丁子朗專訪｜油畫展以蜜糖喻「有毒關係」 訴說赤裸內心尋求共鳴

【丁子朗專訪】很多時候，結束一段關係最難的，不是轉身那一刻，而是徘徊在走與不走之間的灰色地帶。你清楚這段關係正在蠶食自己的底線，卻在抽身之前，允許自己停留在這片泥沼裡，既是眷戀，也是在等待一場最終的審判。這種說不清、道不明的拉扯，正是丁子朗這批新作的起點。



在他筆下，這些情感被拉出體外，凝成了蜜糖：金黃色的液體緩緩流淌，纏繞著緊繃的肉體，從將敗的花瓣上滴落，極度誘人，卻又極度致命。

而這種「有毒關係」，未必只關於愛情。丁子朗說，可能是工作，可能是家庭，甚至是一段友誼，都會陷進這種進退不得的僵局。近日他在旺角的香港康得思酒店舉行《藝術之旅：共鳴瞬間》作品展，把這些人人都經歷過、卻鮮少宣之於口的糾葛，一幅一幅攤開在人前。

丁子朗新展《藝術之旅：共鳴瞬間》探討「有毒關係」（攝：葉志明）

兩種丁子朗

大眾對丁子朗的認知，往往停留在「香港先生」、「當紅演員」，或是綜藝節目裡那個充滿陽光氣息的大男孩。然而鮮為人知的是，他自十歲起便開始學習油畫。

丁子朗自十歲起便開始學習油畫（攝：葉志明）

「或許大家認識丁子朗的切入點，多是幕前藝人、演員，或是從綜藝節目的搞笑形象開始。」丁子朗坦言，但他並不認為身份的轉換會改變創作的本質，「對我而言，我始終是一個抒發情感的創作者，兩者都是藝術。」

一邊是用影像記錄情緒，另一邊則透過畫布、物件與色彩，記錄內心狀態；兩者的差異，在於向外與向內的探索。演戲往往是在詮釋他者，繪畫卻是絕對的自我。「平時演戲都在詮釋角色，很難遇到一個與自己完全契合、就像『丁子朗』本人的角色。但繪畫不同，這次的系列，就是我自己。」

丁子朗作品《IM TRYING》（香港康得思酒店）

以蜜糖隱喻「有毒關係」

走進展覽空間，觀者很難不被畫作中反覆出現的「蜜糖」意象吸引。在《共鳴瞬間》系列中，蜜糖不只是物質，更是關係的隱喻。

丁子朗說，蜜糖這個元素其實從上一個系列已經開始，一路延續至今，分量愈來愈重。「蜜糖講的是甜蜜的愛，但它同時也可以是愛自己的那種愛。它是某種不可或缺的元素，少了它，人立刻就運轉不起來；宏觀一點來說，整個社會都未必能夠正常運作。所以這是人最基本、最原始的一種感覺。」

丁子朗作品《Let Go》（香港康得思酒店）

在焦點作品《Let Go》（放手）中，兩隻試圖分開的手被發光的蜂蜜困住。蜜糖在此刻成為「有毒關係」的具象，可能是拒絕被洗刷乾淨的創傷、病態依賴，或痛苦的過去。隨著雙手分離，蜜糖被拉扯成一條脆弱而令人痛苦的細絲；丁子朗以刻劃在肌肉裡的緊繃感，映照一個人試圖從虐待關係、成癮，或過去的自我中剝離時的心理折磨。

丁子朗作品《Flowers Are Not Meant to Last》（攝：葉志明）

蜜糖之外，另一個反覆出現的意象是花。畫面裡，蜜糖從花瓣滴落，丁子朗笑說，畫作的名字其實相當淺白，就叫《Flowers Are Not Meant to Last》（花朵並非注定長存）。「很多時候，人們見到漂亮的花，就會問：怎樣才可以讓它保存得更久？有人說放伏特加，有人說放漂白水。但我覺得，花不是這樣的。」於是他選擇用蜜糖去凝固、去保存，用黏稠的蜜糖封存轉瞬即逝的美好，這正是人類面對失去時，那份徒勞無功的執念。

刻意「去面孔」淡化個人

細看整批作品，會發現一個耐人尋味的處理：丁子朗極少畫完整的人物主體，反而執著於局部的身體，畫的是手、腳、舌頭、緊繃的肌肉。對一個靠「樣貌」被記住的藝人來說，這種「去面孔化」是他刻意為之的策略。

丁子朗作品《DANGEROUSLY IN LOVE》（香港康得思酒店）

「很多時候，大眾看待『丁子朗』這個個人品牌，都是透過外貌來記憶。」為了讓觀者純粹地感受作品，他選擇隱去自我：「如果我淡化人像，隱去面貌、性別，甚至膚色與種族的界線，觀眾看畫時，我並不想大聲宣告『這是丁子朗的作品』。我更希望人們會先問：『這幅畫是誰畫的？』然後才發現，原來是丁子朗。」

