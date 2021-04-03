還是日本｜湯禎兆專欄｜《我家的女兒交不到男朋友》編劇怎麼了

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-04-03 00:00

北川悅吏子從來都是日劇界中無人不曉的殿堂名字，九十年代的《愛情白皮書》、《長假》及《美麗人生》等，大抵是不少人的愛情寶典，難以忘懷。正當她登上人生頂峰後，身體接連遭受沉重打擊，先因潰瘍性大腸炎導致大腸要全部切除，後來左耳也因聽覺神經腫瘍而完全失去聽覺能力，這方面的經驗已融入《Orange Days》（04）的失聰女主角塑造上。

文：湯禎兆

不過由衷而言，對不少日劇迷來說，北川予人印象已屬上一個世代的人物，看到宮九在《我家的故事》中，也把壽三郎死前要完成心願，騰出一條來作《美麗人生》的聖地巡禮，梗中的幽默諷刺早已不言而喻。

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21年的新作《我家的女兒，交不到男朋友！！》，其實不無夫子自道的成分。菅野美穗飾演的戀愛小說天后水無瀨碧，早已江郎才盡下坡滑行，連載被腰斬，連新作也找不到出版社願意「冒險」。她的女兒阿空是宅女，對戀愛一竅不通，母女相依為命——不過劇情後來揭示兩人沒有血緣上的關係。

劇情表面上好像乃輕鬆的愛情小品，但細節上卻是不斷展示各人遭受挫敗以及努力修復的歷程。而從前水無瀨碧的成就，正好以不同方式閃現迴盪，成就了今天的解窘契機。人氣歌手悠人因為深愛水無瀨碧以前的作品，於是答應了出演電影版，令她的事業有重光機會；電影版本來改至面目全非，全因編輯漱石鍥而不捨的堅持，才得到悠人首肯才大幅度的重整，而後來也交代他也是水無瀨碧的書迷，才投身編輯界發展。種種光輝歲月的因緣，化成雪中送炭的砥礪，背後的起伏變化，自當有另一重劇內劇外的趣味。

（專欄「還是日本」每周六刊出，標題由編輯撰寫，原題「北川回歸」。本文不代表藝文格物立場）

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福田組在今日的日本影壇早已成為了喜劇之王的代表，我覺得絕非浪得虛名，不過由衷之言，也不見得人人受落他那一套喜劇建構方式。事實上，《反轉三國志》在日本公映後，被影評人批評至體無完膚，但市場上的反應又不俗，顯然反映出不同界別接受程度的出入分野。 湯禎兆談《反轉三國志》

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