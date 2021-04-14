北角碼頭跨媒體之旅　藝術行《待渡》重看本土詩人也斯香港印象

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相信大多數香港人都經歷過在碼頭迎著海風，等待渡輪的經歷。渡輪在彼岸緩緩駛來之際，眼望海岸波濤，大家在待渡一刻是怎麼心情？已故香港詩人也斯在七十年代寫下的作品〈北角汽車渡海碼頭〉便以此為題材，記下當時待渡人的心情，抒發他對本地的情懷，詩中同時夾雜著正面和負面的描述，給讀者無限的聯想。

藝術行《待渡》。(賽馬會藝壇新勢力)

賽馬會藝壇新勢力年度壓軸節目《待渡》，便集結了不同媒介的藝術家創作一個跨媒體體驗項目，讓觀眾透過視覺藝術、互動裝置、聲境、形體演出、在地書寫及閱讀，與也斯〈北角汽車渡海碼頭〉對話，於北角渡輪碼頭這個空間，豐富大家的細味聯想。

策劃人張慧婷表示：「詩人梁秉鈞（也斯）以〈北角汽車渡海碼頭〉(1974) 靜觀時代。在毗鄰的碼頭，我們以不同的藝術手法，詩意地書寫今天。2021年，留泊在此的人，在等待怎樣的過渡？」

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是次項目參觀者置身於獨特的場域空間，與場內各種藝術裝置呼應，引發對「待渡」時刻的種種思考。於夕陽斜照或光影之中，觀眾走過碎裂的瓷片，坐上互動韆鞦裝置，搖晃間牽動由陶瓷碎片組裝而成的風鈴。風鈴聲、頌缽裝置、現場聲境隨機交錯，跟隨韆鞦晃盪，呈現「枯山水」(karesansui)般的寧靜美。

於碼頭其他角落，設有文字投影、在地閱讀、電話錄音及「浮於維港的故事」等不同節目，項目團隊以「等待」為主題訪問不同年齡階層，當中包括著名填詞人周耀輝，看看不同人在人生經歷中，一些有關「等待」的珍貴回憶。項目更會於逢星期五、六、日晚上指定時間，特設偶發演出，讓舞者利用現場環境，給與大家更豐富的體驗。

【參與藝術家名單】
尹麗娟（陶藝）、伍韶勁（媒體裝置）、林丰（聲境）、黃靜婷（形體演出創作）及張慧婷（策劃）

【活動詳情】

名稱：藝術行《待渡》

跨媒界體驗式裝置 + 偶發演出

日期： 14.4.2021（三）- 25.4.2021（日）*

*逢星期五、六、日晚上7:00至7:45及8:00至8:45場次，特設偶發演出。

場地：北角（東）渡輪碼頭

節目網頁及登記預約：www.newartspower.hk/event/art-walk/

免費入場，須經網上預約入場參觀。

名額有限，每節參觀時間為40分鐘。

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