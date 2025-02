90後美國道長成武當派傳人　酷愛功夫與武術結緣　娶老婆定居中國

90後美國人傑克(Jake),是武當「三豐派」第十六代傳人,定居湖北武當山已有十多年,當地人親切稱他為「傑克道長」。



早前,「TikTok難民」刷屏小紅書帶來了前所未有的中外文化交流。一夜之間,外國網友「交貓稅」、「學新梗」,主動擁抱中文和中國傳統文化。傑克的影片下也湧入了上千條的英文評論,「怎麼學習中文」「怎麼練習中國功夫」,傑克8年沒有回到美國,他笑稱:「這兩天第一次拍英文視頻,終於可以練一下我的英語了。」

傑克20歲習武,是個地地道道的中國通,日常愛穿道袍、盤「道士頭」,愛喝茶、養生,有時揹着劍、洞簫、拂塵,穿行在武當山密林之間,吹簫、打坐、練武,儼然一個俠客。

傑克很期待這波跨文化的碰撞,他說自己很理解外國人初學漢語時的迷茫,「我自己也曾是一張白紙」。

就比如,道可道,非常道,要了解這幾個字的意思,需要你用很長的時間去思考 傑克

未來,傑克想要錄製更多的英文影片,讓家鄉的同胞們了解中國武術和傳統文化。

90後美國道長

攝製組飛抵湖北十堰機場,這裏距離武當山還有40分鐘車程。一路上旗幟招展,街邊偶見穿着練功服的外國人和長髯盤髻的道士,恍惚間,彷彿穿越回武俠時代。

當地人告訴我們,武當山正在舉辦世界武當太極大會。近幾天內,有來自33個國家、超過1500個運動員湧入這座小城。400位當地居民志願者,散落守候在街頭巷尾,自疫情以來,武當山從沒有這麼熱鬧過。夜裏,我們在一間臨河茶室見到傑克。不久前,他在家附近租下這個空間,打造成茶室,在這裏喝茶、講課,接待遠方來訪的人。

作為武當山的大紅人,傑克的行程也變得忙碌起來。參加比賽,出席開幕大會和國際論壇,即使走在街頭,也經常被粉絲請求合影。整個武當山,幾乎沒有人不認識他。

2010年,傑克孤身一人來到中國,拜武當山道家傳統武術館館長袁師懋為師,進了袁師懋的國際傳統武術班。當年開班時,有30多名國際學生,最終學完並出師的只有13人。畢業後,同學們都回到了各自的國家,只有傑克留在了武當山,也順利拿到教練資格。

習武之餘,他也喜歡洞簫、古琴、書法,熱愛研讀中國傳統哲學。不忙碌時,他的生活相當規律。每天5點30起牀,吃完早飯後,就練一小時太極拳。然後步行穿過玉虛宮,8點30左右幫師父代課。下午繼續教武術課,晚上則在線上教外國學生吹洞簫。

他認同道教文化裏注重健康、養生的部分,這與他的性格天然相近。而武術本身,則是他少年時期的夢想,一個曾經「無法實現的白日夢」。

在「90後美國道長」的獵奇描述背後,我們發現,傑克的故事,更關乎一個年輕人追求夢想的勇氣,和選擇過另一種生活的決心。

以下是傑克的自述。

20歲,漂洋過海

我是一個90後,也是獨生子,從小比較獨立、內向。我喜歡傳統思想,也很喜歡手工和音樂。我爺爺是一個木工,我跟他學了很多手藝,也自學過結他和鋼琴。

在美國,小時候我們都愛看中國功夫電影。李小龍、成龍、李連杰、甄子丹……他們的每個電影只要出來了,我們都特別興奮地去租DVD來看,感覺中國武術特別帥,特別有力量。

除此之外,我覺得中國功夫和西方的搏擊、跆拳道不一樣,它背後還有文化。學武,不是為了我隨時可以打贏,也不是為了比賽,我覺得中國武術不是對抗性的,而是想要保護或幫助別人。我很早就想學中國武術,但在現實中沒有機會。

念大學時,我學的是工商管理專業。18歲左右,我們都開始思考未來要過什麼樣的生活,要做什麼工作。我的老家在美國的伊利諾伊州(Illinois),非常小,人口就1萬多一點點。周圍大部分人的生活是「遺傳」的,你父母做什麼,你長大後也做什麼。很多人一輩子在一個小地方,也很快樂。

