90後美國道長成武當派傳人　酷愛功夫與武術結緣　娶老婆定居中國

90後美國人傑克（Jake），是武當「三豐派」第十六代傳人，定居湖北武當山已有十多年，當地人親切稱他為「傑克道長」。



早前，「TikTok難民」刷屏小紅書帶來了前所未有的中外文化交流。一夜之間，外國網友「交貓稅」、「學新梗」，主動擁抱中文和中國傳統文化。傑克的影片下也湧入了上千條的英文評論，「怎麼學習中文」「怎麼練習中國功夫」，傑克8年沒有回到美國，他笑稱：「這兩天第一次拍英文視頻，終於可以練一下我的英語了。」

發布僅僅一天，傑克就在小紅書上收穫了4000多條評論（一条提供）

傑克20歲習武，是個地地道道的中國通，日常愛穿道袍、盤「道士頭」，愛喝茶、養生，有時揹着劍、洞簫、拂塵，穿行在武當山密林之間，吹簫、打坐、練武，儼然一個俠客。

傑克很期待這波跨文化的碰撞，他說自己很理解外國人初學漢語時的迷茫，「我自己也曾是一張白紙」。

就比如，道可道，非常道，要了解這幾個字的意思，需要你用很長的時間去思考 傑克

未來，傑克想要錄製更多的英文影片，讓家鄉的同胞們了解中國武術和傳統文化。

自述：傑克 一条編輯：陳沁

90後美國道長

攝製組飛抵湖北十堰機場，這裏距離武當山還有40分鐘車程。一路上旗幟招展，街邊偶見穿着練功服的外國人和長髯盤髻的道士，恍惚間，彷彿穿越回武俠時代。

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當地人告訴我們，武當山正在舉辦世界武當太極大會。近幾天內，有來自33個國家、超過1500個運動員湧入這座小城。400位當地居民志願者，散落守候在街頭巷尾，自疫情以來，武當山從沒有這麼熱鬧過。夜裏，我們在一間臨河茶室見到傑克。不久前，他在家附近租下這個空間，打造成茶室，在這裏喝茶、講課，接待遠方來訪的人。

作為武當山的大紅人，傑克的行程也變得忙碌起來。參加比賽，出席開幕大會和國際論壇，即使走在街頭，也經常被粉絲請求合影。整個武當山，幾乎沒有人不認識他。

2010年，傑克孤身一人來到中國，拜武當山道家傳統武術館館長袁師懋為師，進了袁師懋的國際傳統武術班。當年開班時，有30多名國際學生，最終學完並出師的只有13人。畢業後，同學們都回到了各自的國家，只有傑克留在了武當山，也順利拿到教練資格。

傑克孤身一人來到中國，拜武當山道家傳統武術館館長袁師懋為師，並順利拿到教練資格（一条提供）

習武之餘，他也喜歡洞簫、古琴、書法，熱愛研讀中國傳統哲學。不忙碌時，他的生活相當規律。每天5點30起牀，吃完早飯後，就練一小時太極拳。然後步行穿過玉虛宮，8點30左右幫師父代課。下午繼續教武術課，晚上則在線上教外國學生吹洞簫。

他認同道教文化裏注重健康、養生的部分，這與他的性格天然相近。而武術本身，則是他少年時期的夢想，一個曾經「無法實現的白日夢」。

在「90後美國道長」的獵奇描述背後，我們發現，傑克的故事，更關乎一個年輕人追求夢想的勇氣，和選擇過另一種生活的決心。

以下是傑克的自述。

20歲，漂洋過海

我是一個90後，也是獨生子，從小比較獨立、內向。我喜歡傳統思想，也很喜歡手工和音樂。我爺爺是一個木工，我跟他學了很多手藝，也自學過結他和鋼琴。

在美國，小時候我們都愛看中國功夫電影。李小龍、成龍、李連杰、甄子丹……他們的每個電影只要出來了，我們都特別興奮地去租DVD來看，感覺中國武術特別帥，特別有力量。

除此之外，我覺得中國功夫和西方的搏擊、跆拳道不一樣，它背後還有文化。學武，不是為了我隨時可以打贏，也不是為了比賽，我覺得中國武術不是對抗性的，而是想要保護或幫助別人。我很早就想學中國武術，但在現實中沒有機會。

念大學時，我學的是工商管理專業。18歲左右，我們都開始思考未來要過什麼樣的生活，要做什麼工作。我的老家在美國的伊利諾伊州（Illinois），非常小，人口就1萬多一點點。周圍大部分人的生活是「遺傳」的，你父母做什麼，你長大後也做什麼。很多人一輩子在一個小地方，也很快樂。

