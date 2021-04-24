還是日本｜湯禎兆專欄｜《銀魂》會final嗎？

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-04-24 12:00

《銀魂 The Final》是一齣徹頭徹尾的粉絲動畫電影。既然是粉絲電影，不如就從鐵粉角度回溯一下。屈指一算，究竟已花了多少時間在觀看《銀魂》上？

文：湯禎兆

+ 42 + 42 + 42

我主要看影像的《銀魂》，電視動畫由《其之壹》開始，至《銀之魂》篇共368集（367分成AB）；劇場版動畫分別為「紅櫻篇」、「永遠的萬事屋」及「The Final」；再加上兩齣真人電影——即使不計算衍生的網路篇等相關製作，粗略估計已超逾200小時；就算不眠不休，也要看八天以上。

正因為已累積至此粉絲系數，所以《銀魂 The Final》也不用理會所謂的觀眾反應。事實上，本片在日本一上畫便中斷了《鬼滅之刃劇場版》長達12周的票房首位紀錄，目前已超逾17億日元，證明團隊的眼光精準銳利。就我個人經驗而言，在疫情稍息戲院解禁後，已入場看了四五齣電影，而《銀魂 The Final》是唯一全院爆滿（最高可七成入座）的一次。

難得的是團隊沒有因此而馬虎了事，高杉為了阿銀可無後顧之憂對抗虛／松陽，不惜與老師易身，以便可使阿銀安心下手，構思可稱一絕。而片末的「3年Z組銀八先生」再現，結合空知英秋的神跡降臨回應提問，更加是有今生無來世的玩法。

至於是否真的為 final，在今天的時空真的重要嗎？我只知道，即使銀魂不再，面對200小時的光影文本，未來的日子也絕對不會寂寞。

（專欄「還是日本」每周六刊出。本文不代表藝文格物立場）

【還是日本｜《我家的故事》系列1：宮九染疫癒後《我家的故事》新劇哭笑如舊】

【還是日本｜《我家的故事》系列2：建構一種面對不同假面下的平行溝通技法】

「還是日本」其他文章：福田組《反轉三國志》文化穿越樂此不疲

福田組在今日的日本影壇早已成為了喜劇之王的代表，我覺得絕非浪得虛名，不過由衷之言，也不見得人人受落他那一套喜劇建構方式。事實上，《反轉三國志》在日本公映後，被影評人批評至體無完膚，但市場上的反應又不俗，顯然反映出不同界別接受程度的出入分野。 湯禎兆談《反轉三國志》

【「還是日本」其他文章｜高橋一生綾瀨遙換靈魂從一枚口罩開始】

【「還是日本」其他文章｜口罩作為面具 日本「內外」文化背後深意】