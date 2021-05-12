Art Central 2021五月會展開鑼　免費開放支持藝術家及藝廊

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-12 13:35

五月香港有多個藝術界盛事，上年因為新冠疫情而停辦一年的 Art Central 2020，第六屆盛會將於五月二十日假香港會議展覽中心舉辦為期四日的展覽會，呈獻香港以及海外一眾藝廊的作品、實驗性影片、表演以及講座活動，展示亞洲活躍新銳藝術家的作品以及國際藝術大師的傑作。

Art Central 2021設有四個展區。除主展區外，Art Central引入特設展區及個展展區，及一個名為「Here/There」的全新商業群展，展出因旅遊限制未能親臨香港參展的國際畫廊代理藝術家的作品。大會亦挑選了 6 個融合雕塑及新媒體元素的大型裝置及空間藝術項目，由策展總監陳子澂策劃，以「當前美學」為題，呼籲參觀者重新思考美學在 21 世紀所代表的意義，藝術家多以自己的經驗為出發點，去探索我們對世界的集體理解。

展覽期間大會與教育夥伴亞洲協會香港中心合辦多個講座活動，邀請一眾當代藝術領軍人物參與，其中包括藝術家王公懿與香港故宮文化博物館首席研究員焦天龍博士的對談；米羅基金會總監 Marko Daniel 來自巴塞羅納的直播；藝術家 Tayeba Begum Lipi 與 Michael &Saniza Collection 合辦人 Saniza Othman 的對談。

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大會今年呈獻兩個網上商業平台。Art Central Capsule 為由展會研發的獨特藝術瀏覽及銷售平台，讓所有參展藝廊挑選作品展出。另外，展會亦將繼續與長期合作夥伴藝術收藏平台 Artsy 再度合作。Capsule 將於 5 月 12 日啟動，Artsy 將於 5 月 14 日啟動。

今年參與展出藝廊及藝術家眾多，展出作品的藝術家包括香港藝術家陳惠立、阮家儀、吳嘉敏、澳門藝術家霍凱盛、中國水墨及書法藝術家徐沛之、英國倫敦藝術家 Timothy Hon Hung Lee 及韓國大師Lee Kang-hyo 、 Song Kwang Ik 等等。

公眾可預先登記，於預約時間免費進場參觀是次展覽。

【展覽詳情】 Art Central 2021 日期：20/5（四）-23/5（日） 地點：香港會議展覽中心 開放時間： 5月20日週四：2-4 pm / 4-6 pm / 6-8 pm 5月21日週五：2-4 pm / 4-6 pm / 6-8 pm 5月22日週六：11 am-1 pm / 1-3 pm / 3-5 pm / 5-7 pm 5月23日週日：11 am-1 pm / 1-3 pm / 3-6 pm (參觀者須提前預約參觀時間) 費用：免費 可瀏覽官方網站，查看關於參展藝廊、講座和其他節目的詳情

（照片由Art Central 2021提供）