但是對我來說，我要去挑戰自己。那時，我在網上看了很多中國功夫的影片。無意間看到我師父袁師懋的影片，一下子被漂亮的八仙棍動作吸引了，很快也看到太極拳，還有傳統套路。我就特別有感覺，特別嚮往。其實在國外，少林寺的名氣更大，但是像後空翻，這些動作都是硬功夫，我覺得自己更喜歡武當武術的剛柔相濟。

我師父有一個英文網站，當時我看到他要開一個國際傳統武術班，學制5年。我告訴自己，一定要去試一下，我不想錯過這個機會。在美國，父母會支持孩子離家，多去鍛鍊和嘗試，所以我的父母也很支持我。

為了來中國學武術，我兼職了兩個工作，白天打工，夜裏上課。還跟我的大學老師商量，把我白天的課轉成網課，花了一年時間準備，攢下一部分的學費和路費，終於出發了。

2010年，我20歲，這是我第一次離家，也是第一次離開美國。那時候還沒有智能手機，我只會說「武當山」3個字，就拿着一張紙在火車站求助，很多中國人雖然不會說英語，但都很熱心地來幫我。我從北京坐火車到武漢，再從武漢坐綠皮火車，一步一步終於到了武當山。

我剛下車，三天沒怎麼吃飯，我記得早上5點，終於到了武館，拐個彎，看見師父，我就放心了。早上8點開始上課，站樁的時候，我記得我的腿就在那兒抖，扎個馬步也在抖。但是我特別興奮，我跟着同學練了一個小時，身體感覺累，但精神一點也不累。

在武術班3年是一個專業學生，5年能當教練。這5年裏，每天練功，早上5點30起來跑步，練一個小時氣功。還有劍法基本功、散打、摔跤，一直練到晚上10點，一周就一天能休息。休息那一天，用手洗洗衣服，按摩按摩身體，或者一整天睡覺，下一個星期繼續練功，特別吃苦。武術、太極拳、氣功、打坐，按摩、推拿，對我們養生、運動有益的都會學習，也要系統學習道家文化。

武術班內，武術、太極拳、氣功、打坐，按摩、推拿等對養生、運動有益的都要學習，也要系統學習道家文化（一条提供）

第三年的時候感覺特別難，除了你生病，沒有機會可以休息。有一次，白天練硬氣功的時候，我被打斷了一根肋骨，師父說，「肋骨斷了，腿還可以練。」

我很多次都想放棄、想回家，但轉念想想，我來到這裏，我就要把我的時間都交給師父，相信他對我的引導。

「談戀愛時，我有點緊張」

我在武當山認識我太太曹玲玲，我一看到她就很喜歡她，覺得她特別漂亮。我不知道「你很漂亮」這句話中文怎麼說，但是我聽到她會講一點英語，我就問她，「你能不能教我一點中文，我可以教你一點英語。」

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我們倆的文化背景，小時候的生活經歷都不一樣。最開始可能就會100個單詞，但我們可以聊到天黑。有時候碰到一句話不會說，但她能了解我所有的意思。

我們開始談戀愛的時候，我有點緊張。練武的時候，師父不要我們談戀愛，怕影響我們上課。那時候中國人看到外國人在這裏談戀愛，也有點害怕，因為覺得外國人都很花心，以後會走的。

我和太太在一起之後，我就單獨給師父說，也單獨給她媽、她爸說，我就特別尊重，我是真的喜歡她。那時我在武當山已經待了一兩年，他們已經了解我的性格，所以對我也很放心。

2014年，我們結婚了。那年9月份，我也畢業了。我們回到美國，到11月份，女兒出生了。女兒出生後，我太太坐月子。我每天給她做菜、做米湯、煮麪條、甜酒雞蛋，按照中國的傳統，我覺得特別有道理，因為它不是簡單的傳統文化，它是身體的要求。

我們在美國也過中式生活。有很多東西在美國買不了，比如說茄子、豆角，所以我們自己種、自己做。一兩個星期吃一次稀飯，累的時候就去買個披薩。

我那時還沒有長鬍子，但是長頭髮。每天早上堅持起來練武，我很喜歡這身練功服，是在武當山定做的，特別舒服。

我每天杯子裏面裝的白開水，身邊的朋友看着我，就覺得很搞笑。他們問我：「你每天喝那麼多咖啡，不會影響身體嗎？」我說，「我不喝咖啡」。他說，「你喝的什麼，是酒吧？」我說，「不是，我喝的白開水。」

2018年，我們一家回到中國。我覺得5年時間，其實只算一個入門，所以決定回武當山繼續學道。還有很多東西我都想學，書法我學了一點點，音樂我還沒學，《道德經》、《莊子》都需要很長的時間了解。