身處娛樂與藝術的交界，爭議如影隨形。面對「藝人辦展是否只是公關噱頭」的質疑，他顯得坦然：「影響是絕對存在的。在這個時代，將『丁子朗』品牌化必然有利有弊。人們難免會質疑，一個電視演員跑去畫畫，是否只是一場公關噱頭？是不是為了賺錢？這種爭議無可避免。」

頂著「丁子朗」的名字作畫，他認為爭議無法避免。（攝：葉志明）

但他選擇把答案交給時間。「時間會見證每一個系列的成長，三年後的展覽自然會給出答案。比起同期的新晉藝術家，我確實獲得了更多曝光與媒體關注。這是我想要的嗎？是的。我希望被人批評嗎？我也希望。」對他而言，無論讚美還是批評，都是一種連結，「我並非要向大眾展示這些畫有多美。有人會產生強烈共鳴，有人則無感。我也希望大家告訴我，為什麼無法產生連結？對我來說，這都是創作者與觀眾之間的互動。」

畫作暗藏感情暗流

這批作品，丁子朗形容是比較赤裸的。既然如此，他究竟拿了什麼出來，令自己覺得如此私密？

丁子朗作品《I Love You So Much But I Don't Know How to Tell You Because I Know You Love Someone Else》（攝：葉志明）

「愛情觀、世界觀、價值觀。」他說，其中一幅畫，講的正是愛情觀。那幅畫有個長得出奇的名字《I Love You So Much But I Don't Know How to Tell You Because I Know You Love Someone Else》（我好愛你，但我不知道怎麼告訴你，因為我知道你愛著別人），其實是取自社交平台上的一句網絡用語。

「就是當你喜歡一個人的那一刻，卻發現，他喜歡了別人。」他把這一刻畫了出來。有趣的是這幅畫的雙重性：「有些人說第一眼看過去，感覺很平靜。但仔細觀察，擁抱著的兩人之間，咦？怎麼有三隻手。角落裡竟然又多了一個人。」看似和諧，實則暗流湧動；那隻多出來的「第三隻手」，是過去的幽靈？是潛在的背叛？還是關係中無法消除的芥蒂？丁子朗沒有給出標準答案。

丁子朗坦承這批畫作靈感大部分來自身邊的朋友。（攝：葉志明）

丁子朗坦承，他筆下九成的關係，靈感都來自身邊的朋友：「未必一定是愛情，可能是工作關係、家庭關係、朋友之間。很多時候大家會說，這裡有些情感操控，人與人之間有一些溝通不良。我把這些連結，連同蜜糖那份思念的糾纏，把我們平時生活裡遇到的掙扎與感覺，全都畫出來。」

在人工智能時代走向非現實

丁子朗自言鍾情超現實主義。在寫實技法幾乎被人工智能（AI）碾壓的年代，這其實也是一種聰明的取態：「我們一直在鬥細節、鬥真實。但真實這回事，在這個人工智能年代，是拚不過任何一個電腦程式的，厲害的技術實在太多了。」

他說，自己受超現實主義大師達利啟蒙，開始反問：現實真的是最好的嗎？會不會非現實的東西反而更好？「我覺得會。既然在寫實這條路上比不過，那就走另一個方向，繼續用我的創作去激發另一個人的情緒。」

丁子朗表示自己受超現實主義大師達利啟蒙。（攝：葉志明）

我認為畫作最大的功能在於感染觀眾。如果一幅畫無法觸動人心，畫得再美也是徒然。 丁子朗

訪問來到最後，我們把問題拋回給他：在娛樂圈拿到獎項，大家會說你成功了；那麼作為藝術家，一個怎樣的展覽、怎樣的作品，才讓他覺得算是成功？他的答案，兜了一圈，又回到「觀眾」。

丁子朗認為藝術的成功應該由觀眾定義。（攝：葉志明）

「我覺得，成功的定義，對藝術界來說，是由觀眾去定義的。這其實跟拍戲一樣，我們做表演藝術的，從來不是做給自己看、對著鏡子演戲，而是希望被觀眾看見。畫畫也一樣。所以只要有一幅畫，任何一幅畫，能夠帶給任何一位觀眾共鳴，激發他們的喜悅，觸動他們的悲傷，對我來說，就已經是最大的成功。」

【展覽詳情】

名稱：藝術之旅：共鳴瞬間

日期：即日至2026年7月31日

地點：香港康得思酒店大堂 (L樓層)、 Alibi – Wine Dine Be Social (5樓)

