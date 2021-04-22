廳官出書為秦檜平反　傳「反動史觀」遭處分國保收書

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-22 13:55

「人從宋後少名檜，我到墳前愧姓秦。」 這首相傳為清代秦檜後人所寫的名句，反映了南宋權相秦檜在中國歷史上給人的印象。上年一本名為《秦檜大傳》的著作，著者是已退休海南省廳官鄧光華，在書中為秦檜翻案洗白，稱頌秦檜「為造福蒼生、結束戰亂做出卓越貢獻」。這本書在上年出版時惹來極大爭議，最近據內地自媒體消息指，這名官員已被降級處分，當局更沒收有關書籍。

現年67歲的鄧光華，海南定安人，曾任海南省社會保險事業局局長，省人力資源和社會保障廳副廳長、巡視員。上年鄧光華出版《秦檜大傳》，書中指秦檜「為結束戰亂、造福蒼生做出卓越貢獻的南宋傑出政治家、思想家、戰略家、外交家、文學家、書法家、救時真宰相。」作者在該書「後語」表示「通過40多年查閱史料深入研究秦檜，認為有人將秦檜鐵鑄跪像向嶽飛『謝罪』是古今中外最大的謬誤、最大的冤案；是法制的悲哀，正義的悲哀。」據報《秦檜大傳》出版後，鄧光華把印本寄出多所文化及大學圖書館單位，讓著作廣泛散佈。

據內地自媒體《高倍鏡》等微信公眾號披露，鄧書因涉及「反動史觀」而遭口頭處分，這次處分沒有正式文件，鄧光華被當局從廳級降為處級，而有關著作亦已遭公安國保單位上門收書。