但是對我來說,我要去挑戰自己。那時,我在網上看了很多中國功夫的影片。無意間看到我師父袁師懋的影片,一下子被漂亮的八仙棍動作吸引了,很快也看到太極拳,還有傳統套路。我就特別有感覺,特別嚮往。其實在國外,少林寺的名氣更大,但是像後空翻,這些動作都是硬功夫,我覺得自己更喜歡武當武術的剛柔相濟。

我師父有一個英文網站,當時我看到他要開一個國際傳統武術班,學制5年。我告訴自己,一定要去試一下,我不想錯過這個機會。在美國,父母會支持孩子離家,多去鍛鍊和嘗試,所以我的父母也很支持我。

為了來中國學武術,我兼職了兩個工作,白天打工,夜裏上課。還跟我的大學老師商量,把我白天的課轉成網課,花了一年時間準備,攢下一部分的學費和路費,終於出發了。

2010年,我20歲,這是我第一次離家,也是第一次離開美國。那時候還沒有智能手機,我只會說「武當山」3個字,就拿着一張紙在火車站求助,很多中國人雖然不會說英語,但都很熱心地來幫我。我從北京坐火車到武漢,再從武漢坐綠皮火車,一步一步終於到了武當山。

我剛下車,三天沒怎麼吃飯,我記得早上5點,終於到了武館,拐個彎,看見師父,我就放心了。早上8點開始上課,站樁的時候,我記得我的腿就在那兒抖,扎個馬步也在抖。但是我特別興奮,我跟着同學練了一個小時,身體感覺累,但精神一點也不累。

在武術班3年是一個專業學生,5年能當教練。這5年裏,每天練功,早上5點30起來跑步,練一個小時氣功。還有劍法基本功、散打、摔跤,一直練到晚上10點,一周就一天能休息。休息那一天,用手洗洗衣服,按摩按摩身體,或者一整天睡覺,下一個星期繼續練功,特別吃苦。武術、太極拳、氣功、打坐,按摩、推拿,對我們養生、運動有益的都會學習,也要系統學習道家文化。

第三年的時候感覺特別難,除了你生病,沒有機會可以休息。有一次,白天練硬氣功的時候,我被打斷了一根肋骨,師父說,「肋骨斷了,腿還可以練。」

我很多次都想放棄、想回家,但轉念想想,我來到這裏,我就要把我的時間都交給師父,相信他對我的引導。

「談戀愛時,我有點緊張」

我在武當山認識我太太曹玲玲,我一看到她就很喜歡她,覺得她特別漂亮。我不知道「你很漂亮」這句話中文怎麼說,但是我聽到她會講一點英語,我就問她,「你能不能教我一點中文,我可以教你一點英語。」

+ 1

我們倆的文化背景,小時候的生活經歷都不一樣。最開始可能就會100個單詞,但我們可以聊到天黑。有時候碰到一句話不會說,但她能了解我所有的意思。

我們開始談戀愛的時候,我有點緊張。練武的時候,師父不要我們談戀愛,怕影響我們上課。那時候中國人看到外國人在這裏談戀愛,也有點害怕,因為覺得外國人都很花心,以後會走的。

我和太太在一起之後,我就單獨給師父說,也單獨給她媽、她爸說,我就特別尊重,我是真的喜歡她。那時我在武當山已經待了一兩年,他們已經了解我的性格,所以對我也很放心。

2014年,我們結婚了。那年9月份,我也畢業了。我們回到美國,到11月份,女兒出生了。女兒出生後,我太太坐月子。我每天給她做菜、做米湯、煮麪條、甜酒雞蛋,按照中國的傳統,我覺得特別有道理,因為它不是簡單的傳統文化,它是身體的要求。

我們在美國也過中式生活。有很多東西在美國買不了,比如說茄子、豆角,所以我們自己種、自己做。一兩個星期吃一次稀飯,累的時候就去買個披薩。

我那時還沒有長鬍子,但是長頭髮。每天早上堅持起來練武,我很喜歡這身練功服,是在武當山定做的,特別舒服。

我每天杯子裏面裝的白開水,身邊的朋友看着我,就覺得很搞笑。他們問我:「你每天喝那麼多咖啡,不會影響身體嗎?」我說,「我不喝咖啡」。他說,「你喝的什麼,是酒吧?」我說,「不是,我喝的白開水。」

2018年,我們一家回到中國。我覺得5年時間,其實只算一個入門,所以決定回武當山繼續學道。還有很多東西我都想學,書法我學了一點點,音樂我還沒學,《道德經》、《莊子》都需要很長的時間了解。

