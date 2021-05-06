CHAT六廠「織碼如詩」展　工作坊體驗電腦編碼混合紡織創作技術

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-06 08:00

紡織除了與機械運作息息相關外，電腦編碼原來也與紡織技術緊密聯繫。南豐紗廠CHAT六廠於2021年5月推出春季項目「織碼如詩」，由藝術家及教育工作者崔泰潤聯同多名藝術家，帶來參與式裝置藝術展覽，探討關於編碼運算、紡織及社會關懷的探索之旅，展覽設有多個電子零件構成的互動展品，並設有創意工作坊，讓參觀者應用編碼技術製作自己的小手工。

崔泰潤，《分散式關懷網絡@CHAT六廠》，2021 藝術家提供

「織碼如詩」除了是別出心裁的互動式展覽外，展廳亦變身為一個共學中心，其靈感來自蘑菇去中心化的特點。參觀者可在四個「（反）學習站」中，利用回收布料和各種手工藝材料、紡織工具和創作科技等，即場創作自己的小玩意，反思固有學習方式之餘，同時體驗如何與周圍環境及社區共學共存、「去中心」的互惠互利過程。

除此以外，公眾可以於2021年5月8日開始，與南豐紗廠紗廠坊的大型紡織裝置互動。該裝置由藝術家安Andreas Angelidakis創作，命名為《線軸柱式（DEMOS CHAT六廠）》，回應編碼及紡織的展覽主題。安格利達克斯的軟雕塑模組靈感來自經典遊戲「俄羅斯方塊」。公眾可重新堆砌模組，就如與藝術家共同展開一段（反）學習旅程。

小場工匠，《Deborah的惹火短上衣「Priscilla」》，2018 藝術家提供 攝影：Xavier Antoinet

而「織碼如詩」藝術總監崔泰潤亦為心光盲人院暨學校的學生舉辦編碼工作坊，並將這些工作坊產生的編程代碼設計成紡織圖案，製作成產品於CHAT Shop發售，部份收益將回饋心光學校。

是次參展藝術家及單位眾多，當中如阿拉提．阿卡裴迪（Aarati Akkapeddi）、安德列斯．安格利達克斯（Andreas Angelidakis）、羅拉．戴文多夫（Laura Devendorf）、克莉絲汀．孫．金（Christine Sun Kim）、小場工匠（KOBAKANT）、阿莫爾．穆洛茲（Amor Munoz）及再生服裝（Rebirth Garments），他們將在這次展覽中展示多樣化藝術品，當中很多作品都是首次來港展出。

【展覽地圖】