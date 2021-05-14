德拉克羅瓦｜反傳統筆觸用色畫出「革命女神」　印象派偉大的濫觴

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-05-14 18:57

《自由引導人民》（亦不時被稱為《革命女神》）大概是無人不識的名畫了，畫家是德拉克羅瓦，法國藝術最重要的承先啟後人物之一。

歐仁・德拉克羅瓦（Eugène Delacroix，1798－1863）（Wikimedia Commons）

影響德拉克羅瓦的前人

我們在過往的文章已多次提到歐仁・德拉克羅瓦（Eugène Delacroix，1798－1863）的名字，從幾段故事之中，可以看出德拉克羅瓦對繪畫的意志。

根據一些傳聞，年輕的法國德拉克拉瓦（Eugène Delacroix）看了英國風景畫家約翰・康斯特勃（John Constable）的畫，便決意要把他剛完成的《希阿島的屠殺》（The Massacre at Chios）拿回家，把背景的天空重新繪畫了一遍。他這樣做，因康斯特勃是世界上最懂得畫天空的人。

延伸閱讀——康斯特勃：天空是「光的源頭」，掌控大地萬物

《希阿島的屠殺》讓德拉克羅瓦嶄露鋒芒，可是在看慣《荷拉斯兄弟之誓》（Oath of the Horatii）等古典傑作的評論家眼中，《希阿島的屠殺》雖畫新近發生的事件，但主題並不清晰，沒有騎士舉劍宣誓的場景，沒有波瀾壯闊的兩軍交戰，只有一群陷入絕望或已死的人。

德拉克羅瓦另一學習對象，是他早逝的前輩西奧多・傑利柯（Théodore Géricault，1791－1824），最著名的作品是《梅杜莎之筏》（The Raft of the Medusa）。有說畫面中央垂下後腦袋的死去男人，正是以德拉克羅瓦為模特兒。傑利柯教會德拉克羅瓦的，有光影對比的表現法，亦有表現慌亂場景而不失秩序的高超手法。

傑利柯《梅杜莎之筏》（Le Radeau de La Méduse）（Wikimedia Commons）

延伸閱讀——西奧多・傑利柯：於畫布上繪出人性的絕望與死亡的悲劇

而德拉克羅瓦的最大競敵之一，可說是新古典主義的頭號人物安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres），以《瓦平松的浴女》的完美地描畫出女性胴體聞名於世。雖然德拉克羅瓦受過新古典派的訓練，但他後來對之多加批評：「冷漠的精準不是藝術，⋯⋯主流畫家所謂完美的心態，只適用於索然無味的藝術。」

安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）《瓦平松的浴女》（The Valpinçon Bather）（Wikimedia Commons）

印象派的先行者

德拉克羅瓦受過學院派的訓練、作品被沙龍接納，因此仍被視為「老派大師」（Old Master），但已經屬於最後一批了。後來興起、被視為反叛的印象派畫家對抗學院派、被沙龍展拒諸門外（所以走了去辦「落選沙龍展」），但正是印象派掀起了現代藝術的序幕，而德拉克羅瓦是印象派最重要的學習對象。

德拉克羅瓦原則是捕捉世界當下的氛圍。若要捕捉流變世界中當下的一刻，就要如武俠小說中講的「唯快不破」，他曾說：「假使有人從四樓的窗跳下來，若你缺乏在他著地前就完成一幅速寫的技巧，那你這輩子大概就不可能畫得出偉大作品了。」大概只有繪畫狂人才講得出這句話，亦可見德拉克羅瓦在語言使用上亦頗有才華。

莫內：「印象」是日出那一瞬間的真實感受｜人與物

馬奈與莫內等印象派畫家，與高潮迭起的現代藝術，過半不再追求畫得像真，如攝影那般再現事物的真實原貌。現在攝影界有所謂的「鬆郁朦」——鬆散、晃動、朦朧，印象派的畫作都齊集這些特徵；若要追溯藝術史的話，我們至少可以回到巴洛克時期的大師魯本斯（Peter Paul Rubens）。他畫神話故事，亦畫宮庭中的達官貴人、郊外鄉村的景觀，他與學徒團隊大量製作的巨型繪畫最為震撼，可以看出魯本斯最大的目標，在於表現人物與場景的動感。