畢業之後我也做武術教練,教別人動作的時候,還有一些理論的問題,我覺得不太能說清楚。比如太極拳的步法,怎麼上步、馬步、弓步,手法怎麼捋、怎麼按,身法怎麼扭腰、怎麼沉肩墜肘,包括眼法怎麼看?動作的技巧可以講得很清楚,但是太極理論可能也要學一下,理解了背後的哲學,才能真正幫助學生理解。

還有一個原因,是我希望女兒要學習中文,了解中國的傳統文化。回來的時候我女兒4歲,我們就把她送到武當山的學校,跟中國人一起上學,她每天看別人嘴巴在動,她就自學、模仿,過一兩個月就特別會講中文,很快就當班長。現在她英語能講,中文也能說得流利,漢字也能寫,我想她以後的可能性會特別大。

我最喜歡我們一家三口在一起,不管我在哪,我每天早上接送孩子。每天早飯我自己給她做,有時間就陪她。她吹葫蘆絲是我教的,因為她每天看我吹洞簫,所以她很感興趣。她現在古箏也能彈8級的曲子。

我現在還沒有逼着她必須要練武術,我覺得孩子可能分不清爸爸跟師父,如果我在教她,她覺得我在罵她,那太可惜了,所以我就讓教練帶她。

很欣慰的是,她學武的第一年,就特別尊重老師,也特別認真。我們是非常願意引導她學習中國的傳統文化,只要她喜歡就一定會支持。

橋樑

今年之前我開始拍影片,上傳到中國和外國的網站上,把武當武術和文化拍出來分享。外國學生找到我,大部分是通過我的影片。

一開始是拍一些基本功,他們能跟着這個影片學。美國、加拿大、日本、澳洲,歐洲的國家特別多,像英國、西班牙、德國、意大利就很多。

我五六年前開始學洞簫,最喜歡《陽關三疊》《梅花三弄》這些比較傳統的曲目。我認為學了太極拳,會更容易去學洞簫。太極拳裏講,如果肩膀特別僵硬,你的心也很緊張。音樂也是一樣的,通過聽演奏,你能聽到演奏者心裏面的聲音。

洞簫很難。別的樂器你嘴巴一放,就可以吹響,洞簫要吹響,口型很敏感,拐彎一點點,就沒有聲音。自學的過程裏,我發現洞簫的英文材料非常少,幾乎沒有。我只能找中文的資料再翻譯,才慢慢地掌握了一些吹奏技巧與方法。

因為自己學習的過程很吃力,我就翻譯整理了一本英文的洞簫教程,現在我的外國學生,也通過這本書跟我一起學。我還有很多東西想研究,武術我還要再精進,古琴找時間我還想再練練。短期的未來,我可能還要出版幾本書,把這些年的思考整理出來。

我覺得現在社會上壓力特別大,孩子的壓力可能更多,白天上一整天學,晚上還要寫作業,成長變成一場比賽。很多人來了武當山,覺得我能在山裏面打坐,休息休息,就能放下心來,把壓力去掉。我覺得這個觀點有一點點錯,因為在自然的環境和氛圍裏,感到輕鬆是很容易的。

我在河邊打坐,很輕鬆、很舒服,但如果就在河邊感覺舒服,我回城裏面,我還是感到不舒服的話,這樣沒有用,我們要把這個能力帶回到社會上。還是要找到感覺,要保持、修煉這個感覺,道教文化講,要從心裏面「發出來」這個感覺。

我們在英文就是說You are what you eat(人如其食),我覺得中國哲學還要更深刻,You are what you surround yourself with(人如其心境)。所以我們要修煉,也要把自己的環境氛圍做好。

中國哲學裏,我比較喜歡莊子,所以我研究了好多版本。我的思想比較像莊子的思想,我覺得他寫的東西特別好玩,特別有意思。如果老子是道家的發源人,我覺得莊子最了解他。

莊子的性格是比較逍遙的。很多社會上的事情,他是真的不在意。他需要錢的話,就做一點草鞋,然後賣鞋。真正的快樂不是有錢,不是有最好的工作或者房子。快樂是自動「發」出來的,因為「道法自然」。

我認為我現在是一個橋樑,我把中國的文化傳播到國外,我了解中國人的角度,所以能講得更清楚一些。 傑克

之前我的夢想是開一家武館,現在我想開一個文化中心。不管練武,還是學道,修身養性很重要,理解背後的文化也很重要。我的目標是要帶出來武術教練,我希望把中國傳統文化的精神,傳給全世界的下一代。

