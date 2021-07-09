粵劇電影《白蛇傳．情》驚豔中外觀眾　網民：比復仇者聯盟4好看

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-07-09 17:00

2021年5月，白蛇傳的故事突然在B站煥發了新生，200萬人通宵刷一部叫《白蛇傳．情》的電影預告片，「扮相美、唱腔美、武打美、置景美」，彈幕全是好評。 這是一部4K的粵劇戲曲電影，全片90%的鏡頭是特效。曾在第三屆平遙電影節獲觀眾票選的最受歡迎影片，賈樟柯親自上台推薦；海南國際電影節頒給它最佳技術獎；威尼斯電影節上，意大利人驚嘆「原來中國人的藝術這麼美！」

編輯：陳星 責編：石鳴（一条）

我們採訪了《白蛇傳．情》的導演張險峰，他被大量90後、95後「自來水」觀眾深深感動，他們的推薦把這部片子的票房從首周不到300萬拉到超過1300萬， 「年輕人喜歡我們的傳統藝術，我想我們的創新嘗試是做對了，中國人現在正需要這樣的文化自信、文藝復興」。

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《白蛇傳．情》：國劇頂流，異軍突起

「粵曲電影從來沒有這麼好看過。」

《白蛇傳．情》取材自中國民間四大傳說之一《白蛇傳》，是第一部將現代特效和戲曲糅合在一起的電影，被行內人譽為「將中國戲曲電影帶入大片時代」 。

主演曾小敏、文汝清、王燕飛 、朱紅星，都是專業粵劇演員，各個唱功一流，身手矯健。 「白素貞」曾小敏專攻刀馬旦、閨門旦和花旦，2017年她憑著《白蛇傳》舞台劇中「水漫金山寺」段落，一舉拿下第28屆中國戲劇梅花獎。

網友評論：「這水漫金山不比復聯4好看？」，「光特效和武打就值回票價了」，「這是中國版的《星聲夢裡人》（La La Land）」。豆瓣評分開局8分，現在飆升到8.2分，更是擊敗了今年的票房爆款《你好，李煥英》，成為2021年度國產片目前為止評分最高的作品，口碑拋離同期上映的《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）。

但在5月20號上映以來，影院排片在1%上下徘徊，點映加公映，票房500萬都不到，甚至沒有達到《F9》的零頭。大家都自發站隊，「為愛發電」呼籲排片。截止目前，豆瓣超過2萬人看過此片，並給出四星以上好評。

豆瓣評分開局8分，其後飆升到8.2分，擊敗了今年的票房大作《你好，李煥英》。（豆瓣截圖）

這部電影確確實實在年輕人當中紅到破圈，超過66%的觀眾年齡在30歲以下，B站上超過281萬人觀看過它的預告：「以為會過於『 陽春白雪 』，看完才發現自己對戲曲一直有很深的誤解。希望戲曲這種國粹，可以利用各種新鮮的手段迎來新生。」

這一版《白蛇傳．情》，以五折「情」戲串場，刪去了不少原本的長篇幅唱段。片中的人不再是善惡的二元對立，許仙人物的「渣」成分也大大減少，法海也成為眾多版本中最有人情味的一位。贊嘆之餘也有不少否定的聲音，這是「新中式影樓美學電影？」，「白素貞可以為愛付出所有，不符合當代獨立女性的標準」，「是否有票房壓力？」張險峰導演在接受一条採訪的時候，正面回應了這些質疑。

以下是張險峰的講述：

《白蛇傳．情》做完之後我還是很忐忑。現在豆瓣8.2分，對我們鼓勵特別大。因為我們知道電影票房不太能取得一個好的成績，畢竟這個電影有點偏小眾，排片很少。口碑好的話，已是對我們最大的安慰。

2019年的時候平遙電影節開始選片，主席馬可穆勒選了這部片子展映。放映當天，賈樟柯親自站台給我們做推薦。觀眾大概有幾十個，來自全國各地的，還都是年輕人。放完後很多人追出來，特別熱情地跟我聊天，說導演你這個手法我沒有見過。最後，我們得了由觀眾評委票選出來的最受歡迎影片。當時心裡開心壞了，第一次得到認可。珠江電影廠的高層都從廣州飛過來到平遙，晚上我們就一起吃飯。

