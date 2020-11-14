莫內：「印象」是日出那一瞬間的真實感受｜人與物

光和影的啟蒙：「沒有布丹，就沒有莫內」

克勞德・莫內（CIaude Monet, 1840-1926），1840年11月14日出生在繁華的巴黎。莫內五歲時，與家人來到了法國西部諾曼第區的港口城市利哈佛（the port of Le Havre），在海邊度過了十四年的時光。莫內十五歲左右，就以投稿速寫漫畫到當地報紙，而在利哈佛港小有名氣。在莫內十八歲時，他認識了比他年長十六歲的畫家尤金・布丹（E. Boudin, 1824-1898）。這位號稱「天空大師」的畫家，是法國最早在戶外作畫的藝術家之一，更有趣的是，他的畫作雖然每每以海景為主題，但畫布上往往有三分之二以上的空間描繪著天空，且特別強調描寫雲朵及日光。

莫內1858年的早期戶光畫作《View at Rouelles, Le Havre》，當時仍未以印象派的畫法作畫（Wikimedia Commons）

布丹十分看好年輕的莫內，經常邀請他一起到海邊畫畫。從那時候開始，莫內對海面上的、天空的，以至日出日落時間的光線那些驚人的變化越發留意，印象派畫風最早期的光和影就在此孕育。莫內曾說：「我成為了畫家，這要歸功於尤金・布丹。」（If I became a painter, it is to Eugène Boudin that I owe that fact.）

克勞德・莫內（CIaude Monet, 1840-1926）（Wikimedia Commons）

印象主義和《印象・日出》

我們都喜歡稱成熟期的莫內為「印象主義大師」，可是「印象派」這個稱號最早卻是出於取笑和嘲弄。1859年，莫內回到巴黎．在瑞士籍畫家格萊爾（Charles Gleyre）的畫室進修，但他的興趣與當時學院的主流藝術（即現實主義）難以契合，兩年後就走出了畫室。繼承老師布丹的影響，莫內始終鍾情於自然的「光」、「色」、「影」與「變化」，他不喜歡當時現實主義以及巴比松學派（Barbizon school）的技法。離開學院後，莫內在巴黎近郊的阿讓特伊（Argenteuil）找到居所。雖然當時他的畫賣不出去，生活十分拮据，但這個小鎮給他提供良好的創作環境，他在這裡生活了六年。而在1874年，莫內聯絡畢沙羅（Camille Pissarro）、西斯萊（Alfred Sisley）、雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir）等被傳統沙龍拒諸門外的藝術家，組成「無名藝術家、畫家、雕塑家和版畫家協會」（Cooperative and Anonymous Association of Painters, Sculptors, and Engravers），並舉行了一次獨立的展覽。莫內挑選了五幅作品展出，其中一幅畫的是他的故鄉利哈佛，莫內給了這幅畫一個日後震驚世界的名字，《印象・日出》（Impression, Sunrise）。

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除了得到相同流派藝術家的拍案叫絕，這幅作品還引起了當時學院派的尖銳責難，藝評人 Louis Leroy 在報章《Le Charivari》發表了一篇題為 〈Exhibition of the Impressionists〉（印象派畫家的展覽），他稱莫內的畫是「一堆對風景的印象拼湊在一起」，而不是正經的風景作品，甚至連「牆紙的草圖也要比這海景完整」。（原句：A preliminary drawing for a wallpaper pattern is more finished than this seascape.） 面對這些批評，莫內和當時一同舉辦展覽的藝術家悄然地化侮辱為驕傲，自此以後文化界多了「印象派」（Impressionism）這個名字。

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讓光和影回到眼睛

印象派的特徵在於捕捉光與色的變幻，而該變幻來自瞬間之際肉眼所捕捉到的直觀印象。因此印象派藝術家認為從表現光的過程中，就可以實現繪畫的一切。印象派藝術的技法原則是「色彩分解」，即運用光譜中的七種純色作畫，在畫布上盡量不作混色，只並列純色，讓觀者憑自己的視覺調合其他顏色來。

印象派的畫作大多都以山水、田園與自然風光為題，因為唯有在自然景色中才能最真切捕捉光的變化；此外印象派的作品大多沒有堅硬和明朗的線條，而只是保持每一種純色的新鮮和光彩，從而創造出更強烈的發光度。印象派畫家的風景畫，把過去被忽略的許多現實的色調，變成了主角。

