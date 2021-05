變形俠醫化身唐卡主角　宗教畫融合西方潮流文化│喜馬拉雅藝術

新佛系列:變型變形俠醫(New Buddha Series: The Hulk) 作者:Gade(1971年生於拉薩) 創作年份:2008年 規格:畫布上的混合媒體(147 x 117 cm ) 特色:西方動漫人物進入傳統的世界,似乎沒有太大的違和感。 [New Buddha Series: The Hulk.jpg] (受訪者提供)