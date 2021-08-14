黑幫末路，還是黑幫片末路？｜還是日本｜湯禎兆專欄

綾野剛主演的黑幫片《家族極道物語 ヤクザと家族》21年初才在日本公映，現在已於Netflix上架了。黑幫片一向是日本映畫的重要類型之一，基本上方程式早已確立。

文：湯禎兆



《家族極道物語》針對的是沒落的黑道人生，近年日本其實也非沒有同類創作，印象中有北野武導演的《風雲耆英會》（15），講述一眾已退下來的黑道前輩，因耐不住寂寞以及不甘被人輕視，於是重組老人幫會以東山再起——當然故事以喜劇形式表達，希望令人容易接受。

《家族極道物語》走寫實路線的社會問題片方向。綾野剛飾演的賢治一度是柴咲組的年輕頭目明日之星，可惜因為替手足復仇殺了仇人，因而坐牢十多年，出來後一切已物是人非，電影逐步呈現他成為時代下的零餘者過程，最終以他被過去的手足殺死收結。簡言之，與在香港剛上映的《東京蒼穹下》有一定的相似之處，導演也嘗試提出「黑道有沒有人權？」的社會反思（日本實施「暴力團對策法」後，黑道人物連登記電話又或開設銀行戶口都不予准許），為邊緣人物發聲。

不過相較而言，《家族極道物語》的劇情則俗套得多——因為報恩而加入幫會、再因為手足復仇而殺人入獄、與夜總會小姐產生情愫、出獄下發現對方有自己的私生女、復合後反而因被揭發身份導致母女生活全毀等等，都是一些耳熟能詳的情節。除了綾野剛的演技外，由衷而言吸引力真的不大。

（本文不代表藝文格物立場）

【「還是日本」其他文章：《全裸監督2》男優柄本時生無處不在】

+ 1

【「還是日本」其他文章：Netflix JoJo｜荒木飛呂彥的影像時間】

+ 7

【「還是日本」其他文章：《情系一線》作為旅遊電影......】

【「還是日本」其他文章：竹野內豐《第一刑事部的烏鴉》高收視之謎】

【「還是日本」其他文章：新垣結衣「缺席」《龍櫻2》的結果......】

【「還是日本」其他文章：全球男人最黑暗一天：新垣結衣結婚】