後來我們參加了金雞獎，入圍最佳戲曲片；還參加了海南國際電影節，伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、米爾喬．曼徹夫斯基（Milcho Manchevski），都是國際大評委，他們選了《白蛇傳．情》作為最佳技術獎，英文是最佳藝術貢獻。再後面，我們這電影送了威尼斯電影節展映，六、七十個意大利觀眾，所有人都圍著演員合影，說沒想到中國會有這麼一個藝術形式，太美了！

這部電影沒有一個壞人

全國幾乎所有劇種，都能看到《白蛇傳》的影子。最早是根據田漢先生在20世紀50年代創作的京劇白蛇傳作為基礎。《白蛇傳．情》則分了五節，分別是鍾情、驚情、求情、傷情、續情，皆有情字。 原本戲劇時長140分鐘，被我們大刀闊斧改成了100分鐘，把原來很多長的唱段都刪了。

白素珍她不是人，她是蛇妖，斷橋相會後跟許仙相戀。到哪都見誰求誰，求仙童，求法海，成全這段姻緣。水漫金山後，仍被法海打敗了，就被封印在了雷峰塔裡面。1000年之後佛陀花如果開放了，這塔就消亡了，白素貞就可以變成一個人，回到人間跟許仙在一起。

《白蛇傳．情》劇照

我們不想把許仙設定成一個渣男。比如許仙勸白素貞喝酒的這一段，按照以前的版本，許仙見到法海後，受法海提點，騙白素貞喝了三杯雄黃酒。但在我們的版本裏，許仙不是要「試探」白素貞，而是真正對她有愛的。他因為端午佳節，買了雄黃酒，酒是他自己買的，不是法海建議他買的。他進門時確實很高興，說咱們慶祝一下端午，那麼這也很正常，白素貞就喝了第一杯酒。

然後白素貞突然想起來，說：「我腹中已經有了胎兒，不能喝酒。」許仙一聽就特別激動，因為咱們中國人的觀念是有子才有家對吧？他把第二杯酒端給白素貞，說這是為我們的孩子祝福，祝禱他平安降臨，白素貞自然又喝了第二杯。喝了之後，白素貞其實她有點暈了，暈之後，許仙說了心裏話。他一下子跪下，說：「我一生飄零，一人在世，沒有人把我當什麼人物看，你白素貞把我帶回來，給了我一個美好的家，美好的未來，我特別感激你。」結果白素貞聽了一激動，把第三杯酒也喝了。這三杯酒是情感遞進的。

法海在這裏面也不是壞人。過去的影視劇改編都是說，法海開了個藥鋪，想掙一筆錢，白素貞也開了個藥鋪，免費救濟災民，這樣一來，兩人因為生意的事就發生了矛盾。法海識別出來白素貞是蛇妖，就設計讓她顯形等等，很多歹毒的心思。但是在我們這個片子裏，法海沒有開這個店。他就是有他的執念，認為人妖不能通婚，必須要堅守這個信仰。

你看過《孤星淚》那部電影吧？裡面有一個警長叫沙威，一直追捕冉阿讓。法海跟他是比較像的，很固執，堅信罪犯一生就是罪犯。直到最後，冉阿讓反而把警長給救了，他的信仰徹底垮台，不堪重負，就自殺了。法海也是，最後雖然把白素貞打敗了，後者掉到水裡生死不明。這時候他其實並沒有開心。他一看，這個女人居然這麼堅守，懷著孩子居然還要拼了命地跟我對到底。他也開始質疑自己，我的堅守是不是正確的。

《白蛇傳．情》劇照

我在這裏多加了幾個鏡頭，他一步一步往回走，很慢很慢，天上開始飄雪，有一片雪花落在法海的手心上，慢慢開始融化。這是對法海的內心狀態的一個隱喻。

這部電影沒有一個壞人，其實都是好人，因為信仰不同，價值觀不同而已。許仙、小青、白素貞、法海、小沙彌、鶴童、鹿童……最後許仙看到白素貞那麼拼命，非常悔恨，說「人若無情不如妖，妖亦有情亦如人」。旁邊的小沙彌也哭了。小青也被感動了。所有人內心的情感都慢慢被挖出來了。所以我們這個片子的片名有個「情」字。

