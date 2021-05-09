韓劇與書紙上的遺物整理師故事｜劉美兒專欄｜影島筆記

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-05-09 00:00

從數年前的《驅魔者》（Priest），至最近的《驅魔麵館》和正在播放的《大發不動產》等，驅魔主題的韓劇，向來不缺。而下周（5月14日） Netflix 開播的《Move to Heaven：我是遺物整理師》，一樣觸碰死亡，同時彷彿從超現實世界，回到這個，眾人皆無法迴避的生命議題。

文：劉美兒

據報此劇的創作靈感來自金璽別的散文集《離開後留下的東西》。同樣出自遺物整理師的文筆，另一作家金完的書在韓國亦受關注，最近推出的中譯本，剛好也取名《我是遺物整理師》（台灣遠足文化）。從事特殊清掃行業，金完在書中，一再強調自己只是一名清潔工，謙卑地訴說工作日常和感悟。受親人、房東或公營機關的委託，負責把往生者最後待過的房子完善整理。

《我是遺物整理師》（台灣遠足文化）

這顯然並非輕鬆的職業。金完從不否認這事實，但他希望告知公眾，每人的工作，本來就各具意義和價值。

親友不敢親自前往空房，可能害怕鬼神，可能純粹怕髒怕菌，又或不堪回首，避免觸景傷情。屍體歷時多天始被發現，蛆蟲滿佈，腐爛噁心的氣味籠罩住所；儲了數千個裝滿排泄物的瓶子，需逐一清理；從家中藏書或收集物，推考他們從前到底是怎樣的一個人；自殺後留下的血跡，尋短見的工具和證據，恍如親眼目睹死者的累累傷痕。

《離開後留下的東西》（商周）

金完無意寫一部高舉話題、「人到底有多少死法」之類的獵奇書，他工作的世界，既是實況，也是對遠去的人的同理心。我們永遠不能全然了解逝者生前的真實生活，但清掃的過程中，細密心思加上身體勞動，金完儼如成為他們與尚存者之間的橋樑。廣闊如對社會的人文關懷，小如對每個個體的感傷與理解，遺物整理師默默審視一切，即使必須盡量拿捏突如襲來的巨大情緒，金完仍然感恩於工作帶給他的「解放感」。

首爾大學醫學院法醫系教授柳成昊在《每週都去看屍體》寫道，「我是他們死後才能見到的人」。讀來很遺憾，也很動人。金完的感受相似：「一個人不可能死兩次，所以我為某個人提供的服務也只能有那麼一次。真是非常特別又高貴的工作不是嗎？」書中常出現一個名詞：「孤獨死」。逝者已去，留下一片寂靜。清空，捨離，金完猶如陪伴往生者，好好整理畢生心事。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：人雖不在，但房子還得好好清掃。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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