《印象・日出》（Impression, Sunrise），1872，油畫 48×63cm，巴黎：馬摩坦美術館藏（Wikimedia Commons）

以莫內的《印象・日出》為例，這幅作品的關鍵字有三個：晨霧、日光與港口。這幅由巴黎瑪摩丹莫內美術館（Musée Marmottan Monet）收藏的鉅作，是莫內在利哈佛港的一頁黎明日記：在由淡紫、微紅、藍灰和橙黃等顏色組成的色調中，一輪生機勃勃的紅日，拖著海水中一縷橙黃色的波光冉冉升起。海水、天空、景物在優雅的筆調中，交錯滲透，渾然一體。

近海中的三艘小船，在薄霧中模糊不清，遠處的建築、港口、吊車、船舶、桅杆等也都在晨曦中朦朧隱現。這一切都是莫內從一扇窗口看出去的景物而畫成的。莫內大膽地用「零亂」的筆觸，排列了幾種稍顯單調的純色，來展示霧氣交融的景象。事實上，如果你有過在日出時看海的經驗，會發現海上霧氣迷濛，水中反射著天空和太陽的顏色；岸邊的景色也只是隱隱約約，無法看清，所以《印象・日出》中匆促的筆觸、模糊不確定的色彩、朦朧的光與一點都不清晰的物體輪廓，是莫內試圖將面對日出的經驗完完整整記錄下來的「印象」，是日出那一瞬間的真實感受，但凡過去一秒，就不是原景。

莫內其他研究日光的作品：

有水、有光、有畫架

水與莫內的生活聯繫緊密，從他跟布丹開始學畫時，莫內就跟水結下了深厚的情結。莫內認為水中映出的世界、色彩比人想像出來的更具魅力，更有助於他培養對光與色的敏鋭感覺。「光線是繪畫的主宰，他是光的畫家」可說是對莫內最中肯的評價。莫內更關心物體上的色彩而不是物體本身，在《印象・日出》中，我們可以感受到太陽在一個多霧的早晨徐徐而升時，那暫時朦朧而嬌柔的海在晨曦的籠罩下，呈現出橙黃或淡紫色，天空的微紅被各種色塊所渲染；長短不一、大膽而凌亂的筆觸展現出霧氣交融的景象。

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莫內在視覺觀察方面更是一個富有創造力的天才。他善於從光與色的相互關係中，找到最適於表現光與色的明度差別。他把物體、水和天空，組成近景、遠景、中景渾然一體的畫面效果。雖然印象主義在當時被學院派嗤之以鼻，但這不等於莫內放棄了寫實。他忠實於自然景象中的一切，注重戶外寫生，只不過並非依靠線條，他的畫更強調自然光，否定固有色，因為物體的色彩依賴於光的反射，色彩隨光線而變化。

對於自然風景的追求，使得莫內不能如傳統學院派畫家一樣坐在室內，憑記憶來白描風景，他要最直接地感受四時變化、光影差異。莫內畫風的另一特點就是直接在戶外的日光下作畫，即外光派（法文：en plein air），哪裡有光線與美景，莫內就會帶著他的畫架到哪裡，為了不停捕捉景色光影的交替，他更會一次帶許多畫架同時擺設，將不同時間的光影良景拼接成畫，這也是所謂的「連作法」。

The Magpie, 1868–1869,（Wikimedia Commons）

睡蓮與莫內花園

莫內下半生的四十年，一直居住於吉維尼（Giverny）的大屋，這個巴黎鄰郊的小鎮美麗而寧靜，成為莫內畫作的靈感泉源。晚年莫內視力衰褪，他投放最後的生命到一系列的《睡蓮》巨幅畫作上。這批畫作雖在尺吋上大有魯本斯（Peter Paul Rubens）之勢，但其表現出的不是巴洛克時期狂放的生命力，而是一種淼淼地流動著的靜默。莫內去世後，他於吉維尼的故居與蓮花池，成為吉維尼印象派博物館（Musée des impressionnismes Giverny），其中的庭園一般被人稱作「莫內花園」。莫內巨幅的睡蓮與大屋、花園都難以搬運、外借，對於身在香港的我們，想一睹莫內的風采，可以到訪日本當代建築大師安藤忠雄於直島所建的地中美術館。館內除了常設一個「莫內房間」永久收藏五幅莫內的《睡蓮》系列畫作外，從山上漫步到地中美術館的路上，還模仿「莫內花園」造了一條有蓮花池的小徑。

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