻劃的入木三分。潛藏其中的枕頭不再只是枕頭，它是讓人獲得祈求之事的一把鑰匙，反映出人們潛意識中最深層的渴望。

在西方，工業革命後紡織業快速發展，促使軟枕普及化。現代人選擇枕頭多以健康為主要考量，像是蕎麥枕、記憶枕、人體工學枕等，當代人在高壓的工作環境下，更需要一顆好枕頭。

軟硬枕PK

+ 1

瓷枕

發源於隋朝的瓷枕，於唐宋時期發揚光大。唐五代時期瓷枕裝飾手法多使用模印與細劃絞胎。到了宋金元時期，以繪畫為主，還出現留花剔地、珍珠地劃花等裝飾工藝。磁州窯使用的珍珠地劃花工藝，為瓷器工藝的一大創新，珍珠地劃花是模仿金銀器的魚子紋，繁複的燒製技術呈現出瓷器上一顆顆恍若珍珠地的紋飾，是彼時窯場中最上乘的瓷器。

絲綢枕

中世紀與文藝復興時期，歐洲貴族們會使用精緻華美的刺繡裝點枕頭，以展現自身財力與身分，皇室使用的枕頭都有嚴格規定尺寸。英國枕頭多半以枕套包覆，與現代人使用方法相似。牛津布製成的牛津枕頭套，特色為以真絲裝飾的精緻邊框。

繡花枕

清末民初開始風行的繡花枕，上頭的枕頂繡工藝是中國重要傳統技藝。繡花枕通常以植物、動物、建築、故事等花樣呈現，主題如福壽雙全、獅子滾繡球、五子連科、麒麟送子等。從繁複的圖像到精彩的故事，全都展現出民間匠人別出心裁的巧思。

夢回枕頭之初

3000B.C. 古埃及墓葬中發現製作精美的木枕、象牙枕

1600B.C. 相傳在商朝時已經出現完整的枕頭形制

200B.C. 西漢時銅枕作為陪葬品使用

595 隋朝張盛墓出土迄今發現最早的瓷枕三彩花瓣紋枕

960 宋朝時瓷枕興盛，除了工藝技術進步，也開始流行在枕頭上作詩文與書畫



1000 7~18世紀時土耳其的基里姆工藝飛速發展，除了地毯之外也生產枕頭等產品

1900 清末明初繡花枕盛行

1970 NASA為緩解太空人身上壓力研發出全新的聚氨酯材料，民間將其用來製作枕頭，即為如今的記憶枕



【本文獲「旅讀」授權轉載。】