畢業之後我也做武術教練，教別人動作的時候，還有一些理論的問題，我覺得不太能說清楚。比如太極拳的步法，怎麼上步、馬步、弓步，手法怎麼捋、怎麼按，身法怎麼扭腰、怎麼沉肩墜肘，包括眼法怎麼看？動作的技巧可以講得很清楚，但是太極理論可能也要學一下，理解了背後的哲學，才能真正幫助學生理解。

還有一個原因，是我希望女兒要學習中文，了解中國的傳統文化。回來的時候我女兒4歲，我們就把她送到武當山的學校，跟中國人一起上學，她每天看別人嘴巴在動，她就自學、模仿，過一兩個月就特別會講中文，很快就當班長。現在她英語能講，中文也能說得流利，漢字也能寫，我想她以後的可能性會特別大。

我最喜歡我們一家三口在一起，不管我在哪，我每天早上接送孩子。每天早飯我自己給她做，有時間就陪她。她吹葫蘆絲是我教的，因為她每天看我吹洞簫，所以她很感興趣。她現在古箏也能彈8級的曲子。

我現在還沒有逼着她必須要練武術，我覺得孩子可能分不清爸爸跟師父，如果我在教她，她覺得我在罵她，那太可惜了，所以我就讓教練帶她。

很欣慰的是，她學武的第一年，就特別尊重老師，也特別認真。我們是非常願意引導她學習中國的傳統文化，只要她喜歡就一定會支持。

橋樑

今年之前我開始拍影片，上傳到中國和外國的網站上，把武當武術和文化拍出來分享。外國學生找到我，大部分是通過我的影片。

一開始是拍一些基本功，他們能跟着這個影片學。美國、加拿大、日本、澳洲，歐洲的國家特別多，像英國、西班牙、德國、意大利就很多。

我五六年前開始學洞簫，最喜歡《陽關三疊》《梅花三弄》這些比較傳統的曲目。我認為學了太極拳，會更容易去學洞簫。太極拳裏講，如果肩膀特別僵硬，你的心也很緊張。音樂也是一樣的，通過聽演奏，你能聽到演奏者心裏面的聲音。

洞簫很難。別的樂器你嘴巴一放，就可以吹響，洞簫要吹響，口型很敏感，拐彎一點點，就沒有聲音。自學的過程裏，我發現洞簫的英文材料非常少，幾乎沒有。我只能找中文的資料再翻譯，才慢慢地掌握了一些吹奏技巧與方法。

因為自己學習的過程很吃力，我就翻譯整理了一本英文的洞簫教程，現在我的外國學生，也通過這本書跟我一起學。我還有很多東西想研究，武術我還要再精進，古琴找時間我還想再練練。短期的未來，我可能還要出版幾本書，把這些年的思考整理出來。

我覺得現在社會上壓力特別大，孩子的壓力可能更多，白天上一整天學，晚上還要寫作業，成長變成一場比賽。很多人來了武當山，覺得我能在山裏面打坐，休息休息，就能放下心來，把壓力去掉。我覺得這個觀點有一點點錯，因為在自然的環境和氛圍裏，感到輕鬆是很容易的。

我在河邊打坐，很輕鬆、很舒服，但如果就在河邊感覺舒服，我回城裏面，我還是感到不舒服的話，這樣沒有用，我們要把這個能力帶回到社會上。還是要找到感覺，要保持、修煉這個感覺，道教文化講，要從心裏面「發出來」這個感覺。

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我們在英文就是說You are what you eat（人如其食），我覺得中國哲學還要更深刻，You are what you surround yourself with（人如其心境）。所以我們要修煉，也要把自己的環境氛圍做好。

中國哲學裏，我比較喜歡莊子，所以我研究了好多版本。我的思想比較像莊子的思想，我覺得他寫的東西特別好玩，特別有意思。如果老子是道家的發源人，我覺得莊子最了解他。

莊子的性格是比較逍遙的。很多社會上的事情，他是真的不在意。他需要錢的話，就做一點草鞋，然後賣鞋。真正的快樂不是有錢，不是有最好的工作或者房子。快樂是自動「發」出來的，因為「道法自然」。

我認為我現在是一個橋樑，我把中國的文化傳播到國外，我了解中國人的角度，所以能講得更清楚一些。 傑克

之前我的夢想是開一家武館，現在我想開一個文化中心。不管練武，還是學道，修身養性很重要，理解背後的文化也很重要。我的目標是要帶出來武術教練，我希望把中國傳統文化的精神，傳給全世界的下一代。

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