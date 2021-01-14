Henri Fantin-Latour｜寫實畫過時？被前衛藝術邊緣化的花樣畫家

不少畫家都都有特別喜好的繪畫對象，就如林布蘭或許畫出了藝術史上最動人的自畫像；康斯特勃（John Constable）筆下變幻的天空與雲彩可謂無人能及；那麼今天生日的亨利・方丹—拉圖爾（Henri Fantin-Latour），就是花卉與畫家同伴的群像。

亨利・方丹—拉圖爾（Henri Fantin-Latour）《自畫像》（Wikimedia Commons）

深具荷蘭精神的法國畫家

1836年1月14日方丹—拉圖爾出生於法國格勒諾布爾（Grenoble），其父親是位畫家，他最初的畫技就繼承自父親，其他到巴黎的法國美術學院（École des Beaux-Arts）接受訓練。

莫內：「印象」是日出那一瞬間的真實感受｜人與物

在學習期間，方丹—拉圖爾曾花極長的時間於羅浮宮中臨摹各位大師的作品。身為處於十九世紀中葉的巴黎的畫家，方丹—拉圖爾對當時正在蘊釀的印象派繪畫不為所動。他最欣賞的是荷蘭黃金時代繪畫（Dutch Golden Age painting），因此在題材、筆法、用色、畫面氛圍上，我們都可以看出方丹—拉圖爾與荷蘭畫的關連。

他的早期作品《閱讀的女人》（Woman Reading），畫的是自己的姐姐。畫家使用暗啞顏色，呈現出靜止、平和、節制、嚴肅的畫面，所繪人物正在專注閱讀這日常活動——這些在在都是荷蘭畫的特徵。《閱讀的女人》可說已展露出方丹—拉圖爾往後的肖像畫的風格。

方丹—拉圖爾《閱讀的女人》（Woman Reading）（Wikimedia Commons）

花與靜物畫：以速度記錄自然最美一刻

從大方向來說，方丹—拉圖爾本人始終保留傳統的寫實主義風格，嘗試忠實地捕捉事物如其所是的真實模樣。以花為主角的靜物畫，是方丹—拉圖爾的代表作之一，他的花畫在當時非常受歡迎，他一生完成的委託超過五百幅，當中超過一百幅都是畫玫瑰。

《一籃子玫瑰》（A Basket of Roses）（Sotheby's）

為了要繪出自然花朵最具生命力的一面，方丹—拉圖爾堅持要依據真的鮮花來作畫。可是花朵很快就會枯萎，因此方丹—拉圖爾使用特製的速乾畫布，使他能夠迅速涂抹多個圖層，在花朵仍在最美麗的時刻將之記錄下來。

好些畫中的眾花朵看似隨意，但在構圖上都經過方丹—拉圖爾悉心安排，以不同角度與擺放方式強調各種花朵的結構與顏色。花畫系列盡顯他對細節的敏銳觀察力，並憑細緻的表現力完成繪畫。

人與肖像畫：藝術家群像中的邊緣人

方丹—拉圖爾在花畫之外的另一類作品，是藝術家的群像畫（group composition）。

雖然方丹—拉圖爾堅持寫實，但他跟前印象派畫家惠斯勒（James McNeill Whistler）與馬奈（Édouard Manet）份屬好友，風格的差異無損他們的友誼。

在繪畫出《自由引導人民》（Liberty Leading the People）的德拉克羅瓦（Delacroix）去世後，方丹—拉圖爾畫了《致敬德拉克羅瓦》（Homage to Delacroix）向這位法國畫壇中地位崇高的人物致意，德拉克羅瓦被畫成肖像畫，於畫中以畫框的姿態出現。值得一提的是，在畫中右下角，坐着了現代主義詩人波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire）。

方丹—拉圖爾《致敬德拉克羅瓦》（Homage to Delacroix）（Wikimedia Commons）

《巴蒂尼奧勒的工作室》（A Studio at Les Batignolles）就以手執畫筆、面對畫架與畫布的馬奈為主角，畫中人亦包括莫內（Claude Monet）與雷諾亞（Pierre-Auguste Renoir），以及大小說家左拉（Émile Zola）。

方丹—拉圖爾《巴蒂尼奧勒的工作室》（A Studio at Les Batignolles）（Wikimedia Commons）

在方丹—拉圖爾的時代，藝術史已經邁步踏入現代藝術時期。在在其他前衛藝術家之間，堅持寫實主義的方丹—拉圖爾在這圈子反而是邊緣分子。他的藝術家群像畫除了反映方丹—拉圖爾跟其他畫家關係關切，同時在攝影仍不是非常發達、流行的年代，他的畫成為了藝術史上重要的歷史文件。

方丹—拉圖爾雖身處於反叛與劇變的年代，但他本人仍然憑傳統畫法在藝術史上佔一席位。

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