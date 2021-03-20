還是日本｜湯禎兆專欄｜口罩作為面具　日本「內外」文化背後深意

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-03-20 00:00

文：湯禎兆

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當然，假面（面具）的文化絕非日本獨有，而且嚴格來說，於戲劇乃至文學世界中，早已有對假面（Persona）的詳細分析。最通俗易明的理解，是透過面具的配戴，先有演出者（如屬小說就是敘事者）的隱身，即自我顯意識中的抑制及轉化，再下來就是一種「奪舍」作用——即外生的神秘力量主導了面具下的人，從而產生出完全另一人格的化身來。雖說假面文化非日本獨有，但日本的假面文化又委實乃重要文化標誌，西方日本通伊恩布魯瑪（Ian Buruma）的日本學名作《面具下的日本人》正是以「Behind the Mask」命名，所以當中的牽連也屬明確不已。

伊恩布魯瑪（Ian Buruma）名作《面具下的日本人》（Behind the Mask）（Pantheon Books）

《我家的故事》中其實由口罩作為面具開始，表面上乃反映現實疫情的處理，但緊扣家內（除口罩）及街外（戴口罩）的安排，正好道出眾人的內外之別。不過即使如此，也只屬表層意涵，因為口罩的配戴及摘下，所代表的仍屬外在添加的成規。到壽一自願戴上能樂及摔角的面具，才屬自我抉擇下的角色重新，正好代表另一階段的轉化。

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更為甚者，面具的介入，正如上文所言代表了一重新秩序置於舊成規上。此乃貫穿《我家的故事》的核心主題，其實不斷有次線迴盪協調。我最佩服的一筆，是妹妹舞的丈夫O・S・D（秋山龍次飾）乃經營連鎖拉麵店的東主——當一眾人問起他的成功之道，他直言自己從來不愛吃拉麵，藉此把日本一向推崇的「達人文化」摧毀，然後才不慌不忙針對日本文化加以嘲諷：日本不正是甚麼都是以圈子業界來分界，這才更需要我這個外行人的眼光！

面具衍化出來的深意，大抵也可有由此有簡略的認識吧！

（專欄「還是日本」今起每周刊出，標題由編輯撰寫，原題：〈面具背後〉。本文不代表藝文格物立場）

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