我回到白蛇傳誕生的年代去找美學依據

這個電影找到我，其實很偶然。我之前二十多年一直拍廣告，最近幾年才開始接觸電影劇本。2017年我在日本旅行，就接到一個電話，說是要計劃拍一個戲曲電影。

電影製片方珠江電影廠請我去廣東粵劇院拜訪，實際上是三方的「相親」。到了廣州，當時有一部正在上映的戲曲電影，我就去電影院看了。這電影一天只有一場，一進去看全是老人家，沒有一個年輕人。這個行業真的是被邊緣化和小眾化。年輕人沒有人看了，這是現狀。

我以為傳統戲曲的話，可能老藝術家會有一些規則和規矩，是不能被打破的。但我第一次見到曾小敏，她是廣東粵劇院的院長，也是白素貞的扮演者。她給我眼前一亮，很年輕，快人快語，非常開朗、熱情。

這一趟珠江電影廠和粵劇院和我的「相親」，十分順利。廣東粵劇院，更前衛一些，膽子更大一點，敢於突破。當時我就說這部電影一定拍給年輕人看。我們的共識就是想做一些創新。

我就研究廣東粵劇院排的舞台版《白蛇傳》的紀錄視頻。舞台版的《白蛇傳》中有傳統的戲曲美術置景：小小的斷橋，幕布上畫著幾朵荷花，沒有特別具體的道具，沒有雷峰塔，基本都是假定性的。

點圖了解更多《白蛇傳．情》拍攝的籌備與呈現▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

看完之後，雖然我覺得這是一部很好的粵劇，三段式起承轉合很清晰，但是很難轉化成電影。戲曲是寫意的藝術，電影是寫實的。戲曲跟電影在語境上都不一樣。你不能用一種形式去覆蓋另一種形式，要相容它們。對於我來說戲曲電影是一種新的門類。

戲曲電影發展了100年，主要有兩大類別：一類佔的比例比較大，像《定軍山》、桑弧的《生死恨》（梅蘭芳先生主演），它更多的是紀錄舞臺，紀錄名角們的精彩演繹，包括經典的唱段、身段、舞蹈打戲，作為一種珍貴的學習資料保存下來，實際上是一個紀錄片，沒有考慮觀眾的存在。這樣難免有些曲高和寡。

另一類是把所有的演員帶到實景去拍，就像邵氏早期的電影，李翰祥拍過一部《梁山伯與祝英台》。我看過崔嵬導演的《野豬林》、白先勇的青春版《牡丹亭》，也看了田沁鑫的《青蛇》，還參考了徐克的《青蛇》，吳宇森的《帝女花》。但是它們都不是我想要的方向。

李翰祥版《梁山伯與祝英台》劇照

怎麼建立美學體系對我來講確實是一個煎熬。我就開始著手想怎麼把戲曲和電影揉和在一起。我找了很多圖片、繪畫，把粵劇演員的形象拼貼在裡面，慢慢地嘗試。什麼都沒有的時候，你不知道呈現的是怎樣，還要把你的理念灌輸給整個劇組，要讓他們在你這個體系裡面去執行。

白蛇傳的故事本身給了我啟發。這個故事從宋代開始就流傳，已經1000多年，我想我應該從宋代去找美學參考，畫了800多張概念設計圖。

宋畫講究的是構圖、佈局、人物與景的關系。人物是沒有光影、沒有反差的，靠散點透視透視不出來。畫中的人在與自然對話，有禪宗的思想，以及氣韻、留白。我以前是拍廣告的，講究光影流動，甚至完全逆光。拍《白蛇傳．情》時，我也曾經嘗試過把西方的光影結合在演員身上，但違和感特別強，根本不是那個意思。

接觸過宋代工筆畫、大寫意之後，我發現平面感才是我們東方的東西。 所以我有意用平光拍攝，也就是網上有些網友質疑我的「影樓美學」。背景我給它做了很多務虛的感覺，水、氣、舞，更柔和一點，人走出來朦朦朧朧的，像從畫裏走出來一樣。

《白蛇傳．情》劇照

我盡可能地還原宋代。白素貞的庭院設計、屏風，是源自於杭州的枯山水。所有的衣服都用植物染色，染出來的顏色比較溫潤、比較細膩，且層次變化比較多。法海袈裟，顏色是從日本的一個瓷器上考究過來的。中國有琺琅彩，法海的僧袍是綠色，代表祥和平靜，袈裟是紫色，代表著不安。我一看這個顏色就是心目中的法海，亦正亦邪。包括寺廟，金跟黑在一起，黑色把金色給穩定住了。

