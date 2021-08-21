日劇怎樣破除續集緊箍咒｜還是日本｜湯禎兆專欄

一直以來，日劇每季都幾近必有續集上場，也差不多成了收視保證，但對不少人來說，往往會以「食老本」等俗套見解，置於續集糸列身上，輕率隨意就把一眾幕後團隊的努力抹殺。

文：湯禎兆 ｜ 原題：續集的挑戰



能夠拍成續集，自然有收視率的保證，作品往往也由名編劇執筆。就以三谷幸喜為例，他為最近剛逝世的男優田村正和度身訂造的《古畑任三郎》，正好充分說明每一次續集的開拍，都是自我挑戰及超越的契機。三谷幸喜曾自言在第一季完結後，發覺在電腦網絡上的「古畑論壇」中，有觀眾表示劇集由演員到導演手法均十分出色，但喜劇感過重，間接令到劇本的懸疑構思迫力不足，令他十分難忘。於是在第二季中，開展了新的模式，加重懸疑推理方面的細緻經營，以圖更進一步提升田村正和飾演的古畑任三郎之查案張力，然而當中的喜劇色彩卻堅持不變。而在第三季中，更把後設手法變本加厲應用，前所未見地讓古畑任三郎於解說時段中，拿讀者來信加以插科打諢，且對觀眾認為不合情理的批評加以抗辯，並自嘲說於四十五分鐘內破案委實不容易。以上種種，都可見頂尖的編劇從來對續集不會馬虎了事。

今季日劇最大的焦點，一直在井上由美子的《非常審查官4》上。事實上她的作品近年一向叫好叫座，由木村拓哉擔演的《BG終極保鑣》20年才剛推出第二季，另一《騷擾遊戲》亦已推出SP，可見她的水平一向備受肯定。當然《非常審查官》此品牌壓力最大，事實上連演員班底亦早已不得不有所調節（大杉漣已逝世），調節更動自然少不了。今次第四季劈頭便請來神級女優桃井薰壓陣，而且更把六十年代的社運背景融入情節，把官商勾結的敗壞串連來一次隔空的對照映襯，由衷而言可說是《非常審查官》四季以來野心最大的嘗試。雖然目前此單元仍未收結，但我仍想借此指出大家千萬不要對續集帶有色眼鏡觀看，否則吃虧的只會是自己。

（本文不代表藝文格物立場）

【「還是日本」其他文章：《全裸監督2》男優柄本時生無處不在】

+ 1

【「還是日本」其他文章：Netflix JoJo｜荒木飛呂彥的影像時間】

+ 7

【「還是日本」其他文章：《情系一線》作為旅遊電影......】

【「還是日本」其他文章：竹野內豐《第一刑事部的烏鴉》高收視之謎】

【「還是日本」其他文章：新垣結衣「缺席」《龍櫻2》的結果......】

【「還是日本」其他文章：全球男人最黑暗一天：新垣結衣結婚】