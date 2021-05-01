《清明上河圖》的200個秘密：隱藏的陪酒女　這技術比西方早500年

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-05-01 08:00

《清明上河圖》是一個傳奇。這幅長5.29米、寬24.8厘米的絹畫，由張擇端創作於公元1111~1120年間。隨後，它七次進宮，又六次出宮，一度被有記錄的15位私人收藏者收藏，又在長達370年的時間裏不知去向。歷經千年，無數坎坷，它奇蹟般地被完美保存下來。《清明上河圖》局部畫中藏着684個人物、95匹畜牲、122座房屋、29艘船隻、15輛車、20多家店鋪、8頂轎子……真實還原了北宋都城汴京的空前盛況，有人說它： 「不是照片，勝似照片。」

自上世紀五十年代，《清明上河圖》真跡重見天日後，興起了一股研究之風，諸多爭議也隨之而來：這到底是不是一幅政治畫？是何人、何時而畫？專攻中國城市發展史的薛鳳旋教授，研究《清明上河圖》長達20年，另闢蹊徑從200多個細節入手，不但解決了以上兩個爭議，還解讀出汴京的城市佈局、政府管理、商業形態、和老百姓的文化生活……寫成《清明上河圖：北宋繁華記憶》一書。北宋就有菜籃子區、倉庫碼頭區和城市副中心？汴京的基礎設施如何？百姓都有怎樣的夜生活？創業被鼓勵嗎？政府都怎麼管理營業執照？當時的科技有多發達？

自述：薛鳳旋 編輯：倪楚嬌（一条）

我叫薛鳳旋，在香港大學教過30年書，現在退休了，主要研究的是中國城市的發展史。從5000年前最早的初城（即文明前的大型非農業聚落）開始，怎麼經過夏商周，一直到我們現在。研究到宋代的時候，當然就免不了要注意《清明上河圖》。它最偉大的地方在於「真實」二字。畫家張擇端對其中684個人物、95匹畜牲、122座房屋、29艘船隻、15輛車、20多家店鋪及8頂轎子，都描繪得真實且縝密。為我研究北宋時的汴京，提供了很大的依據。

《清明上河圖：北宋繁華記憶》這本書，是我前後一共研究了20年之後的一個作品。主要的思路是用畫來講故事。畫本身太複雜了，所以我只挑出了最重要的200多個細節來闡釋。這些細節，表現了當時的政府管理、老百姓的文化生活、市容的面貌、它的建築和城市經濟的方方面面。

圖中竟隱藏了陪酒女甚至妓女？皇帝去過哪間店也能看出 按圖看看薛鳳旋在《清明上河圖》裡找到的秘密▼▼▼

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我們建橋的專家同樣是花了幾十年，都不能夠解讀歷史記載的虹橋是怎麼造出來的。因為用石頭做不了，那個年代鐵的產量沒有這麼高，那怎麼用木頭做呢？想不通。後來《清明上河圖》的真本在20世紀50年代後期出現後，他們才弄明白。

《清明上河圖》裏的內城角門 這是一幅政治畫嗎？

有關這幅圖，學術界裏有很多的爭議。首先，這是不是一幅政治畫？是不是張擇端想通過畫卷，來給徽宗表達一些意見，告訴他，當時社會存在很大的危機，你要小心？有人論證說，畫中的城牆沒有防禦措施，裏面既沒有駐士兵的地方，也沒有武器。在仇英和清院本裏，城牆裏面既有士兵，也有武器，甚至還有標語「警惕外患」。但是真本裏，沒有畫這個。因此，就有人認為，這是張擇端有意為之，是要告訴徽宗，現在我們疏於城防，很危險的，隨時會被人家攻擊。

但是實際上，《清明上河圖》畫的是內城角門。整個汴京的防守，主要的兵營都放在外層。外城的12個城門都是非常堅固的，有兩層、三層甕城。並且宋史講得很清楚，在甕城裏面，有幾道門，駐有多少士兵。那圖中所畫的是內城門，自從外城牆建成後，就主要是一個徵稅的地方，因為有很多從物流倉庫區進內城的商品。我認為這些爭議，其實圖中有諸多細節已經進行解答了，只是有些人裝作看不到。或者明明圖上沒有畫的，他就開始思考，為甚麼不畫？是不是故意不畫？

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這幅畫是甚麼時候畫的？

第二大爭議，是關於這幅畫的成畫時間，是北宋？南宋？還是金朝？我認為，這幅畫不可能是南宋、或者金朝的人，因為懷念當年的汴京，通過記憶畫出來的。這樣嚴謹的構圖，清楚的細節，一定是當時實物就在他的眼前，而且他對實物觀摩了不下幾十次，打了多少草稿，才將不同的船、不同的車，這麼詳細、具體地畫出來。但是，這幅畫是不是政和至宣和年間，特別是徽宗最後這5年畫的？我開始懷疑了。因為徽宗執政的後半段，黃河大水，還有宋江、方臘之亂。江蘇、浙江、江西、安徽，4個省都亂了，而汴京的米糧主要就是靠它們。這個時候，畫家有沒有心情這麼詳細地，這麼小心地畫畫？而且畫中的百姓都非常快樂，如果是戰亂期間，應該不會這個樣子吧。

我猜測，它可能是神宗年代，熙寧改革之後畫的，當時是太平盛世。我們目前對於張擇端是誰，畫作於何時，是否被宋徽宗收納和題字，都是基於金朝的張着、元朝的楊準和明朝李東陽的題跋。但現存的真本，並沒有宋徽宗的字和印，這是為甚麼？我認為，張擇端不是王室畫院中人，而是個翰林學士。作為一個高尚的讀書人，他花了至少數年的心血，來完成此作。要知道。當時這種畫並不流行，流行的是寄意的文人畫或花鳥山水。就因為不從眾，所以他的畫自然不會被納入宣和畫譜。我猜測，這幅畫一直到明朝，可能都只在民間流轉。但為了提高它的身價，金人張着作出了向氏評語的假說，把《清明上河圖》說成是「神品」。

之後是元朝的楊準，我們從他的跋知道他自稱素士，是個平頭百姓，沒有官位，但他卻能花重金買此畫，應是個富商，並可能是從投資角度購買此畫，他是首位具體說畫前有徽宗的題名的人。這時已經是張着題跋後166年了，賣畫給他的那個不知身份的人可能加添了仿製的徽宗標題和印章，並且給了楊準一個「畫從元內府流出及其後流傳」的故事，以提高畫的賣點。至明代李東陽時更清楚說明，題的是五個字並有徽宗雙龍小印。

另外一個佐證是，後周至北宋初的郭忠恕，畫了以兩艘客船為主體的《雪霽江行圖》，宋徽宗看後十分興奮，他親自在畫上題字。張擇端畫的船，種類更多，社會內容更是非常豐富。徽宗如果看到定必大讚。因此估計他沒有看到，此畫也從未入內府。我覺得畫作是北宋中後期作品不假，它是驚世之作亦不假，它沒有錄入宣和畫譜亦不假。但我比較懷疑徽宗曾親自標題，它曾入宋，金，元內府，以及楊準和馮保所說的流轉的事。當然，我還需要做更多的研究去證明我的猜測。這幅畫裏面的文章，真的越看越大。我寫這本書，就是向畫家張擇端致敬的，他一定是傾盡心力，才能把1000年前的中國城市文明，濃縮在了5米的畫卷裏。

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