白素貞和小青有很多戲是飛起來的，需要吊威也。嘩嘩那麼飛，但是你說中國人該怎麼飛？不可能像超人那樣飛。我們還想著是踩著劍，我說不行，太像踩滑板了。於是我們查閱了飛天壁畫，擺了好多形態。就是一個前腿在前，後腿在後，找東方人的感覺。

我知道這樣其實很冒風險，拿出來也不知道別人能不能接受。但是冒風險，就罵我好了，我來承擔這個責任。

和年輕人的關係是挺珍貴的

到B站上，年輕觀眾是最多的，現在年輕人的眼界很開闊，審美也在一個相當高的高度上。朋友告訴我片子上B站了，我特別緊張，等於小學生考試要面臨考官了。200多萬人看了，差不多90%的都是很正面的評論。我真的很感激大家的肯定。我們拍這部電影，是想把姿態放低，在傳統藝術和觀眾之間搭出一個橋樑，用這個電影跟觀眾一起聊聊天，哪個地方喜歡，哪個地方不喜歡。

有一段戲白，素貞盜仙草，遇到鹿童、鶴童，發生激戰。戲曲的武打戲更像舞蹈，是從頭打到尾的，講求流暢感和優美的身段，而且為了行雲流水，武戲是會讓位的。我們電影看到的武打戲，是真刀真槍，要有真實感、力度和節奏感的。

《白蛇傳．情》劇照

原來戲曲的形式感，在這裏需要被肢解，武術指導一段一段地拆，一節一節地拍。保留身段，也要有刀劍相錯，刺激和緊張都需要有，這樣組合起來，有流暢感也可以保證電影感。

小敏跟慶華，都是拿了梅花獎的演員，用的都是真刀。我是坐監視器前面，怕有一點點失手那就完蛋了。但他們倆打得行雲流水，沒有用武替。從小幾歲練到現在，功底真的是非常深厚。

白素貞到金山寺佛堂救許仙那場戲，你看到十幾個羅漢給她圍住。白素貞已經懷孕了。原本那場戲是踢槍，是一場角兒炫技的戲，會博得台下很多的喝彩聲。但是電影不是現場戲曲，我們改成了大打水袖，更有視覺觀賞的美感。水袖打起來很像蛇，把白素貞內心那種怨恨、悲情，細微纏綿的情感，用水袖全都釋放出來了。

整個電影是4K的畫幅，有90%都是特效，總共有1200到1300個特效鏡頭，找了中國深圳、澳大利亞、新西蘭的三家特效公司。很多人對水漫金山那場戲評價很高，整場特效長達6分鐘，浪往法海身上撲來，看到一種波浪滔天的氣氛。那一段後期製作難度是最大的。

整部電影的成本對於一部戲曲電影，已經是超多了。但是你從奇幻電影的角度上看，錢又太少了，基本上是一個窮光蛋。目前這票房說可能上映11天到500萬了，已經超出我的預估了。出品方它明知道這個電影出來之後可能會賺不到錢，大家堅持要做這個事兒。

《白蛇傳．情》劇照

我不知道你有沒有想過，白素貞打了五場仗，其實全都是敗仗，屢戰屢敗，屢敗屢戰，最後一場勝仗是什麼？是許仙在雷峰塔外等她千年，她得到了許仙的愛。白蛇表面看起來很弱，到哪裡都是個弱女子，但她其實骨子裡非常剛強。

最後她被佛祖鎮壓在雷峰塔下，其實她不是被鎮壓，她是自動走到雷峰塔的位置。她情願被你鎮壓。因為她知道我打不過你，我觸犯天條必遭天譴，我寧願你鎮壓我千年，我也不要改變我的初心。千年之後，我出來還可以和許仙在一塊。因為佛祖說了，只要我熬過這千年的時間，我就可以變成一個人。所以她其實一直不服，一直堅守。這個東西給我的感觸很深，我覺得這種執著的精神在現在是很稀缺的。

我們做了這個片子，目的很簡單，年輕人坐下來，完完整整地看一部中國的戲曲電影，了解中國戲曲的文化。未來可能的話，他們甚至還會從事這個行業。這種文藝復興，這種文化自信，有一個紮實的基礎就慢慢建起來了。

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