德拉克羅瓦着重繪畫中的顏色與動態，多於作品「完成度」是否足夠，即輪廓夠不夠清晰、或形狀是否公整。印象派的畫作一開始被評論家批評「根本還未畫完」，在這方面德拉克羅瓦可說是鼻祖了。就如後來法國現代藝壇的景象，每次德拉克羅瓦展出作品都得到好壞參半的評價——支持者熱情盛讚，批評者刻薄無情。

德拉克羅瓦所畫現世的生活，在當時的語境，不少都相當富政治性。他曾隨外交官到訪摩洛哥與當時的法國殖民地阿爾及利亞，在當地完成了超過一百幅作品，表現這片土地與人民。

德拉克羅瓦《丹吉爾的狂熱教徒》（The Fanatics of Tangier）（Wikimedia Commons）

不要古典，只要浪漫的《自由引導人民》

還是不能不談德拉克羅瓦的《自由引導人民》。德拉克羅瓦當時的法國處於革命與反革命的時期，共和與帝制復辟交替鬥爭，人民的生活之中總散發著強烈的能量。

《自由引導人民》描繪1830年的法國七月革命，人民推翻波旁王朝的查理十世（King Charles X），促成奧爾良王朝（七月王朝）成立。德拉克羅瓦在1830年秋天就畫了這作品，想當然他畫的不是理性、客觀的新聞報道式插圖，而是經過他自觀的神話化、象徵化後的場景，是浪漫主義的。

德拉克羅瓦《自由引導人民》（Liberty Leading the People）（Wikimedia Commons）

亦因此，這幅畫是德拉克羅瓦直接的政治表態，表明他同情與傾向共和的一方。因而對於保守的帝制王權來說，這是幅頗激進的作品。

畫中寓意自由的女性，一手揮動飄揚的革命軍三色旗，但一手握著附上刺刀的鳥槍，踏著死者的屍體舉步踏前，在形式上，眾多遺體亦成為了女神的底座。畫中主角自由女神的形象來自古希臘帶翼的勝利女神尼刻（Nike），她不時被描繪為袒露半邊上身。此處可見德拉克羅瓦雖反對新古典主義，但他並沒拋棄歐洲傳統的文化根基，只是加了自己的詮釋。

今天的我們看慣後來印象派與後印象派等作品，或會覺得這幅畫的人物畫得非常清晰，但在當時的觀眾與藝評家眼光不如我們，他們當中不乏有人認為此畫「髒亂」。只要跟新古典主義等傳統畫作一起看，即看出德拉克羅瓦在技法上創新。

在色彩方面，在灰調與土色系之外，天空與眾人的服飾中亦多處用了這紅、白、藍三色，在整幅畫中互相呼應。德拉克羅瓦直接使用顏料的原色，塗抹在畫布之上，這亦成為印象派的常用技法。德拉克羅瓦的筆觸有確實勾勒出人物與事物的輪廊，但不如傳統畫作那樣刻板。畫中達文西式的金字塔（三角）構圖，其實亦跟《梅杜莎之筏》的構圖頗相似。女神雖處中景的位置，但因她佔了金字塔中央至塔尖的部分，而成為構圖的主角，而前景的屍體與後景的群眾，結合起來讓畫面非常有層次感。

整幅畫同時成功捕捉到暴力而充滿混亂的現實場景，與堅定的愛國理想精神，有評論指德拉克羅瓦為革命留下了最富魅力的標誌。

向宗師致敬

德拉克羅瓦的一生甚至到死後，都在爭議之中，在藝術界他受的愛戴比敵視多。在這位大師離世後，他的畫家後輩方丹—拉圖爾（Henri Fantin-Latour）曾畫《致敬德拉克羅瓦》（Homage to Delacroix），將德拉克羅瓦鑲錶成畫作，被馬內、波特萊爾等影響後世的畫家文豪包圍，為這位現代藝術的宗師作別。

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