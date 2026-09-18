《驀然回首》現象級漫畫改編 是枝裕和將故事昇華難得佳作｜何故

《驀然回首》真人電影，演員出色，配樂動聽，拍攝優美，風景怡人，是枝裕和將漫畫昇華，近乎完美的漫畫改編佳作！

文：何故



《驀然回首》（Look Back）改編自藤本樹同名現象級短篇漫畫，由是枝裕和導演、編劇及剪輯，由出口夏希和蒔田彩珠雙主演，其他主要演員包括：菅田將暉、宮藤官九郎、野呂佳代、七瀬ふりう和岡田六花，小出大樹監製，坂東祐大配樂，上野千藏攝影，以是枝裕和風格一貫「淡然寫實、細膩溫潤」的電影美學，溫柔地訴說出兩個喜歡漫畫的女孩的成長故事。

《驀然回首》講述擅長創作四格漫畫的小學生藤野步（出口夏希 飾；孩童時期由七瀬ふりう 飾），本來是班中的焦點所在，老師（宮藤官九郎 飾）卻突然安排長期「家裡蹲」拒絕上學的京本（蒔田彩珠 飾；孩童時期由岡田六花 飾）與她在學生報上一起連載四格漫畫。藤野驚訝京本的畫功遠遠優異於她，在自尊心作祟下，將其轉化成自己成長的動力，一路提升畫功到小學六年級，怎料仍然無法超越京本，因為放棄作畫，直至畢業前夕，藤野在老師的請託下轉交畢業憑證給京本，兩個性格相反的少女神奇地遇見會，從此以「藤野京」的筆名，攜手展開長達多年的漫畫創作旅程，卻在獲得連載的機會後，面臨令人心碎的重大轉折……

《驀然回首》的主線，簡單一句，就是藤野和京本互相追趕並且一同為了夢想而奮鬥，融會貫通了集英社《週刊少年Jump》著名的熱血漫畫三大核心元素「友情、努力、勝利」，既是一個有關「選擇」、青春無悔的熱血故事，也是一個面對生命無常、在悲痛中嘗試彌補「遺憾」的奇幻故事。與此同時，藤野和京本相濡以沫的親密關係，彷彿是「沒有血緣的家人」，正是延續了是枝裕和有對於「家庭」的探討。

《驀然回首》能夠由是枝裕和改編和執導，既是原作者藤本樹的幸福，也是廣大觀眾的幸福。出口夏希和蒔田彩珠兩位主演，一動一靜，各有亮麗表現，她們曾經參演是枝裕和執導的Netflix日劇《舞伎家的料理人》，彼此很有默契，早前在東京剛巧看到蒔田彩珠電視台訪問，她竟然稱呼是枝裕和為「可愛的導演」，真的非常可愛！兩位童星七瀬ふりう和岡田六花，都令人留下深刻印象，前途無可限量。

《驀然回首》的動畫電影於2024年面世，由押山清高導演及編劇，藤野和京本分別由河合優實和吉田美月喜配音，細緻的感情非常動人，是個人至愛的的年度動漫電影！

《驀然回首》動畫電影片長只有58分鐘，真人電影的片長卻是100分鐘，是枝裕和豐富了漫畫原著的細節，就像藤野放棄漫畫後，跟同學放學後玩耍、跟家姐一同學習空手道、一家四口一同天倫之樂，漫畫原著分別只有一格，是枝裕和卻很有心思地逐一拍攝出來，讓觀眾感受到藤野只是表面開心，然後來到第一個高潮，藤野得到京本的讚許後，在雨中歡欣起舞，情景交融，營造出強烈對比，是枝裕和果然是高手中的高手！更重要的是，是枝裕和選擇在原作者藤本樹的故鄉秋田縣仁賀保市實地取景拍攝，完整補捉了四季美景，攝影師上野千藏固然功不可沒，在坂東祐大的動聽配樂下，既是賞心悅目，也充滿了詩意。然而，美中不足的是，本片欠缺了一個有經驗的動作指導，令人期待的第二個高潮，官能刺激大打折扣，原著漫畫是一個震撼的跨頁啊！

《驀然回首》見證了漫畫行業的變遷，由兩位主角用鋼筆一筆一筆地繪畫，發展到用電腦繪圖，仔細地呈現出繪製漫畫的過程，包括已經近乎失傳的手繪模式：起稿、落墨、貼網、間線、執白、用打火機燒鋼筆筆嘴等，對於曾經夢想成為漫畫家、並且曾經在漫畫公司工作的我，特別有共鳴！（但當年網紙太昂貴，我們只能使用將網紙影印而成的「托底紙」，每一張原稿都需要剪剪貼貼……）然而，即使你的夢想不是漫畫家，也會感覺到兩位主角那份追夢時的熱情，以及在生離死別之間的悲痛。

《驀然回首》入圍第83屆威尼斯國際影展主競賽單元，雖然沒有任何獎項，卻在首映結束後，現場上千名觀眾起立鼓掌，掌聲和歡呼持續長達12分鐘，獲得熱烈迴響。多年來很多由漫畫改編的日本真人電影，都是令人慘不忍睹，《驀然回首》絕對近年日本漫畫真人化的難得佳作，甚至可以說是難以超越的傑作！

P.S. 我觀看2026年9月16日的傳媒場，出口夏希和蒔田彩珠兩位主演驚喜現身。主持跟她們交流時，問二人在香港打算品嚐什麼美食，她們向觀眾詢問意見，我立即建議打邊爐，好開心出口夏希回應她非常喜歡打邊爐，相信香港的火鍋店絕對不會令她們失望！